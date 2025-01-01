ValuesSize (método Get)

Devuelve el tamaño de las cifras en el eje.

int ValuesSize()

Valor devuelto

Tamaño de las cifras representadas en el eje.

ValuesSize (método Set)

Establece el tamaño de las cifras en el eje.

void ValuesSize(

const int size

)

Parámetros

size

[in] Tamaño de las cifras en el eje