Pivot points para ayudar a determinar las tendencias del mercado

Pivot points para ayudar a determinar las tendencias del mercado

Introducción

El Pivot point (punto pivote) es una línea en el gráfico de precios que muestra una posible tendencia de un par de divisas. Si el precio está por encima de esta línea, la tendencia tiende a crecer. Si el precio está por debajo de esta línea, la tendencia tiende a caer. En este artículo, vamos a enumerar los principios fundamentales de la construcción del Pivot point y trataremos de comprender en qué consiste este concepto.


El cálculo del Pivot mediante los valores del día anterior

La mayoría de los indicadores funcionan de forma parecida: cuentan el Pivot point en base a los valores del día anterior o en base a un intervalo de tiempo arbitrario. Analicemos varios ejemplos:

Cálculo clásico del PIVOT:

//---- 
i = 1;
while(TimeDay(Time[_shift + i]) == prevDay) 
    i++;
// The indicator is developed for history, therefore we 
//calculate successively for all days
i--;
FH = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, i, _shift + 1)];
FL = Low[Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, i, _shift + 1)];
// We take maximal and minimal figures
if(Formula == 0) 
    FP = NormalizeDouble((FH + FL + Close[_shift+1]) / 3.0, Digits); 
else 
    FP = NormalizeDouble((FH + FL + 2*Close[_shift+1]) / 4.0, Digits);
// Direct pivot calculation (only creator’s imagination plays an important role here).
// In this case the sum of maximum, minimum and closing price 
// is divided by three. It is so-called “classical” pivot //calculation
ResBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP + (FH - FL), Digits);
SupBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP - (FH - FL), Digits);
//----

El noventa por ciento de los indicadores calculan el Pivot point de esta manera.


PIVOT analítico

En general, los partidarios de la teoría del Pivot point no lo hacen mediante cálculos, sino a partir del servicio de noticias Dow Jones Newswires. Rudolph Axel proporciona el PIVOT del día actual. Este es un ejemplo de sus análisis intradía:

ASESORAMIENTO TéCNICO de los MERCADOS EUROPEOS DE DIVISAS: EUR/GBP ha alcanzado su nivel más alto en ocho años y medio -2-
/Con continuación /

Columna de Dow Jones Newswires, el autor es Rudolph Axel
Londres, 9 de febrero. /Dow Jones/. Horario flexible para veinticuatro horas
Cotizaciones spot: EUR/USD; USD/JPY; GBP/USD; USD/CHF
Spot en 07.35 GMT 1.3016 121.45 1.9515 1.2486
Tendencia de tres días Rebote desde el nivel de soporte Rebote desde el nivel de soporte Bajista Rebote desde el nivel de soporte
Tendencia semanal Rebote desde el nivel de soporte El crecimiento está limitado por el nivel de resistencia Los lados Alcista
Comparación flexible de 200 días: 1.2829 116.78 1.8977 1.2352
3.ª resistencia 1.3117 122.20 1.9748 1.2544
2.ª resistencia 1.3074 121.75 1.9668 1.2519
1.ª resistencia 1.3045 121.47 1.9623 1.2500
Pivot point* 1.3026 121.33 1.9546 1.2478
1.er soporte 1.3000 121.00 1.9549 1.2450
2.º soporte 1.2951 120.82 1.9514 1.2425
3.er soporte 1.2913 120.64 1.9483 1.2380
Cotizaciones spot:
Cotizaciones spot: Par euro/libra británica; Par euro/yen japonés; Par euro/franco suizo; Par dólar australiano/dólar estadounidense
Spot en 07.35 GMT 0.6668 158.07 1.6252 0.7798
Tendencia de tres días Alcista; Alcista; Alcista Rebote desde el nivel de soporte
Tendencia semanal Rebote desde el nivel de soporte Alcista Alcista Rebote desde el nivel de soporte
Comparación flexibale de 200 días: 0.6764 149.80 1.5842 0.7639
3.ª resistencia 0.6693 159.02 1.6312 0.7872
2.ª resistencia 0.6672 158.88 1.6298 0.7839
1.ª resistencia 0.6661 158.62 1.6275 0.7820
Pivot point * 0.6664 158.10 1.6257 0.7806
1.er soporte 0.6643 158.15 1.6245 0.7787
2.º soporte 0.6625 157.81 1.6219 0.7765
3.er soporte 0.6614 157.25 1.6184 0.7750
/Continuación/

EUR/USD intradía: el par ha rebotado hacia la resistencia más pequeña en 1,3045/máximo diario del viernes/. Si se traspasa este nivel, el par puede comprobar la durabilidad de la resistencia en 1,3074/máximo de febrero/. El soporte menor se encuentra cerca de la zona psicológicamente importante a 1,30.
Semanal EUR/USD: rebote desde el nivel de soporte.
Intradía USD/JPY: el par crece en dirección del nivel menor de resistencia 121,47/mínimo de enero, el 30/, y después 121,75/máximo de enero, el 31/. El soporte máximo se encuentra en la zona de 121,00, y luego en el nivel de 120,82/máximo del miércoles/.

Semanal USD/JPY: El crecimiento está limitado por el nivel de resistencia.

Intradía GBP/USD: El par oscila por encima del soporte menor en 1,9549/mínimo de enero, el 29/después de una fuerte caída el jueves. Si el par cae por debajo de este nivel, se dirige hacia el soporte en 1,9514/nivel de corrección de Fibonacci en el 61,8 % de la onda de crecimiento de enero/. La resistencia menor se encuentra cerca de 1,9623/mínimo de febrero, día 1/.

Semanal GBP/USD: intervalo lateral.

Intradía USD/CHF: se dirige el par hacia la zona de resistencia cerca de 1,25. Si se traspasa la resistencia, se dirige el par hacia 1,2519/máximo de febrero, el 5/. El soporte menor se encuentra cerca de 1,2450, apenas por debajo del mínimo del viernes. El siguiente soporte se encuentra cerca de 1,2425/máximo del miércoles/.
Semanal USD/CHF: tendencia alcista.

Intradía EUR/GBP: el par crece de manera constante una vez más y se dirige a la resistencia menor en 0,6661/máximo del jueves/. Si el par traspasa este nivel, se dirige hacia 0,6672 y después a 0,6693. El soporte mínimo se encuentra cerca de 0,6643/máximo a finales de enero/.

Semanal EUR/GBP: rebote desde el nivel de soporte.

Intradía EUR/JPY: el par está creciendo hacia el máximo histórico 158,62. Si se traspasa este nivel, se dirige el par hacia la resistencia menor 158,88. El soporte menor se encuentra cerca de 158,15/máximo de enero, el 30/, y también de 157,81.

Semanal EUR/JPY: tendencia alcista.
Intradía EUR/CHF: se dirige el par hacia la resistencia menor 1,6275/máximo diario del viernes/. La última vez, se había fijado este nivel en agosto de 1998. Si se traspasa este nivel, se dirige el par hacia el nivel de resistencia 1,6298. El soporte menor se encuentra cerca de 1,6245/máximo de enero, el 29/. El siguiente soporte menor se encuentra cerca de 1,6219/ máximo de febrero, día 1/y 1,6184/máximo del lunes/.
Semanal EUR/CHF: tendencia alcista.
Intradía Aud/USD: se dirige el par hacia la resistencia menor 0,7820/máximo diario del viernes/. Si se traspasa este nivel, se dirige el par hacia la resistencia 0,7839/nivel de corrección de nivel de corrección de Fibonacci en el 50 % de la onda de caída de enero El soporte menor se encuentra cerca de 0,7787/máximo del miércoles/y 0,7765/mínimo diario del jueves/.

Semanal AUD/USD: el crecimiento está limitado por el nivel de resistencia.
*El Pivot point es igual a la suma del máximo, el mínimo y el precio, dividida entre tres.

/El final/

Dow Jones Newswires, PRIME-TASS

La parte central de la previsión se llama "Niveles Axel".

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

3.ª resistencia

1.3117

122.2000

1.9748

1.2544

2.ª resistencia

1.3074

121.7500

1.9668

1.2519

1.ª resistencia

1.3045

121.4700

1.9623

1.2500

Pivot point*

1.3026

121.3300

1.9546

1.2478

1.er soporte

1.3000

121.0000

1.9549

1.2450

2.º soporte

1.2951

120.8200

1,9514

1,2425

3.er soporte

1.2913

120.6400

1.9483

1.2380


EUR/GBP

EUR /JPY

EUR /CHF

AUD/USD

3.er soporte

0.6693

159.0200

1.6312

0.7872

2.ª resistencia

0.6672

158.8800

1.6298

0.7839

1.ª resistencia

0.6661

158.6200

1.6275

0.7820

Pivot point*

0.6664

158.1000

1.6257

0.7806

1.er soporte

0.6643

158.1500

1.6245

0.7787

2.º soporte

0.6625

157.8100

1.6219

0.7765

3.er soporte

614

157.2500

1.6184

0.7750


Como puede observar, además de los Pivot points, se pueden obtener de estos análisis las líneas básicas de soporte y resistencia. Para aquellos que no quieren asignar ellos mismos los niveles a partir de servicios de noticias, existe un apartado especial en un sitio webhttp://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=480 donde se proporciona a diario el script que contiene los niveles. Después de recibir la información analítica, sólo queda reflejarla rápidamente y de "manera eficiente y profesional" en el gráfico del precio. Personalmente, prefiero hacerlo mediante scripts. Una vez trazadas las líneas Axel, los script dejan de funcionar.


El dibujo de las líneas

Después de calcular (u obtener a partir de los análisis) el Pivot point, hay que representarlo en el gráfico del Terminal de cliente MetaTrader 4. Analicemos las herramientas que nos permiten dibujar las líneas en el gráfico de forma automática. El primer paso consiste en crear el objeto "Line". Esto se hace de la siguiente manera: en primer lugar hay que determinar la dirección de la línea. Supongamos que empieza el 13 de febrero a las 00:00 y finaliza al final del mismo día. Se determina el nivel mediante la variable "Pivot".

ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', Pivot,
D'2007.02.13 23:59', Pivot);
// Object title, type (in this case it is “a trend line”)and 
//data about the beginning and the end of the line
// Next it’s necessary to define the main properties of the 
//line:
ObjectSet("PivotDJ",OBJPROP_COLOR, colorPivot);
// A color
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0);
// A thickness
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0);
// A style
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0);
// It is necessary to draw a ray not the line. (it should not 
//come for other days)
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// A type of the line

Para dibujar todas las líneas Axel, hace falta crear una línea para cada nivel. Este es le código completo:

// First of all, let's define the levels (we take levels for GBP for one of 
// days)
// if(Symbol() == "GBPUSD")
//   { 
//     R3 = 1.9591;
//     R2 = 1.9543;
//     R1 = 1.9514;
//     P = 1.9487;
//     S1 = 1.9441;
//     S2 = 1.9405;
//     S3 = 1.9373 ;
//   }
// Drawing the Pivot Line:
 ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', P, 
              D'2007.02.13 23:59', P);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_COLOR, colorPivot);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// Drawing the 1st support line:
 ObjectCreate("Sup1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', S1, 
              D'2007.02.13 23:59', S1);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_COLOR, colorSup1);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// Drawing the 1st resistance:
 ObjectCreate("Res1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', R1, 
              D'2007.02.13 23:59', R1);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_COLOR, colorRes1);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);

Pero esto no es todo. Hay que añadir un texto distintivo. Es bastante fácil.

// It is enough to create object "Text"
  ObjectCreate("PivotText", OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
// and set its basic properties
  ObjectSetText("PivotText", "Pivot Point (DJ)", fontsize, "Arial", 
                colorPivot);
// Now it is possible to place it above already drawn lines 
// ObjectMove("PivotText", 0, D'2007.02.13 3:00',P);

Como resultado, obtenemos unas líneas claramente dibujadas en el gráfico.

Conclusión

Así pues, hemos examinado los conceptos generales del trading mediante los Pivot points, hemos visto las opciones para calcular las líneas en función de los valores anteriores del precio y hemos visto también distintas maneras que nos proporcionan los analistas para dibujar las líneas (que son más sencillas y mucho más prácticas que el el dibujo manual). ¡Espero que este artículo le ayude a operar en los mercados y obtener beneficios!

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1466

