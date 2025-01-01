DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisValuesSize 

ValuesSize (método Get)

Devuelve el tamaño de las cifras en el eje.

int  ValuesSize()

Valor devuelto

Tamaño de las cifras representadas en el eje.

ValuesSize (método Set)

Establece el tamaño de las cifras en el eje.

void  ValuesSize(
   const int  size      // tamaño de las cifras en el eje
   )

Parámetros

size

[in]  Tamaño de las cifras en el eje