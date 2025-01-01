MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListDeleteCurrent
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DeleteCurrent
리스트의 현재 위치에서 요소를 제거합니다.
|
bool DeleteCurrent()
Return Value
성공시 true, 요소 제거 불가시 false.
Note
메모리 관리를 사용하도록 설정하면 제거된 요소의 메모리가 할당 취소됩니다.
예제:
|
//--- CList::DeleteCurrent() 예제