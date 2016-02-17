マーケットトレンドの明確化に役立つピボットポイント

欧州通貨市場の技術専門知識：TECHNICAL EXPERTISE of the EUROPEAN CURRENCY MARKETS: EUR/GBP は8年半の間、最高点に達しています。－2－

ダウジョーンズ・ニュースワイヤー、著者は Rudolph Axel です。

2月9日、ロンドン/Dow Jones/. 24時間のフレキシタイム

スポット相場： EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CHF

7：35（グリニッジ標準時）のスポット 1.3016 121.45 1.9515 1.2486

3日間のトレンド サポートレベルからのバウンス サポートレベルからのバウンス 下向き サポートレベルからのバウンス

週刊トレンド サポートレベルからのバウンス 成長はレジスタンスレベルによって制限 横這いは上向き

200 日の柔軟比較：1.2829 116.78 1.8977 1.2352

第3レジスタンス 1.3117 122.20 1.9748 1.2544

第2レジスタンス 1.3074 121.75 1.9668 1.2519

第1レジスタンス 1.3045 121.47 1.9623 1.2500

ピボットポイント* 1.3026 121.33 1.9546 1.2478

第1サポート 1.3000 121.00 1.9549 1.2450

第2サポート 1.2951 120.82 1.9514 1.2425

第3サポート 1.2913 120.64 1.9483 1.2380

スポット相場：

スポット相場：ユーロ／ポンドペア、ロ／円ペア、ユーロ／スイスフランペア、 豪ドル／米ドルペア

7：35（グリニッジ標準時）のスポット 0.6668 158.07 1.6252 0.7798

3日間のトレンド 上向き、上向き サポートレベルからのバウンス

週刊トレンド サポートレベルからのバウンス？上向き上向き サポートレベルからのバウンス

200 日の柔軟比較：0.6764 149.80 1.5842 0.7639

第3レジスタンス 0.6693 159.02 1.6312 0.7872

第2レジスタンス 0.6672 158.88 1.6298 0.7839

第1レジスタンス 0.6661 158.62 1.6275 0.7820

ピボットポイント* 0.6664 158.10 1.6257 0.7806

第1サポート 0.6643 158.15 1.6245 0.7787

第2サポート 0.6625 157.81 1.6219 0.7765

第3サポート 0.6614 157.25 1.6184 0.7750

日中 EUR/USD：ペアは 金曜日の最大値1日 1,3045 のマイナーなレジスタンスに対して横向きにバウンスした。このレベルが敗れれると、このペアは安定性を確認 金曜日の最大値 1,3074 におけるレジスタンス/マイナーなサポートは心理的に重要なゾーン1.30付近に位置している、

週刊 EUR/USD： サポートレベルからのバウンス

日中 USD/ JPY： ペアはマイナーなレジスタンス 121,47のそばで上昇している／月30日の最低値／そしてレジスタンス 121,75／1月31日の最高値／マイナーサポートは 121,00 ゾーンで、その後 120,82／水曜日の最高値／



週刊 USD/ JPY：成長はレジスタンスレベルに限定されている。



日中 GBP/USD：ペアは1,9549 でマイナーサポート上で揺れ動いている／1月29日最低値／のち、木曜日に激しい下降・ペアがこのレベルを下回ると、目標は 1,9514 でのサポート／1月成長の波の 61.8 % でフィボナッチ修正／マイナーなレジスタンス 1,9623 付近に位置している／2月1日の最低値／



週刊 GBP/USD：横方向範囲



日中 USD/CHF：ペアはおよそ1,25 マークのレジスタンス域を狙っている。レジスタンスが破られると、ペアは 1,2519 を狙う／2月5日の最大値／マイナーサポートは 1,2450 付近に位置しており、金曜日の短日最低値を下回ることはない。続くサポートは 1,2425 付近に位置している／水曜日の最大値／

週刊 USD/CHF：ブルトレンド



日中 EUR/GBP：ペアは再び自信を持って上昇し、0.6661 マイナーレジスタンスを狙う／木曜日の最大値／ペアがこのレベルを破れば、0.6672 のマークを、次に 0.6693 のマークを狙うマイナーサポートは 0,6643 付近に位置／1月末の最大値／



週刊 EUR/GBP： サポートレベルからのバウンス？



日中 EUR/JPY：ペアは歴史的最大値158,62 で上昇中。このレベルが破られれば、ペアはマイナーレジスタンス 158,88 で狙うこととなるだろう。マイナーサポートは 158.88 付近／1月30日の最大値／そしてまた 157.81。



週刊 EUR/JPY：ブルトレンド。

日中 EUR/CHF：ペアは 1,6275 でマイナーレジスタンスを狙う／金曜日の最大値／前回、このレベルは1998年8月に固定された。このレベルが破られれば、ペアはレジスタンスレベル1.6275 を狙う。マイナーサポートは 1.6245 付近／1月29日の最大値／マイナーサポートは 1.6219 付近／2月1日の最大値／そしてまた 1.6184／月曜日の最大値／

週刊 EUR/CHFブルトレンド。

日中 AUD/USD：ペアは 0.7820 のマイナーレジスタンスを狙う／金曜日の最大値／このレベルが破られれば、ペアはレジスタンスレベル 0.7839 を狙う／1月の下降の波の50%でフィボナッチレベル修正マイナーサポートは 0.7787 付近／水曜日の最大値／また 0.7765／木曜日の最低値／



週刊 AUD/USD；成長はレジスタンスレベルにより限定されている。

*ピボットポイントは最大値、最小値、3で割った価格の合計になります。



