MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListDeleteCurrent
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DeleteCurrent
リストの現在の位置から要素を削除します。
|
bool DeleteCurrent()
戻り値
成功の場合は true、要素が削除できなかった場合は false
注意事項
メモリ管理フラグが有効であれば、削除された要素に使用されていたメモリが解放されます。
例:
|
//--- CList::DeleteCurrent() の例