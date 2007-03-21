Точки разворота PIVOT POINTS, помогающие определить направление движения рынка





Введение

Точка разворота (PIVOT POINT) – линия на графике цены, которая показывает дальнейшую тенденцию движения валютной пары. Если цена находится выше этой линии, то цена имеет тенденцию к росту. Если ниже, соответственно, - к падению. В данной статье мы перечислим основные принципы построения точки разворота, а также постараемся понять суть данной концепции.





Вычисление PIVOT с помощью значений предыдущего дня

Подобным образом действует большинство индикаторов, рассчитывающих точку разворота из значений предыдущего дня или произвольного диапазона времени. Приведем несколько примеров:

Классический расчет PIVOT:

i = 1 ; while (TimeDay(Time[_shift + i]) == prevDay) i++; i--; FH = High[Highest( NULL , 0 , MODE_HIGH, i, _shift + 1 )]; FL = Low[Lowest( NULL , 0 , MODE_LOW, i, _shift + 1 )]; if (Formula == 0 ) FP = NormalizeDouble ((FH + FL + Close[_shift+ 1 ]) / 3.0 , Digits ); else FP = NormalizeDouble ((FH + FL + 2 *Close[_shift+ 1 ]) / 4.0 , Digits ); ResBuffer[_shift] = NormalizeDouble (FP + (FH - FL), Digits ); SupBuffer[_shift] = NormalizeDouble (FP - (FH - FL), Digits );

Девяносто процентов индикаторов рассчитывают точку разворота таким образом.





Аналитический PIVOT

Обычно сторонники теории точки разворота берут ее не из вычислений, а из ленты новостей Доу-Джонс. PIVOT на текущий день дает Рудольф Аксель. Вот пример его дневной аналитики:

ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Пара евро/франк достигла самой высокой отметки за восемь с половиной лет -2-

/С продолжением/



Колонка Dow Jones Newswires, автор Аксель Рудольф



ЛОНДОН, 9 февраля./Dow Jones/. Скользящие графики на 24 часа



Котировки спот: Пара евро/доллар США Пара доллар США/японская иена Пара британский фунт/доллар США Пара доллар США/швейцарский франк

Спот на 07.35 по Гринвичу 1.3016 121.45 1.9515 1.2486

Трехдневный тренд Отскок от уровня поддержки Отскок от уровня поддержки Вниз Отскок от уровня поддержки

Недельный тренд Отскок от уровня поддержки Рост ограничен уровнем сопротивления Боковой тренд Вверх

200-дн.скол.ср 1.2829 116.78 1.8977 1.2352

3-е сопротивление 1.3117 122.20 1.9748 1.2544

2-e сопротивление 1.3074 121.75 1.9668 1.2519

1-e сопротивление 1.3045 121.47 1.9623 1.2500

Точка разворота* 1.3026 121.33 1.9546 1.2478

1-я поддержка 1.3000 121.00 1.9549 1.2450

2-я поддержка 1.2951 120.82 1.9514 1.2425

3-я поддержка 1.2913 120.64 1.9483 1.2380

Котировки спот:

Котировки спот: Пара евро/британский фунт Пара евро/японская иена Пара евро/швейцарский франк Пара австралийский доллар/доллар США

Спот на 07.35 по Гринвичу 0.6668 158.07 1.6252 0.7798

Трехдневный тренд Вверх Вверх Вверх Отскок от уровня поддержки

Недельный тренд Отскок от уровня поддержки? Вверх Вверх Отскок от уровня поддержки

200-дн.скол.ср. 0.6764 149.80 1.5842 0.7639

3-e сопротивление 0.6693 159.02 1.6312 0.7872

2-e сопротивление 0.6672 158.88 1.6298 0.7839

1-e сопротивление 0.6661 158.62 1.6275 0.7820

Точка разворота* 0.6664 158.10 1.6257 0.7806

1-я поддержка 0.6643 158.15 1.6245 0.7787

2-я поддержка 0.6625 157.81 1.6219 0.7765

3-я поддержка 0.6614 157.25 1.6184 0.7750

/Продолжение/



Пара евро/доллар США в течение дня: Пара отскочила в сторону второстепенного сопротивления на 1,3045/ дневной максимум пятницы/. Если этот уровень будет пробит, пара может проверить на прочность сопротивление на 1,3074 /максимум февраля/. Второстепенная поддержка расположена около психологически важной зоны у 1,30.



Пара евро/доллар США на недельном графике: Отскок от уровня поддержки.



Пара доллар США/японская иена в течение дня: Пара растет в сторону второстепенного уровня сопротивления 121,47 /минимум 30 января /, а затем 121,75 /максимум 31 января/. Второстепенная поддержка расположена в области у 121,00, а затем – на уровне 120,82 /максимум среды/.



Пара доллар США/ японская иена на недельном графике: Рост ограничен уровнем сопротивления.



Пара британский фунт/доллар США в течение дня: Пара колеблется выше второстепенной поддержки на 1,9549 /минимум 29 января/ после резкого падения в четверг. Если пара упадет ниже этого уровня, она нацелится на поддержку на 1,9514 /уровень коррекции Фибоначчи на 61,8% январской волны роста/. Второстепенное сопротивление расположено около 1,9623 /минимум 1 февраля/.



Пара британский фунт/доллар США на недельном графике: Боковой диапазон.



Пара доллар США/швейцарский франк в течение дня: Пара нацелена на область сопротивления около отметки 1,25. Если это сопротивление будет пробито, пара нацелится на 1,2519 /максимум 5 февраля/. Второстепенная поддержка расположена около 1,2450, чуть ниже дневного минимума пятницы. Следующая поддержка расположена около 1,2425 /максимум среды/.



Пара доллар США/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.



Пара евро/британский фунт в течение дня: Пара снова уверенно растет и нацелена на второстепенное сопротивление на 0,6661 /максимум четверга/. Если пара пробьет этот уровень, она нацелится на отметку 0,6672, а затем – на 0,6693. Второстепенная поддержка расположена около 0,6643 /максимум на конец января/.



Пара евро/британский фунт на недельном графике: Отскок от уровня поддержки?.



Пара евро/японская иена в течение дня: Пара растет в сторону исторического максимума 158,62. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится второстепенное сопротивление на 158,88. Второстепенная поддержка расположена около 158,15 /максимум 30 января/, а также на 157,81.



Пара евро/японская иена на недельном графике: Восходящий тренд.



Пара евро/швейцарский франк в течение дня: Пара нацелена на второстепенное сопротивление на 1,6275 /дневной максимум пятницы/. Этот уровень последний раз был зафиксирован в августе 1998 года. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на уровень сопротивления 1,6298. Второстепенная поддержка расположена около 1,6245 /максимум 29 января/. Следующая второстепенная поддержка расположена около 1,6219 /максимум 1 февраля/ и 1,6184 /максимум понедельника/.



Пара евро/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.



Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня: Пара нацелена на второстепенное сопротивление на 0,7820 /дневной максимум пятницы/. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на сопротивление на 0,7839 /уровень коррекции Фибоначчи на 50% январской волны падения/. Второстепенная поддержка расположена около 0,7787 /максимум среды/ и 0,7765 /дневной минимум четверга/.



Пара австралийский доллар/доллар США на недельном графике: Рост ограничен уровнем сопротивления.



*Точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены, деленной на три



/Конец/



Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС

Центральной частью прогноза являются так называемые «уровни Акселя»:

/td> Евро/ Доллар США Доллар США/ Японская иена Британский фунт/ Доллар США Доллар США/ Швейцарский франк 3-е сопротивление 1.3117 122.2000 1.9748 1.2544 2-e сопротивление 1.3074 121.7500 1.9668 1.2519 1-e сопротивление 1.3045 121.4700 1.9623 1.2500 Точка разворота* 1.3026 121.3300 1.9546 1.2478 1-я поддержка 1.3000 121.0000 1.9549 1.2450 2-я поддержка 1.2951 120.8200 1.9514 1.2425 3-я поддержка 1.2913 120.6400 1.9483 1.2380 /td> Евро/ Британский фунт Евро/ Японская иена Евро/ Швейцарский франк Австралийский доллар/ Доллар США 3-e сопротивление 0.6693 159.0200 1.6312 0.7872 2-e сопротивление 0.6672 158.8800 1.6298 0.7839 1-e сопротивление 0.6661 158.6200 1.6275 0.7820 Точка разворота* 0.6664 158.1000 1.6257 0.7806 1-я поддержка 0.6643 158.1500 1.6245 0.7787 2-я поддержка 0.6625 157.8100 1.6219 0.7765 3-я поддержка 0.6614 157.2500 1.6184 0.7750

Как вы видите, из данной аналитики можно взять не только точки разворота, но и основные линии поддержки/сопротивления.

Для тех, кто не хочет самостоятельно выделять из ленты новостей уровни Акселя, на сайте http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=480 есть специальный раздел, где ежедневно выкладывается скрипт с уровнями. Получив аналитическую информацию, остается лишь быстро и качественно отразить ее на графике цены. Лично я предпочитаю для этой цели скрипты, которые, один раз отрисовав линии Акселя, прекращают работать.





Отрисовка линий

После того как мы рассчитали или взяли из аналитики точку разворота, необходимо отобразить ее на графике клиентского терминала MetaTrader 4. Рассмотрим инструменты, которые позволяют автоматически рисовать линии на графике. Первым делом необходимо создать объект «Line». Делается это следующим образом: сначала необходимо определить, откуда и куда будет идти линия. Предположим, что она начинается 13 февраля в 0 часов и заканчивается в конце этого же дня. Уровень определяется переменной «Pivot».

ObjectCreate ( "PivotDJ" , OBJ_TREND , 0 , D'2007.02.13 00:00' , Pivot, D'2007.02.13 23:59' , Pivot); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_COLOR , colorPivot); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_STYLE , 0 ); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_RAY , 0 ); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH );

Если мы делаем отрисовку всех линий Акселя, для каждого уровня необходимо создать линию. Вот полный код:

ObjectCreate ( "PivotDJ" , OBJ_TREND , 0 , D'2007.02.13 00:00' , P, D'2007.02.13 23:59' , P); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_COLOR , colorPivot); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_STYLE , 0 ); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_RAY , 0 ); ObjectSet( "PivotDJ" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectCreate ( "Sup1" , OBJ_TREND , 0 , D'2007.02.13 00:00' , S1, D'2007.02.13 23:59' , S1); ObjectSet( "Sup1" , OBJPROP_COLOR , colorSup1); ObjectSet( "Sup1" , OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSet( "Sup1" , OBJPROP_STYLE , 0 ); ObjectSet( "Sup1" , OBJPROP_RAY , 0 ); ObjectSet( "Sup1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectCreate ( "Res1" , OBJ_TREND , 0 , D'2007.02.13 00:00' , R1, D'2007.02.13 23:59' , R1); ObjectSet( "Res1" , OBJPROP_COLOR , colorRes1); ObjectSet( "Res1" , OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSet( "Res1" , OBJPROP_STYLE , 0 ); ObjectSet( "Res1" , OBJPROP_RAY , 0 ); ObjectSet( "Res1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH );

Но это еще не все. Нам необходимо добавить текст-подпись. Сделать это несложно.

ObjectCreate ( "PivotText" , OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetText( "PivotText" , "Pivot Point (DJ)" , fontsize, "Arial" , colorPivot); ObjectMove ( "PivotText" , 0 , D'2007.02.13 3:00' ,P);

В результате мы получаем линии, аккуратно нарисованные на графике цены:





Заключение

Таким образом, мы изучили общие идеи торговли на точках разворота, возможности вычисления линий из предыдущих значений цены, а также способы отрисовки линий, которые дают нам аналитики (что проще и гораздо удобнее, чем рисовать их вручную). Надеюсь, данная статья поможет вам торговать на рынках и получать прибыль!