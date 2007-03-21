Точки разворота PIVOT POINTS, помогающие определить направление движения рынка
Введение
Точка разворота (PIVOT POINT) – линия на графике цены, которая показывает дальнейшую тенденцию движения валютной пары. Если цена находится выше этой линии, то цена имеет тенденцию к росту. Если ниже, соответственно, - к падению. В данной статье мы перечислим основные принципы построения точки разворота, а также постараемся понять суть данной концепции.
Вычисление PIVOT с помощью значений предыдущего дня
Подобным образом действует большинство индикаторов, рассчитывающих точку разворота из значений предыдущего дня или произвольного диапазона времени. Приведем несколько примеров:
Классический расчет PIVOT:
//---- i = 1; while(TimeDay(Time[_shift + i]) == prevDay) i++; // Индикатор строится для истории, поэтому подряд вычисляем для всех // дней i--; FH = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, i, _shift + 1)]; FL = Low[Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, i, _shift + 1)]; // Берем наибольшие и наименьшие числа if(Formula == 0) FP = NormalizeDouble((FH + FL + Close[_shift+1]) / 3.0, Digits); else FP = NormalizeDouble((FH + FL + 2*Close[_shift+1]) / 4.0, Digits); // Собственно, расчет PIVOT (здесь играет роль лишь фантазия создателя). // В данном случае мы делим на три сумму максимума, минимума и // цены закрытия. Так называемый «классический» расчет PIVOT ResBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP + (FH - FL), Digits); SupBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP - (FH - FL), Digits); //----
Девяносто процентов индикаторов рассчитывают точку разворота таким образом.
Аналитический PIVOT
Обычно сторонники теории точки разворота берут ее не из вычислений, а из ленты новостей Доу-Джонс. PIVOT на текущий день дает Рудольф Аксель. Вот пример его дневной аналитики:
ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Пара евро/франк достигла самой высокой отметки за восемь с половиной лет -2-
Центральной частью прогноза являются так называемые «уровни Акселя»:
|/td>
|
Евро/ Доллар США
|
Доллар США/ Японская иена
|
Британский фунт/ Доллар США
|
Доллар США/ Швейцарский франк
|
3-е сопротивление
|
1.3117
|
122.2000
|
1.9748
|
1.2544
|
2-e сопротивление
|
1.3074
|
121.7500
|
1.9668
|
1.2519
|
1-e сопротивление
|
1.3045
|
121.4700
|
1.9623
|
1.2500
|
Точка разворота*
|
1.3026
|
121.3300
|
1.9546
|
1.2478
|
1-я поддержка
|
1.3000
|
121.0000
|
1.9549
|
1.2450
|
2-я поддержка
|
1.2951
|
120.8200
|
1.9514
|
1.2425
|
3-я поддержка
|
1.2913
|
120.6400
|
1.9483
|
1.2380
|/td>
|
Евро/ Британский фунт
|
Евро/ Японская иена
|
Евро/ Швейцарский франк
|
Австралийский доллар/ Доллар США
|
3-e сопротивление
|
0.6693
|
159.0200
|
1.6312
|
0.7872
|
2-e сопротивление
|
0.6672
|
158.8800
|
1.6298
|
0.7839
|
1-e сопротивление
|
0.6661
|
158.6200
|
1.6275
|
0.7820
|
Точка разворота*
|
0.6664
|
158.1000
|
1.6257
|
0.7806
|
1-я поддержка
|
0.6643
|
158.1500
|
1.6245
|
0.7787
|
2-я поддержка
|
0.6625
|
157.8100
|
1.6219
|
0.7765
|
3-я поддержка
|
0.6614
|
157.2500
|
1.6184
|
0.7750
Как вы видите, из данной аналитики можно взять не только точки разворота, но и основные линии поддержки/сопротивления.
Для тех, кто не хочет самостоятельно выделять из ленты новостей уровни Акселя, на сайте http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=480 есть специальный раздел, где ежедневно выкладывается скрипт с уровнями. Получив аналитическую информацию, остается лишь быстро и качественно отразить ее на графике цены. Лично я предпочитаю для этой цели скрипты, которые, один раз отрисовав линии Акселя, прекращают работать.
Отрисовка линий
После того как мы рассчитали или взяли из аналитики точку разворота, необходимо отобразить ее на графике клиентского терминала MetaTrader 4. Рассмотрим инструменты, которые позволяют автоматически рисовать линии на графике. Первым делом необходимо создать объект «Line». Делается это следующим образом: сначала необходимо определить, откуда и куда будет идти линия. Предположим, что она начинается 13 февраля в 0 часов и заканчивается в конце этого же дня. Уровень определяется переменной «Pivot».
ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', Pivot, D'2007.02.13 23:59', Pivot); // Название, тип объекта (в данном случае «трендовая линия») и данные о // начале и конце линии // Далее мы определяем основные свойства линии: ObjectSet("PivotDJ",OBJPROP_COLOR, colorPivot); // Цвет ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0); // Толщину ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0); // Стиль ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0); // Задаем, чтобы рисовался «луч», а не прямая (чтобы не заходил за другие // дни) ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH); // тип линии
Если мы делаем отрисовку всех линий Акселя, для каждого уровня необходимо создать линию. Вот полный код:
// Первым делом определяем уровни (берем уровни по фунту за один из // дней) // if(Symbol() == "GBPUSD") // { // R3 = 1.9591; // R2 = 1.9543; // R1 = 1.9514; // P = 1.9487; // S1 = 1.9441; // S2 = 1.9405; // S3 = 1.9373 ; // } // Отрисовка Линии разворота: ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', P, D'2007.02.13 23:59', P); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_COLOR, colorPivot); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0); ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH); // Отрисовка первой поддержки: ObjectCreate("Sup1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', S1, D'2007.02.13 23:59', S1); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_COLOR, colorSup1); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_WIDTH, 0); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, 0); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_RAY, 0); ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH); // Отрисовка первого сопротивления: ObjectCreate("Res1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', R1, D'2007.02.13 23:59', R1); ObjectSet("Res1", OBJPROP_COLOR, colorRes1); ObjectSet("Res1", OBJPROP_WIDTH, 0); ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, 0); ObjectSet("Res1", OBJPROP_RAY, 0); ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
Но это еще не все. Нам необходимо добавить текст-подпись. Сделать это несложно.
// Достаточно лишь создать объект «Текст» ObjectCreate("PivotText", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); // и задать его основные свойства ObjectSetText("PivotText", "Pivot Point (DJ)", fontsize, "Arial", colorPivot); // Теперь можно размещать его над уже нарисованными линиями ObjectMove("PivotText", 0, D'2007.02.13 3:00',P);
В результате мы получаем линии, аккуратно нарисованные на графике цены:
Заключение
Таким образом, мы изучили общие идеи торговли на точках разворота, возможности вычисления линий из предыдущих значений цены, а также способы отрисовки линий, которые дают нам аналитики (что проще и гораздо удобнее, чем рисовать их вручную). Надеюсь, данная статья поможет вам торговать на рынках и получать прибыль!
