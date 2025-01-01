DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisColor 

Color (método Get)

Devuelve el color del eje.

color  Color()

Valor devuelto

Color del eje.

Color (método Set)

Establece el color del eje.

void  Color(
   const color  clr      // color del eje
   )

Parámetros

clr

[in]  Color del eje.