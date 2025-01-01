문서화섹션
리스트의 현재 위치에서 요소를 제거합니다.

bool  DeleteCurrent()

Return Value

성공시 true, 요소 제거 불가시 false.

Note

메모리 관리를 사용하도록 설정하면 제거된 요소의 메모리가 할당 취소됩니다.

예제:

//--- CList::DeleteCurrent() 예제
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("객체가 오류를 생성합니다"); 
      return
     } 
   //--- 리스트 요소를 추가합니다 
   //--- . . . 
   if(!list.DeleteCurrent()) 
     { 
      printf("삭제 오류"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- 리스트 삭제 
   delete list; 
  } 