DeleteCurrent
Löscht ein Element an der aktuellen Position der Liste.
|
bool DeleteCurrent()
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht gelöscht werden kann.
Hinweis
Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher vom gelöschten Element wieder freigegeben.
Beispiel:
|
//--- example for CList::DeleteCurrent()