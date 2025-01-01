DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCListDelete 

Delete

Löscht ein Element an der angegebenen Position der Liste.

bool  Delete(
   int  pos      // Position
   )

Parameter

pos

[in]  Position des gelöschten Elements in der Liste.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht gelöscht werden kann.

Hinweis

Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher vom gelöschten Element wieder freigegeben.

Beispiel:

//--- example for CList::Delete(int) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- add list elements 
   //--- . . . 
   if(!list.Delete(0)) 
     { 
      printf("Delete error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 