MetaTrader 4 / 例
マーケットトレンドの明確化に役立つピボットポイント

MetaTrader 4 |
1 443 0
Kushnarev Roman
はじめに

ピボットポイントはある通貨ペアのその後のトレンドを表示する価格チャート上の線です。価格がこの線より上にあると、トレンドは上昇しています。したがって価格がこの線より下だとトレンドは下降します。本稿では、ピボットポイント構築の主な原則を知るとかしようと思います。また、この概念の基礎の理解に努めていきます。


最終日の値を使用したピボット計算

インディケータ関数の大多数は同様に、最終日の値か、または任意の時間範囲に基づきピボットポイントを数えます。数例について考察します。


標準的 PIVOT 計算

//---- 
i = 1;
while(TimeDay(Time[_shift + i]) == prevDay) 
    i++;
// The indicator is developed for history, therefore we 
//calculate successively for all days
i--;
FH = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, i, _shift + 1)];
FL = Low[Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, i, _shift + 1)];
// We take maximal and minimal figures
if(Formula == 0) 
    FP = NormalizeDouble((FH + FL + Close[_shift+1]) / 3.0, Digits); 
else 
    FP = NormalizeDouble((FH + FL + 2*Close[_shift+1]) / 4.0, Digits);
// Direct pivot calculation (only creator’s imagination plays an important role here).
// In this case the sum of maximum, minimum and closing price 
// is divided by three. It is so-called “classical” pivot //calculation
ResBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP + (FH - FL), Digits);
SupBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP - (FH - FL), Digits);
//----

インディケータの90%はそのようにピボットポイントを計算します。

分析的 PIVOT

通常ピボットポイント理論を支持する人は、計算からではなくダウジョーンズ・ニュースワイヤーからピボットポイントを取得します。本日のPIVOT は Rudolf Axel から提供されます。ここに彼の日中の分析があります。

欧州通貨市場の技術専門知識：TECHNICAL EXPERTISE of the EUROPEAN CURRENCY MARKETS: EUR/GBP は8年半の間、最高点に達しています。－2－
/With continuation /

ダウジョーンズ・ニュースワイヤー、著者は Rudolph Axel です。
2月9日、ロンドン/Dow Jones/. 24時間のフレキシタイム
スポット相場： EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CHF
7：35（グリニッジ標準時）のスポット　1.3016 121.45 1.9515 1.2486
3日間のトレンド　サポートレベルからのバウンス　サポートレベルからのバウンス　下向き　サポートレベルからのバウンス
週刊トレンド　サポートレベルからのバウンス　成長はレジスタンスレベルによって制限　横這いは上向き
200 日の柔軟比較：1.2829 116.78 1.8977 1.2352
第3レジスタンス 1.3117 122.20 1.9748 1.2544
第2レジスタンス　1.3074 121.75 1.9668 1.2519
第1レジスタンス 1.3045 121.47 1.9623 1.2500
ピボットポイント* 1.3026 121.33 1.9546 1.2478
第1サポート 1.3000 121.00 1.9549 1.2450
第2サポート 1.2951 120.82 1.9514 1.2425
第3サポート 1.2913 120.64 1.9483 1.2380
スポット相場：
スポット相場：ユーロ／ポンドペア、ロ／円ペア、ユーロ／スイスフランペア、　豪ドル／米ドルペア
7：35（グリニッジ標準時）のスポット　0.6668 158.07 1.6252 0.7798
3日間のトレンド　上向き、上向き　サポートレベルからのバウンス
週刊トレンド　サポートレベルからのバウンス？上向き上向き　サポートレベルからのバウンス
200 日の柔軟比較：0.6764 149.80 1.5842 0.7639
第3レジスタンス 0.6693 159.02 1.6312 0.7872
第2レジスタンス　0.6672 158.88 1.6298 0.7839
第1レジスタンス 0.6661 158.62 1.6275 0.7820
ピボットポイント* 0.6664 158.10 1.6257 0.7806
第1サポート 0.6643 158.15 1.6245 0.7787
第2サポート 0.6625 157.81 1.6219 0.7765
第3サポート 0.6614 157.25 1.6184 0.7750
/Continuation/

日中 EUR/USD：ペアは 金曜日の最大値1日 1,3045 のマイナーなレジスタンスに対して横向きにバウンスした。このレベルが敗れれると、このペアは安定性を確認　金曜日の最大値 1,3074 におけるレジスタンス/マイナーなサポートは心理的に重要なゾーン1.30付近に位置している、
週刊 EUR/USD： サポートレベルからのバウンス
日中 USD/ JPY： ペアはマイナーなレジスタンス 121,47のそばで上昇している／月30日の最低値／そしてレジスタンス 121,75／1月31日の最高値／マイナーサポートは 121,00 ゾーンで、その後 120,82／水曜日の最高値／

週刊 USD/ JPY：成長はレジスタンスレベルに限定されている。

日中 GBP/USD：ペアは1,9549 でマイナーサポート上で揺れ動いている／1月29日最低値／のち、木曜日に激しい下降・ペアがこのレベルを下回ると、目標は 1,9514 でのサポート／1月成長の波の 61.8 % でフィボナッチ修正／マイナーなレジスタンス 1,9623 付近に位置している／2月1日の最低値／

週刊 GBP/USD：横方向範囲

日中 USD/CHF：ペアはおよそ1,25 マークのレジスタンス域を狙っている。レジスタンスが破られると、ペアは 1,2519 を狙う／2月5日の最大値／マイナーサポートは 1,2450 付近に位置しており、金曜日の短日最低値を下回ることはない。続くサポートは 1,2425 付近に位置している／水曜日の最大値／
週刊 USD/CHF：ブルトレンド

日中 EUR/GBP：ペアは再び自信を持って上昇し、0.6661 マイナーレジスタンスを狙う／木曜日の最大値／ペアがこのレベルを破れば、0.6672 のマークを、次に 0.6693 のマークを狙うマイナーサポートは 0,6643 付近に位置／1月末の最大値／

週刊 EUR/GBP： サポートレベルからのバウンス？

日中 EUR/JPY：ペアは歴史的最大値158,62 で上昇中。このレベルが破られれば、ペアはマイナーレジスタンス 158,88 で狙うこととなるだろう。マイナーサポートは 158.88 付近／1月30日の最大値／そしてまた 157.81。

週刊 EUR/JPY：ブルトレンド。
日中 EUR/CHF：ペアは 1,6275 でマイナーレジスタンスを狙う／金曜日の最大値／前回、このレベルは1998年8月に固定された。このレベルが破られれば、ペアはレジスタンスレベル1.6275 を狙う。マイナーサポートは 1.6245 付近／1月29日の最大値／マイナーサポートは 1.6219 付近／2月1日の最大値／そしてまた 1.6184／月曜日の最大値／
週刊 EUR/CHFブルトレンド。
日中 AUD/USD：ペアは 0.7820 のマイナーレジスタンスを狙う／金曜日の最大値／このレベルが破られれば、ペアはレジスタンスレベル 0.7839 を狙う／1月の下降の波の50%でフィボナッチレベル修正マイナーサポートは 0.7787 付近／水曜日の最大値／また 0.7765／木曜日の最低値／

週刊 AUD/USD；成長はレジスタンスレベルにより限定されている。
*ピボットポイントは最大値、最小値、3で割った価格の合計になります。

／終わり／

ダウジョーンズ・ニュースワイヤー、 PRIME-TASS


予測の真ん中部分にはいわゆる『アクセルレベル』があります。


EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

第3レジスタンス

1.3117

122.2000

1.9748

1.2544

第2レジスタンス

1.3074

121.7500

1.9668

1.2519

第1レジスタンス

1.3045

121.4700

1.9623

1.2500

ピボットポイント*

1.3026

121.3300

1.9546

1.2478

第1サポート

1.3000

121.0000

1.9549

1.2450

第2サポート

1.2951

120.8200

1.9514

1.2425

第3サポート

1.2913

120.6400

1.9483

1.2380

EUR/GBP

EUR /JPY

EUR /CHF

AUD/USD

第3サポート

0.6693

159.0200

1.6312

0.7872

第2レジスタンス

0.6672

158.8800

1.6298

0.7839

第1レジスタンス

0.6661

158.6200

1.6275

0.7820

ピボットポイント*

0.6664

158.1000

1.6257

0.7806

第1サポート

0.6643

158.1500

1.6245

0.7787

第2サポート

0.6625

157.8100

1.6219

0.7765

第3サポート

614

157.2500

1.6184

0.7750


ごらんのように、ピボットポイントからだけでなく、サポート／レジスタンスの基本線から採ることも可能です。自分でニュースワイヤーからレベル割り当てをしおたくない方には、スクリプトが日次で入れられるレベルを持つウェブサイトhttp://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=480 に特別なセクションがあります。分析結果を受け取ったあと、それを価格チャートにすばやく『手際よく』反映するだけです。私はこのためにはスクリプトを利用するのが好きです。スクリプトはアクセルラインがひとたび描かれると動作を停止します。

線描画

ピボットポイントを計算（または分析から採用）したあと、それを MetaTrader 4 クライアントターミナルのチャートに表示する必要があります。自動でチャートに線を書くことのできるツールを考察します。まず、オブジェクト『ライン』を作成する必要があります。次の方法で行います。最初に線の方向を決めることが必要です。13日の金曜日 00:00 に開始し、その日のおわりに終了するようにします。レベルは変数 "Pivot" によって決定されます。


ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', Pivot,
D'2007.02.13 23:59', Pivot);
// Object title, type (in this case it is “a trend line”)and 
//data about the beginning and the end of the line
// Next it’s necessary to define the main properties of the 
//line:
ObjectSet("PivotDJ",OBJPROP_COLOR, colorPivot);
// A color
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0);
// A thickness
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0);
// A style
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0);
// It is necessary to draw a ray not the line. (it should not 
//come for other days)
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// A type of the line

アクセルラインをすべて描画するには、各レベルに対して線を作成する必要があります。次が完全なコードです。

// First of all, let's define the levels (we take levels for GBP for one of 
// days)
// if(Symbol() == "GBPUSD")
//   { 
//     R3 = 1.9591;
//     R2 = 1.9543;
//     R1 = 1.9514;
//     P = 1.9487;
//     S1 = 1.9441;
//     S2 = 1.9405;
//     S3 = 1.9373 ;
//   }
// Drawing the Pivot Line:
 ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', P, 
              D'2007.02.13 23:59', P);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_COLOR, colorPivot);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// Drawing the 1st support line:
 ObjectCreate("Sup1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', S1, 
              D'2007.02.13 23:59', S1);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_COLOR, colorSup1);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// Drawing the 1st resistance:
 ObjectCreate("Res1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', R1, 
              D'2007.02.13 23:59', R1);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_COLOR, colorRes1);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);

まだ終わりではありません。署名テキストを追加する必要があります。簡単です。

// It is enough to create object "Text"
  ObjectCreate("PivotText", OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
// and set its basic properties
  ObjectSetText("PivotText", "Pivot Point (DJ)", fontsize, "Arial", 
                colorPivot);
// Now it is possible to place it above already drawn lines 
// ObjectMove("PivotText", 0, D'2007.02.13 3:00',P);


結果、価格チャートにきれいにひかれた線ができました。



おわりに

ピボットポイントを使用したトレーディングの一般的考え方を学習しました。それは前回価格値を基に線を計算するもので、分析によって提供される線（マニュアルで線を描くより簡単でずっと便利です）を描画する方法でもあります。本稿がみなさんの市場でのトレードとそこから利益を得ることに役立つのを願っています！


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/1466

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

この記事はサイトのユーザーによって執筆されたものであり、著者の個人的な見解を反映しています。MetaQuotes Ltdは、提示された情報の正確性や、記載されているソリューション、戦略、または推奨事項の使用によって生じたいかなる結果についても責任を負いません。

