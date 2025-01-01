- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFormat (método Get)
Devuelve el formato de representación de las cifras en el eje.
|
string ValuesFormat()
Valor devuelto
Formato de representación de las cifras.
ValuesFormat (método Set)
Establece el formato de representación de las cifras en el eje.
|
void ValuesFormat(
Parámetros
format
[in] formato de representación de las cifras en el eje.