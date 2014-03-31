MetaTrader 5 / Ejemplos
Teoría de Indicadores Adaptables Avanzados e Implementación en MQL5

investeo
Introducción

Este artículo se basa en dos excelentes libros de John F. Ehlers: "Rocket Science for Traders" ("Ingeniería Aeroespacial para Traders") y "Сybernetic Analysis for Stock and Futures" ("Análisis Cibernético de Acciones y Futuros"). Sus inusuales enfoques al análisis de mercado usando métodos digitales de procesamiento de señales y adoptando números complejos para el reconocimiento de ciclos de mercado me animó a investigar este tema más a fondo, e implementar en MQL5 tres indicadores adaptables presentados por J.F.Ehlers.

Este artículo describirá la teoría básica detrás de los indicadores adaptables y su implementación en MQL5. Los indicadores adaptables se compararán con sus homólogos no adaptables.


Números complejos y fasores para medir ciclos de mercado

La noción de teoría de números complejos puede resultar complicada para lectores sin formación en ingeniería, por tanto recomiendo que aprenda más sobre la teoría en Wikipedia y que vea un vídeo explicativo sobre operaciones en números complejos antes de seguir leyendo este artículo. 

Fasor

El fasor, o Vector de Fase, es un vector que muestra la amplitud y fase de un ciclo. Según la fórmula de Euler, una onda sinusoidal se puede representar como la suma de dos componentes numéricos complejos. Por favor, observe el fasor rotante que muestra un ciclo de onda sinusoidal abajo.

Fasor 


Si ve esta animación por primera vez, es posible que le resulte confuso leer correctamente la relación del fasor a un ciclo. Para entenderlo, debe cambiar su modo de pensar para reconocer un ciclo no como una forma de onda visible habitual en la parte izquierda de la animación, sino como el fasor rotante a la derecha.

Al principio puede ser difícil de imaginar, pero yo encontré una forma de llegar a este pensamiento: la rotación entera de un fasor son 360 grados o  radianes, lo mismo que para un círculo completo. El ángulo actual de un fasor indica en qué parte del ciclo (fase) estamos. El eje Y representa la amplitud de un ciclo en una fase específica.

El fasor se puede dividir en dos componentes: el componente InPhase (coseno) y el componente Quadrature (seno). Puede encontrar una explicación detallada sobre estos componentes en el capítulo 6 "Hilbert Transforms" ("La Transformación Hillbert") de "Rocket Science for Traders" book. Si alguien está interesado, por favor, lea este capítulo con detenimiento.

Por ahora solo debe concentrarse en el hecho de que para el cálculo de indicadores adaptables debemos convertir una señal analítica (forma de onda) a una señal compleja compuesta de dos componentes. ¿Cómo conseguimos algo así? ¿Ya mencioné la Transformación Hillbert? Pues sí. La Transformación Hillbert es capaz de ello.


Medir un período de ciclo

Para hacer la Transformación Hillbert práctica para traders, John Ehlers truncó en su libro las series de la Transformación Hillbert a cuatro elementos.

La ecuación para el componente Quadrature es:

Ecuación del componente Quadrature 

y la ecuación para el componente InPhase es el precio retrasado por tres barras:

Ecuación del componente InPhase 

Tras calcular los componentes InPhase y Quadrature es posible derivar cálculos de fase diferencial de la fase del ángulo medido por la barra actual y la fase de ángulo medido de hace una barra. La fase para la barra actual es Fase de la barra actual y la fase para la barra anterior es Barra anterior Arctan. Usando identidad trigonométrica:

Arctan deltaphase 

obtenemos la ecuación para la fase diferencial conocida como DeltaPhase.

Mr. Ehlers añadió limitaciones adicionales en la variable DeltaPhase variable: el resultado no puede ser negativo, y DeltaPhase está restringida a <0.1, 1.1> radianes (es decir, un ciclo de entre 6 y 63 barras). Parece ser que el DeltaPhase medido en datos reales es muy molesto, y por tanto necesita un suavizado.

El mejor método de suavizado en datos picudos es el filtro de mediana, por tanto una mediana de cinco muestras de DeltaPhase forma la variable MedianDelta. MedianDelta dividida por  se usa para computar el Ciclo Dominante, el ciclo de mercado que buscamos.

Durante las pruebas de desarrollo, resulto que había una parcialidad de aproximadamente 0,5 de medida que debía eliminarse, y se añadió una compensación por esa parcialidad. Finalmente, el Ciclo Dominante se suaviza dos veces por Medias Móviles con valores alfa iguales a 0,33 y 0,15, respectivamente. Realmente recomiendo leer el libro para ver la robustez del algoritmo aplicado a una onda sinusoidal cuyo ciclo aumenta gradualmente de 6 a 40.

Puesto que ya tiene un conocimiento teórico, ahora ya está listo para implementar el indicador CyclePeriod en MQL5.


Indicador de Período de Ciclo

El indicador se compone de dos líneas: la línea de ciclo que muestra el período de ciclo y una línea disparadora, que básicamente es una línea de ciclo retrasada por una barra. Si sigue la descripción en la sección de "Medir el período de ciclo" y el código fuente de la fuente OnCalculate(), podrá correlacionar fácilmente qué líneas son responsables de la medida del período de ciclo.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  CyclePeriod.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, Investeo.pl |
//|                                               http://Investeo.pl |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl"
#property link      "http://Investeo.pl"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property description "CyclePeriod indicator - described by John F. Ehlers"
#property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\""

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
#property indicator_label1  "Cycle"
#property indicator_label2  "Trigger Line"

#define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0)

double Smooth[];
double Cycle[];
double Trigger[];
//double Price[];
double Q1[]; // Quadrature component
double I1[]; // InPhase component
double DeltaPhase[];
double InstPeriod[];
double CyclePeriod[];


input double InpAlpha=0.07; // alpha
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping 
   ArraySetAsSeries(Cycle,true);
   ArraySetAsSeries(CyclePeriod,true);
   ArraySetAsSeries(Trigger,true); 
   ArraySetAsSeries(Smooth,true);
   //ArraySetAsSeries(Price,true);
   
   SetIndexBuffer(0,CyclePeriod,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA);
   
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---   
   long tickCnt[1];
   int i;
   int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt);
   if(ticks!=1) return(rates_total);
   double DC, MedianDelta;

   Comment(tickCnt[0]);

   if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1)
     {
      //--- last counted bar will be recounted
      int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations

      ArraySetAsSeries(high,true);
      ArraySetAsSeries(low,true);
      
      ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period));
      //ArrayResize(Price,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(CyclePeriod,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(InstPeriod,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(Q1,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(I1,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(DeltaPhase,Bars(_Symbol,_Period));
      
      if (nLimit>rates_total-7) // adjust for last bars
         nLimit=rates_total-7;   
      
      for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--)   
      {
         Smooth[i] = (Price(i)+2*Price(i+1)+2*Price(i+2)+Price(i+3))/6.0;
   
         if (i<rates_total-7)
         {
            Cycle[i] = (1.0-0.5*InpAlpha) * (1.0-0.5*InpAlpha) * (Smooth[i]-2.0*Smooth[i+1]+Smooth[i+2])
                      +2.0*(1.0-InpAlpha)*Cycle[i+1]-(1.0-InpAlpha)*(1.0-InpAlpha)*Cycle[i+2];
                   
         } else         
         {
            Cycle[i]=(Price(i)-2.0*Price(i+1)+Price(i+2))/4.0;
         }
         
         Q1[i] = (0.0962*Cycle[i]+0.5769*Cycle[i+2]-0.5769*Cycle[i+4]-0.0962*Cycle[i+6])*(0.5+0.08*InstPeriod[i+1]);
         I1[i] = Cycle[i+3];
         
         if (Q1[i]!=0.0 && Q1[i+1]!=0.0) 
            DeltaPhase[i] = (I1[i]/Q1[i]-I1[i+1]/Q1[i+1])/(1.0+I1[i]*I1[i+1]/(Q1[i]*Q1[i+1]));
         if (DeltaPhase[i] < 0.1)
            DeltaPhase[i] = 0.1;
         if (DeltaPhase[i] > 0.9)
            DeltaPhase[i] = 0.9;
        
         MedianDelta = Median(DeltaPhase, i, 5);
         
         if (MedianDelta == 0.0)
            DC = 15.0;
         else
            DC = (6.28318/MedianDelta) + 0.5;
        
         InstPeriod[i] = 0.33 * DC + 0.67 * InstPeriod[i+1];
         CyclePeriod[i] = 0.15 * InstPeriod[i] + 0.85 * CyclePeriod[i+1];
         Trigger[i] = CyclePeriod[i+1];
      }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

double Median(double& arr[], int idx, int m_len)
{
   double MedianArr[];
   int copied;
   double result = 0.0;
   
   ArraySetAsSeries(MedianArr, true);
   ArrayResize(MedianArr, m_len);
   
   copied = ArrayCopy(MedianArr, arr, 0, idx, m_len);
   if (copied == m_len)
   {
      ArraySort(MedianArr);
      if (m_len %2 == 0) 
            result = (MedianArr[m_len/2] + MedianArr[(m_len/2)+1])/2.0;
      else
            result = MedianArr[m_len / 2];
      
   }
   else Print(__FILE__+__FUNCTION__+"median error - wrong number of elements copied."); 
   return result; 
}

Podemos simularlo adjuntándolo a cualquier gráfico. Funcionará para cualquier seguridad y para cualquier marco cronológico.

Por favor, mire la captura de pantalla de abajo.

Indicador CyclePeriod 

Con estos indicadores en nuestro espacio de trabajo podremos implementar una nueva especie de indicadores adaptables - indicadores que se adaptan al período de ciclo actual del mercado.


Indicador Cyber Cycle

El indicador Cyber Cycle es un filtro de pase alto tomado de "Сybernetic analysis for stocks and futures" ("Análisis Cibernético de Acciones y Futuros"). Este filtro deja solo el componente de modo de ciclo de series cronológicas.

Además, componentes ciclos de dos y tres barras se extraen del resultado suavizándolos con un filtro de paso bajo de respuesta de impulso finita.

El código de indicador MQL5 para este y otros indicadores en el artículo se adaptaron del lenguaje EFL (Tradestation) descrito en el libro. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   CyberCycle.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, Investeo.pl |
//|                                               http://Investeo.pl |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl"
#property link      "http://Investeo.pl"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property description "CyberCycle indicator - described by John F. Ehlers"
#property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\""
#property description "This indicator is available for free download."

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
#property indicator_label1  "Cycle"
#property indicator_label2  "Trigger Line"

#define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0)

double Smooth[];
double Cycle[];
double Trigger[];

input double InpAlpha=0.07; // alpha
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping 
   ArraySetAsSeries(Cycle,true);
   ArraySetAsSeries(Trigger,true);
   ArraySetAsSeries(Smooth,true);


   SetIndexBuffer(0,Cycle,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA);

   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---   
   long tickCnt[1];
   int i;
   int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt);
   if(ticks!=1) return(rates_total);

   Comment(tickCnt[0]);

   if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1)
     {
      //--- last counted bar will be recounted
      int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations

      ArraySetAsSeries(high,true);
      ArraySetAsSeries(low,true);

      ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period));
      
      if(nLimit>rates_total-4) // adjust for last bars
         nLimit=rates_total-4;

      for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--)
        {
         Smooth[i]=(Price(i)+2*Price(i+1)+2*Price(i+2)+Price(i+3))/6.0;

         if(i<rates_total-5)
           {
            Cycle[i]=(1.0-0.5*InpAlpha) *(1.0-0.5*InpAlpha) *(Smooth[i]-2.0*Smooth[i+1]+Smooth[i+2])
                     +2.0*(1.0-InpAlpha)*Cycle[i+1]-(1.0-InpAlpha)*(1.0-InpAlpha)*Cycle[i+2];
           }
         else
           {
            Cycle[i]=(Price(i)-2.0*Price(i+1)+Price(i+2))/4.0;
           }

         //Print(__FILE__+__FUNCTION__+" received values: ",rCnt);
         Trigger[i]=Cycle[i+1];
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Abajo tiene una captura de pantalla del indicador.

Como podrá notar, todos los indicadores en este artículo tienen un aspecto similar, pero implementan algoritmos muy diferentes.

Indicador CyberCycle 

El método de trading original para este indicador es directo: comprar cuando la línea de ciclo cruza por encima de la línea disparadora, y vender cuando la línea de ciclo cruza bajo la línea disparadora. Le animamos a que pruebe su propia estrategia y un módulo de señales de trading usando este indicador.


Indicador Adaptive Cyber Cycle (Cyber Cycle Adaptable)

La esencia de este artículo es presentar cómo podemos hacer los indicadores adaptables, es decir, cómo calcularlos con entradas de período de ciclo dinámicas en lugar de una configuración estática. Para conseguir esto, debemos conectarlos al indicador CyclePeriod para leer el período actual y después usar esta lectura en la función OnCalculate().

Primero debemos obtener el identificador del indicador:

hCyclePeriod=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",InpAlpha);
   if(hCyclePeriod==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("CyclePeriod indicator not available!");
      return(-1);
     }

 y después leerlo dentro de la función OnCalculate():

int copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,i,1,CyclePeriod);
    if(copied<=0)
      {
       Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator.");
       return -1;
      }
alpha1 = 2.0/(CyclePeriod[0]+1.0);

El alfa móvil exponencial está relacionado con la longitud de una media móvil simple por la ecuación alfa, en el indicador Adaptive Cyber Cycle Mr. Ehlers usó el período del Ciclo Dominante como la longitud de compuación del coeficiente alpha1.

Abajo tiene el código fuente completo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           AdaptiveCyberCycle.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, Investeo.pl |
//|                                               http://Investeo.pl |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl"
#property link      "http://Investeo.pl"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property description "Adaptive CyberCycle indicator - described by John F. Ehlers"
#property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\""
#property description "This indicator is available for free download."

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
#property indicator_label1  "Cycle"
#property indicator_label2  "Trigger Line"

#define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0)

double Smooth[];
double Cycle[];
double Trigger[];

int hCyclePeriod;
 
input double InpAlpha=0.07; // alpha for Cycle Period
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping 
   ArraySetAsSeries(Cycle,true);
   ArraySetAsSeries(Trigger,true);
   ArraySetAsSeries(Smooth,true);

   SetIndexBuffer(0,Cycle,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA);

   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

   hCyclePeriod=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",InpAlpha);
   if(hCyclePeriod==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("CyclePeriod indicator not available!");
      return(-1);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---   
   long tickCnt[1];
   int i;
   int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt);
   if(ticks!=1) return(rates_total);
   double CyclePeriod[1],alpha1;

   Comment(tickCnt[0]);

   if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1)
     {
      //--- last counted bar will be recounted
      int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations

      ArraySetAsSeries(high,true);
      ArraySetAsSeries(low,true);

      ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period));
      
      if(nLimit>rates_total-4) // adjust for last bars
         nLimit=rates_total-4;

      for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--)
        {
         Smooth[i]=(Price(i)+2*Price(i+1)+2*Price(i+2)+Price(i+3))/6.0;
         int copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,i,1,CyclePeriod);

         if(copied<=0)
           {
            Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator.");
            return -1;
           }
         alpha1 = 2.0/(CyclePeriod[0]+1.0);
         //Print(alpha1);
         //Print(CyclePeriod[0]);
         if(i>=0)
           {
            Cycle[i]=(1.0-0.5*alpha1) *(1.0-0.5*alpha1) *(Smooth[i]-2.0*Smooth[i+1]+Smooth[i+2])
                     +2.0*(1.0-alpha1)*Cycle[i+1]-(1.0-alpha1)*(1.0-alpha1)*Cycle[i+2];

            //Print("Smooth["+IntegerToString(i)+"]="+DoubleToString(Smooth[i])+" Cycle["+IntegerToString(i)+"]="+DoubleToString(Cycle[i]));
           }
         else
           {
            Cycle[i]=(Price(i)-2.0*Price(i+1)+Price(i+2))/4.0;
           }

         //Print(__FILE__+__FUNCTION__+" received values: ",rCnt);
         Trigger[i]=Cycle[i+1];
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 Por favor, vea el indicador en la captura de pantalla adjunta.

Indicador Adaptive CyberCycle (Cyber Cycle Adaptable) 

Nuestro primer indicador adaptable está listo. Según el libro, debería responder mejor que la versión no adaptable. 

La compra y venta de señales a menudo debería ocurrir en una barra antes que en la versión no adaptable.

Podemos proceder con más ejemplos de indicador, pero debería ser suficiente para poder entender el esquema para crear indicadores adaptables.


Indicador Center of Gravity (Centro de Gravedad)

Al hablar del centro de gravedad para cualquier objeto físico, nos referimos a su punto de equilibrio. La idea de introducir este concepto en trading vino de la observación de cómo los retrasos de varios filtros estaban relacionados con los coeficientes del filtro.

Para SMA - Simple Moving Average o Media Móvil Simple, todos los coeficientes son iguales, y el centro de gravedad se encuentra en el centro.

Para WMA - Weighted Moving Average o Media Móvil Pesada, los últimos precios son más importantes que los antiguos. Específicamente, los coeficientes de WMA describen el esquema del triángulo. El centro de gravedad del triángulo está en un tercio de la longitud de la base del triángulo. La ecuación más genérica derivada para la computación del centro de gravedad en una ventana de observación especificada es tal y como se muestra a continuación:

CenterOfGravity 

La posición del punto de equilibrio es la suma del producto de posición dentro de la ventana multiplicado por el precio en esta posición (+1 en la ecuación se introdujo porque contamos de 0 a N y no de 1 a N) dividido por la suma de precios dentro de la ventana.

La principal característica del CG es que baja y sube junto con los cambios de precio, y esencialmente es un oscilador con cero retrasos.

Aquí tiene el código fuente:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              CenterOfGravity.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, Investeo.pl |
//|                                               http://Investeo.pl |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl"
#property link      "http://Investeo.pl"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property description "CG indicator - described by John F. Ehlers"
#property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\""
#property description "This indicator is available for free download."

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
#property indicator_label1  "Cycle"
#property indicator_label2  "Trigger Line"

#define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0)

double Smooth[];
double Cycle[];
double Trigger[];

input double InpAlpha=0.07; // alpha
input int InpCGLength=10; //CG window size

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping 
   ArraySetAsSeries(Cycle,true);
   ArraySetAsSeries(Trigger,true);
   ArraySetAsSeries(Smooth,true);
   
   SetIndexBuffer(0,Cycle,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA);

   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---   
   long tickCnt[1];
   int i;
   double Num, Denom; // Numerator and Denominator for CG
   int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt);
   if(ticks!=1) return(rates_total);

   Comment(tickCnt[0]);

   if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1)
     {
      //--- last counted bar will be recounted
      int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations

      ArraySetAsSeries(high,true);
      ArraySetAsSeries(low,true);

      ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period));

      if(nLimit>rates_total-InpCGLength) // adjust for last bars
         nLimit=rates_total-InpCGLength;

      for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--)
        {
         Num = 0.0;
         Denom = 0.0;
         for (int count=0; count<InpCGLength; count++)
            {
               Num += (1.0+count)*Price(i+count);
               Denom += Price(i+count);
            }
         if (Denom != 0.0)
            Cycle[i] = -Num/Denom+(InpCGLength+1.0)/2.0;
         else
            Cycle[i] = 0.0;
         
         //Print(__FILE__+__FUNCTION__+" received values: ",rCnt);
         Trigger[i]=Cycle[i+1];
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+ 

Abajo tiene una captura de pantalla. Por favor, note el pequeño retraso.

  Indicador CenterOfGravity


Indicador Adaptive Center of Gravity (Centro de Gravedad Adaptable)

El oscilador CG tiene su centro de gravedad en una ventana de longitud cronológica fija. El oscilador Adaptive CG usa la mitad del período de Ciclo Dominante medido como la longitud de ventana dinámica. Para extraer la mitad del período de Ciclo Dominante medido se usó el siguiente código. 

copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,i,1,CyclePeriod);

if(copied<=0)
  {
   Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator.");
   return -1;
  }
CG_len = floor(CyclePeriod[0]/2.0);

Por favor, observe el código fuente del indicador completo abajo y compárelo con su versión no adaptable, así como con el indicador Adaptive Cyber Cycle, para ver sus similitudes.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      AdaptiveCenterOfGravity.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, Investeo.pl |
//|                                               http://Investeo.pl |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl"
#property link      "http://Investeo.pl"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property description "Adaptive CG indicator - described by John F. Ehlers"
#property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\""
#property description "This indicator is available for free download."

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
#property indicator_label1  "Cycle"
#property indicator_label2  "Trigger Line"

#define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0)

double Smooth[];
double Cycle[];
double Trigger[];

int hCyclePeriod;

input double InpAlpha=0.07; // alpha
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping 
   ArraySetAsSeries(Cycle,true);
   ArraySetAsSeries(Trigger,true);
   ArraySetAsSeries(Smooth,true);

   SetIndexBuffer(0,Cycle,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA);

   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

   hCyclePeriod=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",InpAlpha);
   if(hCyclePeriod==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("CyclePeriod indicator not available!");
      return(-1);
     }

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---   
   long tickCnt[1];
   int i, copied;
   double Num,Denom; // Numerator and Denominator for CG
   double CG_len;
   int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt);
   if(ticks!=1) return(rates_total);
   double CyclePeriod[1];

   Comment(tickCnt[0]);

   if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1)
     {
      //--- last counted bar will be recounted
      int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations

      ArraySetAsSeries(high,true);
      ArraySetAsSeries(low,true);

      ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period));
      ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period));
      
      copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,0,1,CyclePeriod);

      if(copied<=0)
        {
         Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator.");
         return -1;
        }

      if(nLimit>rates_total-int(CyclePeriod[0])-2) // adjust for last bars
         nLimit=rates_total-int(CyclePeriod[0])-2;


      for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--)
        {
         copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,i,1,CyclePeriod);

         if(copied<=0)
           {
            Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator.");
            return -1;
           }
         CG_len = floor(CyclePeriod[0]/2.0);
         //Print("CG_len="+DoubleToString(CG_len));
         
         Num=0.0;
         Denom=0.0;
         for(int count=0; count<int(CG_len); count++)
           {
            Num+=(1.0+count)*Price(i+count);
            Denom+=Price(i+count);
           }
         if(Denom!=0.0)
            Cycle[i]=-Num/Denom+(CG_len+1.0)/2.0;
         else
            Cycle[i]=0.0;

         //Print(__FILE__+__FUNCTION__+" received values: ",rCnt);
         Trigger[i]=Cycle[i+1];
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Por favor, observe la captura de pantalla del indicador AdaptiveCG copiada abajo. 

 Captura de pantalla del indicador Adaptive CenterOfGravity


Indicador RVI

RVI significa Relative Vigor Index (Índice de Valor Relativo). La teoría básica detrás de este indicador es que los precios tienden a tener el precio de cierre más alto que el precio de apertura en mercados bull, y el precio de cierre más bajo que el precio de apertura en mercados bear.

El vigor del movimiento se mide por la diferencia del precio de cierre con el precio de apertura en relación con el intervalo de trading diario.

RVI 

Este es un indicador bastante conocido para muchos usuarios de MetaTrader, puesto que ahora viene incluido con la instalación de MetaTrader 5.

Pegaré aquí el código fuente de todas maneras como referencia:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          RVI.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property description "Relative Vigor Index"
//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
#property indicator_label1  "RVI"
#property indicator_label2  "Signal"
//--- input parameters
input int InpRVIPeriod=10; // Period
//--- indicator buffers
double    ExtRVIBuffer[];
double    ExtSignalBuffer[];
//---
#define TRIANGLE_PERIOD  3
#define AVERAGE_PERIOD   (TRIANGLE_PERIOD*2)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtRVIBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtSignalBuffer,INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,3);
//--- sets first bar from what index will be drawn
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,(InpRVIPeriod-1)+TRIANGLE_PERIOD);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,(InpRVIPeriod-1)+AVERAGE_PERIOD);
//--- name for DataWindow and indicator subwindow label
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"RVI("+string(InpRVIPeriod)+")");
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"RVI("+string(InpRVIPeriod)+")");
   PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Signal("+string(InpRVIPeriod)+")");
//--- initialization done
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Vigor Index                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
                const datetime &Time[],
                const double &Open[],
                const double &High[],
                const double &Low[],
                const double &Close[],
                const long &TickVolume[],
                const long &Volume[],
                const int &Spread[])
  {
   int    i,j,nLimit;
   double dValueUp,dValueDown,dNum,dDeNum;
//--- check for bars count
   if(rates_total<=InpRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+2) return(0); // exit with zero result
//--- check for possible errors
   if(prev_calculated<0) return(0); // exit with zero result
//--- last counted bar will be recounted
   nLimit=InpRVIPeriod+2;
   if(prev_calculated>InpRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+2)
      nLimit=prev_calculated-1;
//--- set empty value for uncalculated bars
   if(prev_calculated==0)
     {
      for(i=0;i<InpRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD;i++) ExtRVIBuffer[i]=0.0;
      for(i=0;i<InpRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD;i++)  ExtSignalBuffer[i]=0.0;
     }
//--- RVI counted in the 1-st buffer
   for(i=nLimit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      dNum=0.0;
      dDeNum=0.0;
      for(j=i;j>i-InpRVIPeriod;j--)
        {
         dValueUp=Close[j]-Open[j]+2*(Close[j-1]-Open[j-1])+2*(Close[j-2]-Open[j-2])+Close[j-3]-Open[j-3];
         dValueDown=High[j]-Low[j]+2*(High[j-1]-Low[j-1])+2*(High[j-2]-Low[j-2])+High[j-3]-Low[j-3];
         dNum+=dValueUp;
         dDeNum+=dValueDown;
        }
      if(dDeNum!=0.0)
         ExtRVIBuffer[i]=dNum/dDeNum;
      else
         ExtRVIBuffer[i]=dNum;
     }
//--- signal line counted in the 2-nd buffer
   nLimit=InpRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+2;
   if(prev_calculated>InpRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+2)
      nLimit=prev_calculated-1;
   for(i=nLimit;i<rates_total && !IsStopped();i++) 
      ExtSignalBuffer[i]=(ExtRVIBuffer[i]+2*ExtRVIBuffer[i-1]+2*ExtRVIBuffer[i-2]+ExtRVIBuffer[i-3])/AVERAGE_PERIOD;

//--- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Abajo puede encontrar una captura de pantalla del indicador RVI estándar con el período configurado por defecto a 10.

Indicador RVI 

 

Indicador Adaptive RVI (RVI Adaptable)

Al igual que con los dos indicadores adaptables anteriores, debemos extraer la medida del Ciclo Dominante del indicador CyclePeriod y aplicarlo al período RVI. La variable "Length" ("Longitud") se computa como una media móvil pesada de cuatro barras del período:

copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,0,4,CyclePeriod);

if(copied<=0)
  {
   Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator.");
   return -1;
  }
AdaptiveRVIPeriod = int(floor((4*CyclePeriod[0]+3*CyclePeriod[1]+2*CyclePeriod[2]+CyclePeriod[3])/20.0));

Por favor, observe el código fuente completo del indicador Adaptive RVI abajo. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 Adaptive RVI.mq5 |
//|                        Based on RVI by MetaQuotes Software Corp. |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property copyright   "2011, Adaptive version Investeo.pl"
#property link        "https://www.mql5.com"
#property description "Adaptive Relative Vigor Index"
//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
#property indicator_label1  "AdaptiveRVI"
#property indicator_label2  "Signal"

#define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0)

//--- input parameters
input int InpRVIPeriod=10; // Initial RVI Period
//--- indicator buffers
double    ExtRVIBuffer[];
double    ExtSignalBuffer[];
//---
int hCyclePeriod; 
input double InpAlpha=0.07; // alpha for Cycle Period
int AdaptiveRVIPeriod;

#define TRIANGLE_PERIOD  3
#define AVERAGE_PERIOD   (TRIANGLE_PERIOD*2)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtRVIBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtSignalBuffer,INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,3);
   hCyclePeriod=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",InpAlpha);
   if(hCyclePeriod==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("CyclePeriod indicator not available!");
      return(-1);
     }
   
//--- sets first bar from what index will be drawn
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,(InpRVIPeriod-1)+TRIANGLE_PERIOD);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,(InpRVIPeriod-1)+AVERAGE_PERIOD);
//--- name for DataWindow and indicator subwindow label
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"AdaptiveRVI");
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"AdaptiveRVI");
   PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Signal");
//--- initialization done
  return 0;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Vigor Index                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
                const datetime &Time[],
                const double &Open[],
                const double &High[],
                const double &Low[],
                const double &Close[],
                const long &TickVolume[],
                const long &Volume[],
                const int &Spread[])
  {
   int    i,j,nLimit;
   double dValueUp,dValueDown,dNum,dDeNum;
   double CyclePeriod[4];
   int copied;
   
   copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,0,4,CyclePeriod);

         if(copied<=0)
           {
            Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator.");
            return -1;
           }
   AdaptiveRVIPeriod = int(floor((4*CyclePeriod[0]+3*CyclePeriod[1]+2*CyclePeriod[2]+CyclePeriod[3])/20.0));
//--- check for bars count
   if(rates_total<=AdaptiveRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+2) return(0); // exit with zero result
//--- check for possible errors
   if(prev_calculated<0) return(0); // exit with zero result
//--- last counted bar will be recounted
   nLimit=AdaptiveRVIPeriod+2;
   if(prev_calculated>AdaptiveRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+2)
      nLimit=prev_calculated-1;
//--- set empty value for uncalculated bars
   if(prev_calculated==0)
     {
      for(i=0;i<AdaptiveRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD;i++) ExtRVIBuffer[i]=0.0;
      for(i=0;i<AdaptiveRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD;i++)  ExtSignalBuffer[i]=0.0;
     }
//--- RVI counted in the 1-st buffer
   for(i=nLimit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,rates_total-i-1,4,CyclePeriod);

         if(copied<=0)
           {
            Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator.");
            return -1;
           }
      AdaptiveRVIPeriod = int(floor((4*CyclePeriod[0]+3*CyclePeriod[1]+2*CyclePeriod[2]+CyclePeriod[3])/20.0));
      dNum=0.0;
      dDeNum=0.0;
      for(j=i;j>MathMax(i-AdaptiveRVIPeriod, 3);j--)
        {
         //Print("rates_total="+IntegerToString(rates_total)+" nLimit="+IntegerToString(nLimit)+
         //      " AdaptiveRVIPeriod="+IntegerToString(AdaptiveRVIPeriod)+" j="+IntegerToString(j));
         dValueUp=Close[j]-Open[j]+2*(Close[j-1]-Open[j-1])+2*(Close[j-2]-Open[j-2])+Close[j-3]-Open[j-3];
         dValueDown=High[j]-Low[j]+2*(High[j-1]-Low[j-1])+2*(High[j-2]-Low[j-2])+High[j-3]-Low[j-3];
         dNum+=dValueUp;
         dDeNum+=dValueDown;
        }
      if(dDeNum!=0.0)
         ExtRVIBuffer[i]=dNum/dDeNum;
      else
         ExtRVIBuffer[i]=dNum;
     }
//--- signal line counted in the 2-nd buffer
   nLimit=AdaptiveRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+2;
   if(prev_calculated>AdaptiveRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+2)
      nLimit=prev_calculated-1;
   for(i=nLimit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
    ExtSignalBuffer[i]=(ExtRVIBuffer[i]+2*ExtRVIBuffer[i-1]+2*ExtRVIBuffer[i-2]+ExtRVIBuffer[i-3])/AVERAGE_PERIOD;

//--- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+ 

Abajo puede encontrar una captura de pantalla del indicador Adaptive RVI con longitud de ventana dinámica:

Indicador AdaptiveRVI 


Conclusión

Este artículo presentó el comportamiento de tres indicadores técnicos adaptables y su implementación en MQL5.

El mecanismo para implementar los indicadores adaptables debería ser claramente comprensible tras leer el artículo. Todos los indicadores descritos se encuentran disponibles en los archivos adjuntos.

El autor anima a los lectores a experimentar y construir otros indicadores adaptables diferentes a los que ya están accesibles.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/articles/288

Archivos adjuntos |
Descargar ZIP
adaptivecenterofgravity.mq5 (4.71 KB)
adaptivecybercycle.mq5 (4.65 KB)
adaptivervi.mq5 (5.63 KB)
centerofgravity.mq5 (3.99 KB)
cybercycle.mq5 (4.09 KB)
cycleperiod.mq5 (6.04 KB)

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Este artículo ha sido escrito por un usuario del sitio web y refleja su punto de vista personal. MetaQuotes Ltd. no se responsabiliza de la exactitud de la información ofrecida, ni de las posibles consecuencias del uso de las soluciones, estrategias o recomendaciones descritas.

Daniel Osuna de la Rosa
Daniel Osuna de la Rosa | 1 mar 2016 en 20:14

¿Alguien sabe como cambiar el periodo de intervalo inded de 6 a 63 como dice el articulo?

Gracias de antemano.

Daniel Osuna de la Rosa
Daniel Osuna de la Rosa | 1 mar 2016 en 22:01

He encontrado la forma de cambiar el periodo variable por otro diferente cambiando el costante 6.28318 y quizás el número de compesación 0.5 en esta ecuación"DC =(6.28318/MedianDelta)+0.5;" en el código del periodo del ciclo, por si alguien tiene la misma duda.

Me he dado cuenta de que quizás hay un error en el artículo o no está muy claro por qué describeDeltaPhase está restringido entre <0.1, 1.1> y en el código está entre <0.1, 0.9>.

Quiero decir que esto son solo mis dudas y mis pensamientos pero es un gran articulo.

Muchas gracias.

estucoco3
estucoco3 | 17 sept 2017 en 12:22
MetaQuotes Software Corp.:

Artículo publicado Teoría de Indicadores Adaptables Avanzados e Implementación en MQL5:

Autor: investeo

Buen trabajo, investeo,

¿Podrías darme una pista acerca de cómo llegar matemáticamente a las fórmulas de InPhase y Quadratura desde la Transformada de Hilbert?

Estoy en ello, pero se me resiste.

Gracias

Raymond Gruszka
Raymond Gruszka | 17 nov 2022 en 01:07

¿Puedo utilizar estos indicadores MQL5 en MQL4?

Fernando Carreiro
Fernando Carreiro | 17 nov 2022 en 01:19
Raymond Gruszka #: ¿Puedo utilizar estos indicadores MQL5 en MQL4?

No! Tendrás que convertir y adaptar el código para que funcione en MQL4.

Análisis de las Características Principales de las Series Cronológicas Análisis de las Características Principales de las Series Cronológicas
Este artículo presenta una clase diseñada para dar un cálculo rápido preliminar de características de varias series cronológicas. Mientras esto se lleva a cabo se calculan parámetros estadísticos y la función de autocorrelación, se lleva a cabo un cálculo espectral de series cronológicas y se construye un histograma.
MQL5 Wizard para "Dummies" MQL5 Wizard para "Dummies"
A principios de 2011 lanzamos la primera versión del MQL5 Wizard. Esta nueva aplicación facilita una herramienta simple y conveniente para generar automáticamente robots de trading. Cualquier usuario de MetaTrader 5 puede crear un Asesor Experto personalizado sin siquiera saber cómo programar en MQL5.
Implementación de un Expert Advisor tipo "arrastrar y soltar" semiautomático e interactivo basado en el riesgo predefinido y la relación R/R (riesgo/beneficio) Implementación de un Expert Advisor tipo "arrastrar y soltar" semiautomático e interactivo basado en el riesgo predefinido y la relación R/R (riesgo/beneficio)
Algunos operadores realizan todas sus operaciones de forma automática, y algunos hacen una mezcla de operaciones automáticas y manuales basadas ​​en las salidas de varios indicadores. Y como miembro de este último grupo, necesitaba una herramienta interactiva para poder evaluar de forma dinámica los niveles de riesgo y de beneficio, directamente desde el gráfico. En este artículo vamos a presentar una forma de implementación de un Expert Advisor con un riesgo de pérdida de patrimonio y relación R/R predefinidos. Se pueden modificar los parámetros de riesgo, R/R y el tamaño del lote durante la ejecución en el panel del EA.
Crear Criterios Personalizados de Optimización de Asesores Expertos Crear Criterios Personalizados de Optimización de Asesores Expertos
El Terminal de Cliente MetaTrader 5 ofrece un gran abanico de posibilidades para la optimización de parámetros de Asesores Expertos. Además de los criterios de optimización incluidos en el Probador de Estrategias, los desarrolladores tienen la posibilidad de crear sus propios criterios. Esto lleva a un número casi ilimitado de posibilidades para poner a prueba y optimizar los Asesores Expertos. Este artículo describe formas prácticas de crear estos criterios, tanto complejas como simples.