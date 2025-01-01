Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisValuesSize AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale ValuesSize (método Get) Devuelve el tamaño de las cifras en el eje. int ValuesSize() Valor devuelto Tamaño de las cifras representadas en el eje. ValuesSize (método Set) Establece el tamaño de las cifras en el eje. void ValuesSize( const int size // tamaño de las cifras en el eje ) Parámetros size [in] Tamaño de las cifras en el eje Color ValuesWidth