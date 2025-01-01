Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisColor AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Color (método Get) Devuelve el color del eje. color Color() Valor devuelto Color del eje. Color (método Set) Establece el color del eje. void Color( const color clr // color del eje ) Parámetros clr [in] Color del eje. Name ValuesSize