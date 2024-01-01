ValuesFunctionFormat (Метод Get)

Retorna el puntero a la función que define el formato de exhibición de los valores en el eje.

DoubleToStringFunction ValuesFunctionFormat()

Valor devuelto

Puntero a la función que define el formato de exhibición de los valores en el eje.

ValuesFunctionFormat (Método Set)

Establece el puntero a la función que define el formato de exhibición de los valores en el eje.

void ValuesFunctionFormat(

DoubleToStringFunction func

)

Parámetros

func

[in] Función de usuario para la conversión de valores numéricos a línea.

Ejemplo:

El formato de exhibición de los valores en el eje X se ha modificado con la ayuda del código siguiente: