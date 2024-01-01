- AutoScale
ValuesFunctionFormat (Метод Get)
Retorna el puntero a la función que define el formato de exhibición de los valores en el eje.
|
DoubleToStringFunction ValuesFunctionFormat()
Valor devuelto
Puntero a la función que define el formato de exhibición de los valores en el eje.
ValuesFunctionFormat (Método Set)
Establece el puntero a la función que define el formato de exhibición de los valores en el eje.
|
void ValuesFunctionFormat(
Parámetros
func
[in] Función de usuario para la conversión de valores numéricos a línea.
Ejemplo:
El formato de exhibición de los valores en el eje X se ha modificado con la ayuda del código siguiente:
|
//+------------------------------------------------------------------+