MetaTrader 4 / Exemplos
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Pontos de pivô ajudando a definir tendências de mercado

Pontos de pivô ajudando a definir tendências de mercado

MetaTrader 4Exemplos |
1 682 0
Kushnarev Roman
Kushnarev Roman

Introdução

Um ponto de pivô é uma linha no gráfico de preços que mostra a tendência futura de um par de moedas. Se o preço estiver acima desta linha, ele tende a aumentar. Se o preço estiver acima desta linha, ele tende a cair. Neste artigo, vamos listar os principais princípios de construção do ponto de pivô, e também vamos tentar entender a essência deste conceito.


Cálculo de pivô utilizando valores do dia anterior

A maioria dos indicadores funcionam de forma semelhante: contam o ponto de pivô baseado nos valores do dia anterior ou com base na faixa de tempo arbitrária. Vamos considerar alguns exemplos:


Cálculo clássico de PIVÔ:

//---- 
i = 1;
while(TimeDay(Time[_shift + i]) == prevDay) 
    i++;
// The indicator is developed for history, therefore we 
//calculate successively for all days
i--;
FH = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, i, _shift + 1)];
FL = Low[Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, i, _shift + 1)];
// We take maximal and minimal figures
if(Formula == 0) 
    FP = NormalizeDouble((FH + FL + Close[_shift+1]) / 3.0, Digits); 
else 
    FP = NormalizeDouble((FH + FL + 2*Close[_shift+1]) / 4.0, Digits);
// Direct pivot calculation (only creator’s imagination plays an important role here).
// In this case the sum of maximum, minimum and closing price 
// is divided by three. It is so-called “classical” pivot //calculation
ResBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP + (FH - FL), Digits);
SupBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP - (FH - FL), Digits);
//----

Noventa por cento dos indicadores calculam o ponto de pivô desta forma.

Pivô analítico

Normalmente apoiantes da teoria do ponto de pivô os obtém não por meio de cálculos, mas dos boletins eletrônicos do Dow-Jones. O pivô do dia é dado por Rudolf Axel. Aqui está um exemplo de sua análise intraday:

PERÍCIA TÉCNICA do MERCADO EUROPEU: EUR/GBP alcançou a cotação mais alta em oito anos e meio -2-
/ continua/

Coluna do boletim eletrônico do Dow Jones, o autor é Rudolph Axel
Londres, 9 de fevereiro. /Dow Jones/. Horário flexível durante 24 horas
Cotações: EUR/USD; USD/JPY; GBP/USD; USD/CHF
07.35 no horário de Greenwich 1.3016 121.45 1.9515 1.2486
Três dias de tendência O salto de um nível de suporte O salto descendente de um nível de suporte O salto de um nível de suporte
o salto semanal da tendência a partir de um nível de suporte O crescimento é limitado por um nível de resistência Lados crescentes
Comparação flexível de 200 dias: 1.2829 116.78 1.8977 1.2352
3ª resistência 1.3117 122.20 1.9748 1.2544
2ª resistência 1.3074 121.75 1.9668 1.2519
1ª resistência 1.3045 121.47 1.9623 1.2500
Ponto de pivô* 1.3026 121.33 1.9546 1.2478
1º suporte 1.3000 121.00 1.9549 1.2450
2º suporte 1.2951 120.82 1.9514 1.2425
3º suporte 1.2913 120.64 1.9483 1.2380
Cotações:
Cotações: Par Euro/Libra esterlina; Par Euro/Iene japonês; Par Euro/Franco suíço; Par Dólar australiano/Dólar americano
Cotado em 07,35 Horário de Greenwich 0,6668 158,07 1,6252 0,7798
Tendência de três dias de alta; Salto para alta a partir de um nível de suporte
Tendência de alta da semana a partir de um nível de apoio? Salto de alta de um nível de suporte
Comparação flexível de 200 dias: 0.6764 149.80 1.5842 0.7639
3ª resistência 0.6693 159.02 1.6312 0.7872
2ª resistência 0.6672 158.88 1.6298 0.7839
1ª resistência 0.6661 158.62 1.6275 0.7820
Ponto de pivô * 0.6664 158.10 1.6257 0.7806
1º suporte 0.6643 158.15 1.6245 0.7787
2º suporte 0.6625 157.81 1.6219 0.7765
3º suporte 0.6614 157.25 1.6184 0.7750
/Continuação/

Intraday EUR/USD: o par saltou ambos os lados para a resistência menor em 1,3045 / máxima do dia de sexta-feira /. Se este nível for ultrapassado, o par pode verificar-se sobre a durabilidade uma resistência em 1,3074 / máxima de Fevereiro /. O suporte menor está localizado nas proximidades da zona psicologicamente importante a 1,30.
Semana EUR/USD: um salto do nível de suporte.
Intraday USD/ JPY: o par cresce aparte do nível menor de resistência 121,47/ mínima de 30 de janeiro/, e após a resistência 121,75 /máxima de 31 de janeiro, 31th/. A menor suporte está localizado na zona de 121,00 e, em seguida - no nível de 120,82/máxima de quarta /.

Semana USD/ JPY: O crescimento é limitado por um nível de resistência.

Intraday GBP/USD: os pares oscilam acima do suporte menor em 1,9549/ mínima de 29 de janeiro/ após queda acentuada na quinta-feira. Se o par cair abaixo deste nível, vai virar objetivo no suporte em 1,9514 /nível de correção Fibonacci em 61,8% na onda de crescimento de janeiro/. A menor resistência está localizada nas proximidades 1,9623/ mínima de 1º de Fevereiro/.

Semana GBP/USD: o alcance lateral.

Intraday USD/CHF: o par destina-se a área de resistência sobre uma marca de 1,25. Se esta resistência for ultrapassada, o par será destinado a 1,2519/máxima de 5 de fevereiro/. O suporte menor está localizado nas proximidades 1,2450, quase abaixo de um mínimo diária de sexta-feira. O suporte a seguir está localizada nas proximidades 1,2425/máxima de quarta /.
Semana USD/CHF: a tendência otimista.

Intraday EUR/GBP: o par cresce novamente com confiança e ele visa a menor resistência em 0,6661/máxima de quinta-feira /. Se o par ultrapassar este nível, ele vai ser destinado a marca de 0,6672, e depois - de 0,6693. O suporte menor está localizado nas proximidades 0,6643/máxima no final de Janeiro/.

Semana EUR/GBP: um salto do nível de suporte?

Intraday EUR/JPY: o par está crescendo aparte de uma máxima histórica de 158,62. Se este nível for ultrapassado, o par será destinado a menor resistência em 158,88. O suporte menor está localizado nas proximidades 158,15/máxima de 30 de janeiro/, e também em 157, 81.

Semana EUR/JPY: a tendência otimista.
Intraday EUR/CHF: o par visa a resistência menor em máxima 1,6275/máxima diária de sexta-feira /. A última vez que este nível foi fixado foi em agosto de 1998. Se este nível for ultrapassado, o par será destinado ao nível de resistência 1,6298. O suporte menor está localizado nas proximidades 1,6245/máxima de 29 de janeiro/. O suporte menor seguinte está localizado nas proximidades 1,6219/máxima de 1º de fevereiro/e 1,6184 /máxima de Segunda-feira /.
Semana EUR/CHF: a tendência otimista.
Intraday AUD/USD: o par visa a resistência menor em máxima 0,7820/máxima diária de sexta-feira /. Se este nível for ultrapassado, o par será destinado à resistência de 0,7839 /nível Fibonacci de correção em 50% de uma onda de quedas em janeiro/. O menor suporte está localizado nas proximidades 0,7787/máxima de quarta-feira /e 0,7765 /mínima do dia de quinta-feira /

Semana AUD/USD: o crescimento é limitado pelo nível de resistência.
* O Ponto de pivô é igual à soma de um valor máximo, uma mínimo e preço dividido por três.

/Fim/

Boletim eletrônico Dow Jones, PRIME-TASS


A parte central da previsão contém os chamados "níveis Axel":

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

3ª resistência

1,3117

122,2000

1,9748

1,2544

2ª resistência

1,3074

121,7500

1,9668

1,2519

1ª resistência

1,3045

121,4700

1,9623

1,2500

Ponto de Pivô*

1,3026

121,3300

1,9546

1,2478

1º suporte

1,3000

121,0000

1,9549

1,2450

2º suporte

1,2951

120,8200

1,9514

1,2425

3º suporte

1,2913

120,6400

1,9483

1,2380

EUR/GBP

EUR /JPY

EUR /CHF

AUD/USD

3º suporte

0,6693

159,0200

1,6312

0,7872

2ª resistência

0,6672

158,8800

1,6298

0,7839

1ª resistência

0,6661

158,6200

1,6275

0,7820

Ponto de Pivô*

0,6664

158,1000

1,6257

0,7806

1º suporte

0,6643

158,1500

1,6245

0,7787

2º suporte

0,6625

157,8100

1,6219

0,7765

3º suporte

614

157,2500

1,6184

0,7750


Como você pode ver, é possível receber a partir da análise dada não apenas dos pontos de pivô, mas também das linhas básicas de suporte/resistência. Para aqueles que não gostariam de atribuir níveis de uma agência de notícias para si, há uma seção especial no site http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=480 onde o script que contém níveis é colocado diariamente. Depois de receber a informação analítica, é necessário apenas para refleti-la na tabela de preços rapidamente de "forma profissional". Quanto a mim, eu prefiro usar scripts para esta finalidade. Os scripts param de funcionar após as linhas Axel serem desenhadas.

Desenho de linhas

Depois de ter calculado (ou pego das análises) o ponto de pivô, é necessário exibi-lo no gráfico do Terminal do Cliente MetaTrader 4. Vamos considerar ferramentas que nos permitem desenhar linhas no gráfico automaticamente. Em primeiro lugar, é necessário criar o objeto "Linha". Isto deve ser feito da seguinte maneira: primeiramente é necessário definir a direção da linha. Vamos sugerir que comece em 13 de fevereiro às 00:00 e termina no final do mesmo dia. O nível é determinado pelo "Pivô" variável.

ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', Pivot,
D'2007.02.13 23:59', Pivot);
// Object title, type (in this case it is “a trend line”)and 
//data about the beginning and the end of the line
// Next it’s necessary to define the main properties of the 
//line:
ObjectSet("PivotDJ",OBJPROP_COLOR, colorPivot);
// A color
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0);
// A thickness
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0);
// A style
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0);
// It is necessary to draw a ray not the line. (it should not 
//come for other days)
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// A type of the line

Para desenhar todas as linhas Axel, é necessário criar uma linha para cada nível. Aqui está o código completo:

// First of all, let's define the levels (we take levels for GBP for one of 
// days)
// if(Symbol() == "GBPUSD")
//   { 
//     R3 = 1.9591;
//     R2 = 1.9543;
//     R1 = 1.9514;
//     P = 1.9487;
//     S1 = 1.9441;
//     S2 = 1.9405;
//     S3 = 1.9373 ;
//   }
// Drawing the Pivot Line:
 ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', P, 
              D'2007.02.13 23:59', P);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_COLOR, colorPivot);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// Drawing the 1st support line:
 ObjectCreate("Sup1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', S1, 
              D'2007.02.13 23:59', S1);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_COLOR, colorSup1);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// Drawing the 1st resistance:
 ObjectCreate("Res1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', R1, 
              D'2007.02.13 23:59', R1);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_COLOR, colorRes1);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);

Mas há mais para vir. É necessário adicionar uma assinatura. É fácil de fazer.

// It is enough to create object "Text"
  ObjectCreate("PivotText", OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
// and set its basic properties
  ObjectSetText("PivotText", "Pivot Point (DJ)", fontsize, "Arial", 
                colorPivot);
// Now it is possible to place it above already drawn lines 
// ObjectMove("PivotText", 0, D'2007.02.13 3:00',P);

Como resultado, recebemos as linhas perfeitamente desenhadas no gráfico de preços:



Conclusão

Assim, estudamos as ideias gerais de trading utilizando pontos de pivô, oportunidades de calcular linhas sobre a base dos valores de preços anteriores, e também formas de desenhar linhas dadas por analistas (o que é mais fácil e muito mais conveniente, do que desenhá-las manualmente). Espero que este artigo ajude-o a negociar nos mercados e obter lucros!


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1466

Arquivos anexados |
Baixar como ZIP
Axel.mq4 (7.21 KB)
AxelDel.mq4 (1.12 KB)

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.

Outros artigos do autor

Ir para discussão
Otimização automatizada de um robô de negociação no trading real Otimização automatizada de um robô de negociação no trading real
Os artigos descrevem e fornecem uma biblioteca de funções que permite que um operador otimize suas entradas de Expert Advisors através do lançamento de otimização diretamente do EA.
Estratégia de Trading com Base na Análise de Pontos de Pivô Estratégia de Trading com Base na Análise de Pontos de Pivô
A análise de Pontos de Pivô (PP) é uma das estratégias mais simples e eficazes para mercados intraday de alta volatilidade. Ela é utilizada desde a era pré computador, quando os operadores que trabalham com ações não podiam usar nenhuma equipamento automatizado de análise de dados, exceto para a contagem de estruturas e aritmômetros.
ZUP - ZigZag universal com padrões Pesavento. Parte 1 ZUP - ZigZag universal com padrões Pesavento. Parte 1
O artigo descreve brevemente ideias subjacentes ao indicador ZigZag universal com padrões Pesavento (ZUP). O artigo também descreve indicadores ZigZag incorporados no ZUP.
Base Teórica da Construção de Indicadores de cluster para FOREX Base Teórica da Construção de Indicadores de cluster para FOREX
Indicadores de cluster são conjuntos de indicadores que dividem pares de moedas correntes em moedas distintas. Os indicadores permitem traçar a flutuação da moeda corrente, determinar o potencial de formatação de novas tendências de moeda, receber sinais do mercado e seguir posições de médio e longo prazo.