ValuesFormat (método Get)

Devuelve el formato de representación de las cifras en el eje.

string  ValuesFormat()

Valor devuelto

Formato de representación de las cifras.

ValuesFormat (método Set)

Establece el formato de representación de las cifras en el eje.

void  ValuesFormat(
   const string  format      // formato de representación de las cifras en el eje
   )

Parámetros

format

[in]  formato de representación de las cifras en el eje.