Pontos de pivô ajudando a definir tendências de mercado

PERÍCIA TÉCNICA do MERCADO EUROPEU: EUR/GBP alcançou a cotação mais alta em oito anos e meio

Autor: Rudolph Axel

Londres, 9 de fevereiro.

Cotações: EUR/USD; USD/JPY; GBP/USD; USD/CHF

07.35 no horário de Greenwich 1.3016 121.45 1.9515 1.2486

Três dias de tendência O salto de um nível de suporte O salto descendente de um nível de suporte O salto de um nível de suporte

o salto semanal da tendência a partir de um nível de suporte O crescimento é limitado por um nível de resistência Lados crescentes

Comparação flexível de 200 dias: 1.2829 116.78 1.8977 1.2352

3ª resistência 1.3117 122.20 1.9748 1.2544

2ª resistência 1.3074 121.75 1.9668 1.2519

1ª resistência 1.3045 121.47 1.9623 1.2500

Ponto de pivô* 1.3026 121.33 1.9546 1.2478

1º suporte 1.3000 121.00 1.9549 1.2450

2º suporte 1.2951 120.82 1.9514 1.2425

3º suporte 1.2913 120.64 1.9483 1.2380

Cotações:

Cotações: Par Euro/Libra esterlina; Par Euro/Iene japonês; Par Euro/Franco suíço; Par Dólar australiano/Dólar americano

Cotado em 07,35 Horário de Greenwich 0,6668 158,07 1,6252 0,7798

Tendência de três dias de alta; Salto para alta a partir de um nível de suporte

Tendência de alta da semana a partir de um nível de apoio? Salto de alta de um nível de suporte

Comparação flexível de 200 dias: 0.6764 149.80 1.5842 0.7639

3ª resistência 0.6693 159.02 1.6312 0.7872

2ª resistência 0.6672 158.88 1.6298 0.7839

1ª resistência 0.6661 158.62 1.6275 0.7820

Ponto de pivô * 0.6664 158.10 1.6257 0.7806

1º suporte 0.6643 158.15 1.6245 0.7787

2º suporte 0.6625 157.81 1.6219 0.7765

3º suporte 0.6614 157.25 1.6184 0.7750

Intraday EUR/USD: o par saltou ambos os lados para a resistência menor em 1,3045 / máxima do dia de sexta-feira /. Se este nível for ultrapassado, o par pode verificar-se sobre a durabilidade uma resistência em 1,3074 / máxima de Fevereiro /. O suporte menor está localizado nas proximidades da zona psicologicamente importante a 1,30.

Semana EUR/USD: um salto do nível de suporte.

Intraday USD/ JPY: o par cresce aparte do nível menor de resistência 121,47/ mínima de 30 de janeiro/, e após a resistência 121,75 /máxima de 31 de janeiro, 31th/. A menor suporte está localizado na zona de 121,00 e, em seguida - no nível de 120,82/máxima de quarta /.



Semana USD/ JPY: O crescimento é limitado por um nível de resistência.



Intraday GBP/USD: os pares oscilam acima do suporte menor em 1,9549/ mínima de 29 de janeiro/ após queda acentuada na quinta-feira. Se o par cair abaixo deste nível, vai virar objetivo no suporte em 1,9514 /nível de correção Fibonacci em 61,8% na onda de crescimento de janeiro/. A menor resistência está localizada nas proximidades 1,9623/ mínima de 1º de Fevereiro/.



Semana GBP/USD: o alcance lateral.



Intraday USD/CHF: o par destina-se a área de resistência sobre uma marca de 1,25. Se esta resistência for ultrapassada, o par será destinado a 1,2519/máxima de 5 de fevereiro/. O suporte menor está localizado nas proximidades 1,2450, quase abaixo de um mínimo diária de sexta-feira. O suporte a seguir está localizada nas proximidades 1,2425/máxima de quarta /.

Semana USD/CHF: a tendência otimista.



Intraday EUR/GBP: o par cresce novamente com confiança e ele visa a menor resistência em 0,6661/máxima de quinta-feira /. Se o par ultrapassar este nível, ele vai ser destinado a marca de 0,6672, e depois - de 0,6693. O suporte menor está localizado nas proximidades 0,6643/máxima no final de Janeiro/.



Semana EUR/GBP: um salto do nível de suporte?



Intraday EUR/JPY: o par está crescendo aparte de uma máxima histórica de 158,62. Se este nível for ultrapassado, o par será destinado a menor resistência em 158,88. O suporte menor está localizado nas proximidades 158,15/máxima de 30 de janeiro/, e também em 157, 81.



Semana EUR/JPY: a tendência otimista.

Intraday EUR/CHF: o par visa a resistência menor em máxima 1,6275/máxima diária de sexta-feira /. A última vez que este nível foi fixado foi em agosto de 1998. Se este nível for ultrapassado, o par será destinado ao nível de resistência 1,6298. O suporte menor está localizado nas proximidades 1,6245/máxima de 29 de janeiro/. O suporte menor seguinte está localizado nas proximidades 1,6219/máxima de 1º de fevereiro/e 1,6184 /máxima de Segunda-feira /.

Semana EUR/CHF: a tendência otimista.

Intraday AUD/USD: o par visa a resistência menor em máxima 0,7820/máxima diária de sexta-feira /. Se este nível for ultrapassado, o par será destinado à resistência de 0,7839 /nível Fibonacci de correção em 50% de uma onda de quedas em janeiro/. O menor suporte está localizado nas proximidades 0,7787/máxima de quarta-feira /e 0,7765 /mínima do dia de quinta-feira /



Semana AUD/USD: o crescimento é limitado pelo nível de resistência.

* O Ponto de pivô é igual à soma de um valor máximo, uma mínimo e preço dividido por três.



