DeleteCurrent

Löscht ein Element an der aktuellen Position der Liste.

bool  DeleteCurrent()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht gelöscht werden kann.

Hinweis

Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher vom gelöschten Element wieder freigegeben.

Beispiel:

//--- example for CList::DeleteCurrent() 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- add list elements 
   //--- . . . 
   if(!list.DeleteCurrent()) 
     { 
      printf("Delete error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 