//--- example for CList::DeleteCurrent()

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add list elements

//--- . . .

if(!list.DeleteCurrent())

{

printf("Delete error");

delete list;

return;

}

//--- delete list

delete list;

}