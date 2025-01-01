ドキュメントセクション
DeleteCurrent

リストの現在の位置から要素を削除します。

bool  DeleteCurrent()

戻り値

成功の場合は true、要素が削除できなかった場合は false

注意事項

メモリ管理フラグが有効であれば、削除された要素に使用されていたメモリが解放されます。

例:

//--- CList::DeleteCurrent() の例
#include <Arrays\List.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CList *list=new CList;
  //---
  if(list==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- リスト要素を追加する
  //--- リスト要素を追加する
  if(!list.DeleteCurrent())
    {
    printf("Delete error");
    delete list;
    return;
    }
  //--- リストを削除する
  delete list;
 }