- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Delete
Löscht ein Element an der angegebenen Position der Liste.
|
bool Delete(
Parameter
pos
[in] Position des gelöschten Elements in der Liste.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht gelöscht werden kann.
Hinweis
Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher vom gelöschten Element wieder freigegeben.
Beispiel:
|
//--- example for CList::Delete(int)