ValuesFormat (método Get)

Devuelve el formato de representación de las cifras en el eje.

string ValuesFormat()

Valor devuelto

Formato de representación de las cifras.

ValuesFormat (método Set)

Establece el formato de representación de las cifras en el eje.

void ValuesFormat(

const string format

)

Parámetros

format

[in] formato de representación de las cifras en el eje.