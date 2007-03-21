MetaTrader 4 / Примеры
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Точки разворота PIVOT POINTS, помогающие определить направление движения рынка

Точки разворота PIVOT POINTS, помогающие определить направление движения рынка

MetaTrader 4Примеры |
5 866 13
Kushnarev Roman
Kushnarev Roman


Введение

Точка разворота (PIVOT POINT) – линия на графике цены, которая показывает дальнейшую тенденцию движения валютной пары. Если цена находится выше этой линии, то цена имеет тенденцию к росту. Если ниже, соответственно, - к падению. В данной статье мы перечислим основные принципы построения точки разворота, а также постараемся понять суть данной концепции.


Вычисление PIVOT с помощью значений предыдущего дня

Подобным образом действует большинство индикаторов, рассчитывающих точку разворота из значений предыдущего дня или произвольного диапазона времени. Приведем несколько примеров:

Классический расчет PIVOT:

//---- 
   i = 1;
   while(TimeDay(Time[_shift + i]) == prevDay) 
       i++;
// Индикатор строится для истории, поэтому подряд вычисляем для всех 
// дней
   i--;
   FH = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, i, _shift + 1)];
   FL = Low[Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, i, _shift + 1)];
// Берем наибольшие и наименьшие числа
   if(Formula == 0) 
       FP = NormalizeDouble((FH + FL + Close[_shift+1]) / 3.0, Digits); 
   else 
       FP = NormalizeDouble((FH + FL + 2*Close[_shift+1]) / 4.0, Digits);
// Собственно, расчет PIVOT (здесь играет роль лишь фантазия создателя). 
// В данном случае мы делим на три сумму максимума, минимума и 
// цены закрытия. Так называемый «классический» расчет PIVOT
   ResBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP + (FH - FL), Digits);
   SupBuffer[_shift] = NormalizeDouble(FP - (FH - FL), Digits);
//----

Девяносто процентов индикаторов рассчитывают точку разворота таким образом.


Аналитический PIVOT

Обычно сторонники теории точки разворота берут ее не из вычислений, а из ленты новостей Доу-Джонс. PIVOT на текущий день дает Рудольф Аксель. Вот пример его дневной аналитики:

ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Пара евро/франк достигла самой высокой отметки за восемь с половиной лет -2-
/С продолжением/

Колонка Dow Jones Newswires, автор Аксель Рудольф

ЛОНДОН, 9 февраля./Dow Jones/. Скользящие графики на 24 часа

Котировки спот: Пара евро/доллар США Пара доллар США/японская иена Пара британский фунт/доллар США Пара доллар США/швейцарский франк
Спот на 07.35 по Гринвичу 1.3016 121.45 1.9515 1.2486
Трехдневный тренд Отскок от уровня поддержки Отскок от уровня поддержки Вниз Отскок от уровня поддержки
Недельный тренд Отскок от уровня поддержки Рост ограничен уровнем сопротивления Боковой тренд Вверх
200-дн.скол.ср 1.2829 116.78 1.8977 1.2352
3-е сопротивление 1.3117 122.20 1.9748 1.2544
2-e сопротивление 1.3074 121.75 1.9668 1.2519
1-e сопротивление 1.3045 121.47 1.9623 1.2500
Точка разворота* 1.3026 121.33 1.9546 1.2478
1-я поддержка 1.3000 121.00 1.9549 1.2450
2-я поддержка 1.2951 120.82 1.9514 1.2425
3-я поддержка 1.2913 120.64 1.9483 1.2380
Котировки спот:
Котировки спот: Пара евро/британский фунт Пара евро/японская иена Пара евро/швейцарский франк Пара австралийский доллар/доллар США
Спот на 07.35 по Гринвичу 0.6668 158.07 1.6252 0.7798
Трехдневный тренд Вверх Вверх Вверх Отскок от уровня поддержки
Недельный тренд Отскок от уровня поддержки? Вверх Вверх Отскок от уровня поддержки
200-дн.скол.ср. 0.6764 149.80 1.5842 0.7639
3-e сопротивление 0.6693 159.02 1.6312 0.7872
2-e сопротивление 0.6672 158.88 1.6298 0.7839
1-e сопротивление 0.6661 158.62 1.6275 0.7820
Точка разворота* 0.6664 158.10 1.6257 0.7806
1-я поддержка 0.6643 158.15 1.6245 0.7787
2-я поддержка 0.6625 157.81 1.6219 0.7765
3-я поддержка 0.6614 157.25 1.6184 0.7750
/Продолжение/

Пара евро/доллар США в течение дня: Пара отскочила в сторону второстепенного сопротивления на 1,3045/ дневной максимум пятницы/. Если этот уровень будет пробит, пара может проверить на прочность сопротивление на 1,3074 /максимум февраля/. Второстепенная поддержка расположена около психологически важной зоны у 1,30.

Пара евро/доллар США на недельном графике: Отскок от уровня поддержки.

Пара доллар США/японская иена в течение дня: Пара растет в сторону второстепенного уровня сопротивления 121,47 /минимум 30 января /, а затем 121,75 /максимум 31 января/. Второстепенная поддержка расположена в области у 121,00, а затем – на уровне 120,82 /максимум среды/.

Пара доллар США/ японская иена на недельном графике: Рост ограничен уровнем сопротивления.

Пара британский фунт/доллар США в течение дня: Пара колеблется выше второстепенной поддержки на 1,9549 /минимум 29 января/ после резкого падения в четверг. Если пара упадет ниже этого уровня, она нацелится на поддержку на 1,9514 /уровень коррекции Фибоначчи на 61,8% январской волны роста/. Второстепенное сопротивление расположено около 1,9623 /минимум 1 февраля/.

Пара британский фунт/доллар США на недельном графике: Боковой диапазон.

Пара доллар США/швейцарский франк в течение дня: Пара нацелена на область сопротивления около отметки 1,25. Если это сопротивление будет пробито, пара нацелится на 1,2519 /максимум 5 февраля/. Второстепенная поддержка расположена около 1,2450, чуть ниже дневного минимума пятницы. Следующая поддержка расположена около 1,2425 /максимум среды/.

Пара доллар США/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара евро/британский фунт в течение дня: Пара снова уверенно растет и нацелена на второстепенное сопротивление на 0,6661 /максимум четверга/. Если пара пробьет этот уровень, она нацелится на отметку 0,6672, а затем – на 0,6693. Второстепенная поддержка расположена около 0,6643 /максимум на конец января/.

Пара евро/британский фунт на недельном графике: Отскок от уровня поддержки?.

Пара евро/японская иена в течение дня: Пара растет в сторону исторического максимума 158,62. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится второстепенное сопротивление на 158,88. Второстепенная поддержка расположена около 158,15 /максимум 30 января/, а также на 157,81.

Пара евро/японская иена на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара евро/швейцарский франк в течение дня: Пара нацелена на второстепенное сопротивление на 1,6275 /дневной максимум пятницы/. Этот уровень последний раз был зафиксирован в августе 1998 года. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на уровень сопротивления 1,6298. Второстепенная поддержка расположена около 1,6245 /максимум 29 января/. Следующая второстепенная поддержка расположена около 1,6219 /максимум 1 февраля/ и 1,6184 /максимум понедельника/.

Пара евро/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня: Пара нацелена на второстепенное сопротивление на 0,7820 /дневной максимум пятницы/. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на сопротивление на 0,7839 /уровень коррекции Фибоначчи на 50% январской волны падения/. Второстепенная поддержка расположена около 0,7787 /максимум среды/ и 0,7765 /дневной минимум четверга/.

Пара австралийский доллар/доллар США на недельном графике: Рост ограничен уровнем сопротивления.

*Точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены, деленной на три

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС

/td>

Центральной частью прогноза являются так называемые «уровни Акселя»:

/td>

Евро/ Доллар США

Доллар США/ Японская иена

Британский фунт/ Доллар США

Доллар США/ Швейцарский франк

3-е сопротивление

1.3117

122.2000

1.9748

1.2544

2-e сопротивление

1.3074

121.7500

1.9668

1.2519

1-e сопротивление

1.3045

121.4700

1.9623

1.2500

Точка разворота*

1.3026

121.3300

1.9546

1.2478

1-я поддержка

1.3000

121.0000

1.9549

1.2450

2-я поддержка

1.2951

120.8200

1.9514

1.2425

3-я поддержка

1.2913

120.6400

1.9483

1.2380
/td>

Евро/ Британский фунт

Евро/ Японская иена

Евро/ Швейцарский франк

Австралийский доллар/ Доллар США

3-e сопротивление

0.6693

159.0200

1.6312

0.7872

2-e сопротивление

0.6672

158.8800

1.6298

0.7839

1-e сопротивление

0.6661

158.6200

1.6275

0.7820

Точка разворота*

0.6664

158.1000

1.6257

0.7806

1-я поддержка

0.6643

158.1500

1.6245

0.7787

2-я поддержка

0.6625

157.8100

1.6219

0.7765

3-я поддержка

0.6614

157.2500

1.6184

0.7750

Как вы видите, из данной аналитики можно взять не только точки разворота, но и основные линии поддержки/сопротивления.

Для тех, кто не хочет самостоятельно выделять из ленты новостей уровни Акселя, на сайте http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=480 есть специальный раздел, где ежедневно выкладывается скрипт с уровнями. Получив аналитическую информацию, остается лишь быстро и качественно отразить ее на графике цены. Лично я предпочитаю для этой цели скрипты, которые, один раз отрисовав линии Акселя, прекращают работать.


Отрисовка линий

После того как мы рассчитали или взяли из аналитики точку разворота, необходимо отобразить ее на графике клиентского терминала MetaTrader 4. Рассмотрим инструменты, которые позволяют автоматически рисовать линии на графике. Первым делом необходимо создать объект «Line». Делается это следующим образом: сначала необходимо определить, откуда и куда будет идти линия. Предположим, что она начинается 13 февраля в 0 часов и заканчивается в конце этого же дня. Уровень определяется переменной «Pivot».

ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', Pivot, 
             D'2007.02.13 23:59', Pivot);
// Название, тип объекта (в данном случае «трендовая линия») и данные о
// начале и конце линии
// Далее мы определяем основные свойства линии:
ObjectSet("PivotDJ",OBJPROP_COLOR, colorPivot);
// Цвет
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0);
// Толщину
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0);
// Стиль
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0);
// Задаем, чтобы рисовался «луч», а не прямая (чтобы не заходил за другие
// дни)
ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// тип линии

Если мы делаем отрисовку всех линий Акселя, для каждого уровня необходимо создать линию. Вот полный код:

// Первым делом определяем уровни (берем уровни по фунту за один из 
// дней)
// if(Symbol() == "GBPUSD")
//   { 
//     R3 = 1.9591;
//     R2 = 1.9543;
//     R1 = 1.9514;
//     P = 1.9487;
//     S1 = 1.9441;
//     S2 = 1.9405;
//     S3 = 1.9373 ;
//   }
// Отрисовка Линии разворота:
 ObjectCreate("PivotDJ", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', P, 
              D'2007.02.13 23:59', P);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_COLOR, colorPivot);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("PivotDJ", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// Отрисовка первой поддержки:
 ObjectCreate("Sup1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', S1, 
              D'2007.02.13 23:59', S1);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_COLOR, colorSup1);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("Sup1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
// Отрисовка первого сопротивления:
 ObjectCreate("Res1", OBJ_TREND, 0, D'2007.02.13 00:00', R1, 
              D'2007.02.13 23:59', R1);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_COLOR, colorRes1);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_WIDTH, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_RAY, 0);
 ObjectSet("Res1", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);

Но это еще не все. Нам необходимо добавить текст-подпись. Сделать это несложно.

// Достаточно лишь создать объект «Текст»
   ObjectCreate("PivotText", OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
// и задать его основные свойства
   ObjectSetText("PivotText", "Pivot Point (DJ)", fontsize, 
                 "Arial", colorPivot);
// Теперь можно размещать его над уже нарисованными линиями
   ObjectMove("PivotText", 0, D'2007.02.13 3:00',P);

В результате мы получаем линии, аккуратно нарисованные на графике цены:


Заключение

Таким образом, мы изучили общие идеи торговли на точках разворота, возможности вычисления линий из предыдущих значений цены, а также способы отрисовки линий, которые дают нам аналитики (что проще и гораздо удобнее, чем рисовать их вручную). Надеюсь, данная статья поможет вам торговать на рынках и получать прибыль!

Прикрепленные файлы |
Загрузить ZIP
Axel.mq4 (7.21 KB)
AxelDel.mq4 (1.12 KB)

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (13)
Kushnarev Roman
Kushnarev Roman | 12 апр. 2007 в 22:03

"Ничего не понял в вашем вопросе"

Вы не понимаете чем отличается скрипт от индикатора или просто не смогли прочитать статью "из-за большого объема"?
Хотя на самом деле мне нравится ваш пост. Особенно связка "Внимательно читать статью затруднительно, поэтому зря вы советуете читать ее внимательно".


VM7
VM7 | 27 апр. 2007 в 11:28
Profiforex:

"Ничего не понял в вашем вопросе"

Вы не понимаете чем отличается скрипт от индикатора или просто не смогли прочитать статью "из-за большого объема"?
Хотя на самом деле мне нравится ваш пост. Особенно связка "Внимательно читать статью затруднительно, поэтому зря вы советуете читать ее внимательно".

ЛИШНЕГО (не нужного) в статье много.
Вы в моём посте ни одного вопроса не увидели? Жаль. Попытаюсь обратить внимание на один:
Не будучи программистом, я так и не понял для чего (главное - ГДЕ) у вас используется переменная _shift,
(она ведь только в куске-примере?)
Андрей
Андрей | 1 мая 2007 в 16:55
Первый раз на ЭмКуЭле на такое нарываюсь. Эдитор что, в отпуске? Или уже печатаете все подряд? Так я щас, с моей любовью пофлудить, и за 50 уёв за полметра текста...
И подсказка за бесплатно - вместо Аксельдела в deinit() все деления засовывают (честное слово, где-то видел).

Ну хоть подкачку Акселей в индюка автомотом бы нарисовал, чтоб ручками не клацать, лениво мне. Кстати, может кто уже делал для часовок и четырехчасовок? Хоть из текстового файла.
VM7
VM7 | 3 мая 2007 в 17:22
MVV:
Честно говоря, не понимаю как это легло в раздел "СТАТЬИ". Информативность нулевая. Зато имеется ссылочка типа заходите к нам на огонек. А там все просто: дайте мне $100 и я скажу как вам дальше жить!
Я бы сказал - МИНУСОВАЯ (информативность) :))))
Видать по блату "напечатался" ;)
VM7
VM7 | 3 мая 2007 в 17:28
Profiforex:

Честно говоря, не понимаю как это легло в раздел "СТАТЬИ". Информативность нулевая. Зато имеется ссылочка типа заходите к нам на огонек. А там все просто: дайте мне $100 и я скажу как вам дальше жить!
Вижу вы из тех супер-трейдеров, которые ищут "Грааль". И не находя их в статье, сразу обливаете ее грязью. Бог вам судья, ...
Роман, очень знакомое выражение я оставил в цитате!
Только вот под другими НИКами оно чаще звучит.
Информативность для ТАКОГО объёма статьи, МИНУСОВАЯ, а не нулевая. Если сам не видишь - Бог тебе судья! :)
Ну, а к МФ тоже не зря отправляешь. Из одного болота черти :))))))) Даже по НИКам...
Одновременное отображение сигналов нескольких индикаторов с четырех таймфреймов Одновременное отображение сигналов нескольких индикаторов с четырех таймфреймов
При ручной торговле, в отличие от механической, трейдеру необходимо постоянно следить за значениями нескольких индикаторов. Если индикаторов, к примеру, два или три, а для торговли выбран один таймфрейм, то это совсем несложная задача. А как быть, если индикаторов - пять или шесть, а торговая стратегия обязывает учитывать сигналы на нескольких таймфреймах?
Как разработать надежный и безопасный торговый робот на языке MQL4 Как разработать надежный и безопасный торговый робот на языке MQL4
В статье рассказывается об основных типах ошибок, которые возникают при создании и эксплуатации советника. Приводится пример создания безопасной автоматической торговой системы.
Опрос: мобильный терминал глазами трейдеров Опрос: мобильный терминал глазами трейдеров
Четкой картины относительно мобильного трейдинга и его будущего до сих пор не существует. Вокруг мобильного трейдинга ходит немало слухов. Чтобы развеять их и узнать, нравятся ли трейдерам наши мобильные терминалы, мы решили провести опрос. Нам удалось узнать, что думают наши клиенты, и получить целостную картину их пожеланий.
Перенос кода индикатора в код эксперта. Заключение Перенос кода индикатора в код эксперта. Заключение
Это заключительная статья, посвященная переносу кода индикатора в код эксперта. В ней автор на конкретном примере преобразует код эксперта так, чтобы этот эксперт был представлен всего одним файлом без обращений к пользовательским индикаторам.