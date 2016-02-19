Pontos de pivô ajudando a definir tendências de mercado
Introdução
Um ponto de pivô é uma linha no gráfico de preços que mostra a tendência futura de um par de moedas. Se o preço estiver acima desta linha, ele tende a aumentar. Se o preço estiver acima desta linha, ele tende a cair. Neste artigo, vamos listar os principais princípios de construção do ponto de pivô, e também vamos tentar entender a essência deste conceito.
Cálculo de pivô utilizando valores do dia anterior
A maioria dos indicadores funcionam de forma semelhante: contam o ponto de pivô baseado nos valores do dia anterior ou com base na faixa de tempo arbitrária. Vamos considerar alguns exemplos:
Cálculo clássico de PIVÔ:
//---- i = 1; while(TimeDay(Time[_shift + i]) == prevDay) i++; // The indicator is developed for history, therefore we //calculate successively for all days i--; FH = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, i, _shift + 1)]; FL = Low[Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, i, _shift + 1)]; // We take maximal and minimal figures if(Formula == 0) FP = NormalizeDouble((FH + FL + Close[_shift+1]) / 3.0, Digits); else FP = NormalizeDouble((FH + FL + 2*Close[_shift+1]) / 4.0, Digits); // Direct pivot calculation (only creator’s imagination plays an important role here). // In this case the sum of maximum, minimum and closing price // is divided by three. It is so-called “classical” pivot //calculation ResBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP + (FH - FL), Digits); SupBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP - (FH - FL), Digits); //----
Noventa por cento dos indicadores calculam o ponto de pivô desta forma.
Pivô analítico
Normalmente apoiantes da teoria do ponto de pivô os obtém não por meio de cálculos, mas dos boletins eletrônicos do Dow-Jones. O pivô do dia é dado por Rudolf Axel. Aqui está um exemplo de sua análise intraday:
PERÍCIA TÉCNICA do MERCADO EUROPEU: EUR/GBP alcançou a cotação mais alta em oito anos e meio -2-
A parte central da previsão contém os chamados "níveis Axel":
|
EUR/USD
|
USD/JPY
|
GBP/USD
USD/CHF
|
3ª resistência
|
1,3117
|
122,2000
|
1,9748
1,2544
|
2ª resistência
|
1,3074
|
121,7500
|
1,9668
1,2519
|
1ª resistência
|
1,3045
|
121,4700
|
1,9623
1,2500
|
Ponto de Pivô*
|
1,3026
|
121,3300
|
1,9546
1,2478
|
1º suporte
|
1,3000
|
121,0000
|
1,9549
1,2450
|
2º suporte
|
1,2951
|
120,8200
|
1,9514
1,2425
|
3º suporte
|
1,2913
|
120,6400
|
1,9483
1,2380
|
EUR/GBP
|
EUR /JPY
|
EUR /CHF
AUD/USD
|
3º suporte
|
0,6693
|
159,0200
|
1,6312
0,7872
|
2ª resistência
|
0,6672
|
158,8800
|
1,6298
0,7839
|
1ª resistência
|
0,6661
|
158,6200
|
1,6275
0,7820
|
Ponto de Pivô*
|
0,6664
|
158,1000
|
1,6257
0,7806
|
1º suporte
|
0,6643
|
158,1500
|
1,6245
0,7787
|
2º suporte
|
0,6625
|
157,8100
|
1,6219
0,7765
|
3º suporte
|
614
|
157,2500
|
1,6184
0,7750
Como você pode ver, é possível receber a partir da análise dada não apenas dos pontos de pivô, mas também das linhas básicas de suporte/resistência. Para aqueles que não gostariam de atribuir níveis de uma agência de notícias para si, há uma seção especial no site http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=480 onde o script que contém níveis é colocado diariamente. Depois de receber a informação analítica, é necessário apenas para refleti-la na tabela de preços rapidamente de "forma profissional". Quanto a mim, eu prefiro usar scripts para esta finalidade. Os scripts param de funcionar após as linhas Axel serem desenhadas.
Desenho de linhas
Depois de ter calculado (ou pego das análises) o ponto de pivô, é necessário exibi-lo no gráfico do Terminal do Cliente MetaTrader 4. Vamos considerar ferramentas que nos permitem desenhar linhas no gráfico automaticamente. Em primeiro lugar, é necessário criar o objeto "Linha". Isto deve ser feito da seguinte maneira: primeiramente é necessário definir a direção da linha. Vamos sugerir que comece em 13 de fevereiro às 00:00 e termina no final do mesmo dia. O nível é determinado pelo "Pivô" variável.
ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', Pivot, D'2007.02.13 23:59', Pivot); // Object title, type (in this case it is “a trend line”)and //data about the beginning and the end of the line // Next it’s necessary to define the main properties of the //line: ObjectSet("PivotDJ",OBJPROP_COLOR, colorPivot); // A color ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0); // A thickness ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0); // A style ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0); // It is necessary to draw a ray not the line. (it should not //come for other days) ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH); // A type of the line
Para desenhar todas as linhas Axel, é necessário criar uma linha para cada nível. Aqui está o código completo:
// First of all, let's define the levels (we take levels for GBP for one of // days) // if(Symbol() == "GBPUSD") // { // R3 = 1.9591; // R2 = 1.9543; // R1 = 1.9514; // P = 1.9487; // S1 = 1.9441; // S2 = 1.9405; // S3 = 1.9373 ; // } // Drawing the Pivot Line: ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', P, D'2007.02.13 23:59', P); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_COLOR, colorPivot); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH); // Drawing the 1st support line: ObjectCreate("Sup1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', S1, D'2007.02.13 23:59', S1); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_COLOR, colorSup1); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_WIDTH, 0); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, 0); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_RAY, 0); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH); // Drawing the 1st resistance: ObjectCreate("Res1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', R1, D'2007.02.13 23:59', R1); ObjectSet("Res1", OBJPROP_COLOR, colorRes1); ObjectSet("Res1", OBJPROP_WIDTH, 0); ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, 0); ObjectSet("Res1", OBJPROP_RAY, 0); ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
Mas há mais para vir. É necessário adicionar uma assinatura. É fácil de fazer.
// It is enough to create object "Text" ObjectCreate("PivotText", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); // and set its basic properties ObjectSetText("PivotText", "Pivot Point (DJ)", fontsize, "Arial", colorPivot); // Now it is possible to place it above already drawn lines // ObjectMove("PivotText", 0, D'2007.02.13 3:00',P);
Como resultado, recebemos as linhas perfeitamente desenhadas no gráfico de preços:
Conclusão
Assim, estudamos as ideias gerais de trading utilizando pontos de pivô, oportunidades de calcular linhas sobre a base dos valores de preços anteriores, e também formas de desenhar linhas dadas por analistas (o que é mais fácil e muito mais conveniente, do que desenhá-las manualmente). Espero que este artigo ajude-o a negociar nos mercados e obter lucros!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1466
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.
