Delete

Löscht ein Element an der angegebenen Position der Liste.

bool Delete(

int pos

)

Parameter

pos

[in] Position des gelöschten Elements in der Liste.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht gelöscht werden kann.

Hinweis

Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher vom gelöschten Element wieder freigegeben.

Beispiel: