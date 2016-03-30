Una nueva mirada al gráfico Equivolume

Introducción

El concepto de tener en cuenta los volúmenes para la construcción de un gráfico ya fue desarrollado en 1871 por Richard W., Jr. Arms en su libro "Profits in Volume, Equivolume Charting". Las barras construidas en el gráfico mediante su método tienen distintas anchuras; mayor es el volumen, más ancha es la barra.



Fig.1 Ejemplo de un gráfico Equivolume



De hecho, el análisis técnico no tiene en cuenta el precio sólo, sino también el volumen de operaciones y en particular en los mercados de valores. Existen muchos indicadores y métodos de previsión basados en el análisis de los volúmenes. A los que hay que añadir los gráficos Equivolume.

En los mercados Forex donde el trader no dispone de informaciones sobre el volumen real de las operaciones, el uso del gráfico Equivolume no es muy fiable. Al igual que muchos otros métodos de análisis técnico, el análisis de los volúmenes es menos efectivo que hace unas décadas en los mercados de valores. Aún así, esto no supone ningún obstáculo para aquellos que tratan de encontrar cierta regularidad que les puede ayudar a obtener beneficios estables en este mercado inestable.



El objetivo de este artículo consiste en añadir otra herramienta muy útil, el gráfico Equivolume. Tenga en cuenta cuenta que la implementación del gráfico Equivolume es distinta a aquella que ha descrito Richard Arms. En nuestro caso, consiste en equilibrar las barras mediante su construcción a partir del mismo número de ticks. De modo que no se calculan las barras en función del tiempo (número de minutos), sino en función del número de cambios del precio.



Primera etapa: recogida de los ticks

En primer lugar tenemos que recoger los ticks necesarios a partir del historial; se usarán para construir el gráfico. No sería muy práctico construir gráficos de una sola línea; perderemos la oportunidad de analizar el historial. Es por ello que la primera etapa de la implementación de los gráficos Equivolume consiste en recoger los ticks.

Todo lo que tenemos que hacer es descargar y ejecutar el recogedor de ticks (TickSave). Este Asesor Experto guardará los ticks de todos los instrumentos financieros en archivos con la extensión .csv. Nuestro "generador de gráficos" tomará los datos de estos archivos.



Desafortunadamente, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener su ordenador siempre en marcha y conectado a Internet y con el TickSave ejecutándose. Quiero ofrecer una solución. Es obvio que no tendremos unos gráficos totalmente actualizados y con datos al día. Pero tendremos la oportunidad de analizar los gráficos actualizados manualmente.

De modo que para construir el gráfico Equivolume sin disponer de ticks tenemos que:

descargar el historial de los ticks de los instrumentos financieros que necesitamos a partir de alguna fuente gratuita (por ejemplo, gaincapital.com o fin-rus.com);

convertirlo a un formato adecuado para el Asesor Experto, es decir, "YYYY.MM.DD HH:MM:SS;Bid" (manualmente o usando un programa de conversión (igual implemento uno más adelante));

guardar los archivos de los ticks en el directorio correspondiente "path_to_terminal\experts\files\[Ticks]\Server name\";

cambiar su nombre según el formato "Símbolo_Año.Mes.csv".

Se pueden almacenar los ticks de varios meses (años) en un sólo archivo, por ejemplo, "EURUSD_2008.01.csv". La fecha del nombre del archivo no coincide con la fecha de su contenido, pero no pasa nada, ya que el nombre sólo hace falta para que el "generador de gráficos" pueda encontrar este archivo.

Después de todo esto hemos conseguido el historial de los ticks. Veamos ahora cómo lo podemos utilizar.

Segunda etapa: la construcción del gráfico

Ahora que ya tenemos el "material para la construcción", vamos a comenzar con la construcción de los gráficos.

No es mucho más difícil que ordenar la recogida de los ticks:



Descargamos el Asesor Experto EqualVolumeBars en el directorio "MetaTrader 4\experts", lo abrimos y lo compilamos (F5).

en el directorio "MetaTrader 4\experts", lo abrimos y lo compilamos (F5). Abrimos el gráfico del instrumento financiero cuyo gráfico Equivolume queremos dibujar (y ya disponemos de sus ticks). El período del gráfico no importa.

Ejecutamos el Asesor Experto en el gráfico abierto, indicando los valores de las variables externas:

TicksInBar - número de ticks en una barra;

- número de ticks en una barra; StartYear y StartMonth - el año y el mes; la fecha de inicio del historial de los ticks (se usa en la búsqueda del archivo);

Esperamos los mensajes del registro en el Diario (en la pestaña de los Asesores Expertos):



2008.01.11 02:22:13 EqualVolumeBars EURUSD,M5: < - - - Processed ticks: xxxxx, built full bars: xxxxx - - - >

2008.01.11 02:22:13 EqualVolumeBars EURUSD,M5: < - - - To view results, open the chart "!EqvEURUSDn" - - - >

Por último, abrimos el archivo especificado en el mensaje (en lugar de la letra "n" al final, veremos el valor de TicksInBar) mediante el comando "Abrir sin conexión" en el menú "Archivo".

Los resultados

Los resultados del Asesor Experto están en un archivo atípico del historial que se actualiza constantemente. Una vez abierto el gráfico, el Asesor Experto lo actualiza, de modo que podemos trabajar con él como si fuera un gráfico normal (con algunas excepciones); se muestran las nuevas cotizaciones automáticamente.

Para visualizar los resultados, he descargado el historial desde gaincapital.com (desafortunadamente, no he recogido nada por mí mismo). He tardado más de 20 minutos en dar formato a los datos y combinarlos en los archivos. También puede descargar los archivos adjuntos a este artículo y que ya contienen los ticks. En este caso, todo lo que necesita es guardarlos en el directorio correspondiente.



A continuación, puede ver los gráficos Equivolume de EURUSD para noviembre y diciembre 2007. El "período" de los gráficos (número de ticks en una barra) fue elegido de forma aleatoria, las figuras no están basadas ni en el análisis del número medio de ticks en un período determinado ni en ningún otro tipo de datos. Este artículo no pretendía desarrollar un método para elegir el "período" del gráfico ni los modos de análisis de datos; sólo queríamos crear una herramienta.



Puede ver los resultados en las siguientes figuras o en su propio terminal después de llevar a cabo algunas modificaciones.





Fig.2 Gráfico Equivolume 5 Ticks por barra.









Fig.3 Gráfico Equivolume 10 Ticks por barra.





Fig.4 Gráfico Equivolume 25 Ticks por barra.





Fig.5 Gráfico Equivolume 50 Ticks por barra.





Fig.6 Gráfico Equivolume 100 Ticks por barra.





Fig.7 Gráfico Equivolume 250 Ticks por barra.





Fig.8 Gráfico Equivolume 500 Ticks por barra.





Fig.9 Gráfico Equivolume 1000 Ticks por barra.

Además, si asigna el valor 1 a la variable TicksInBar, obtendría un gráfico con un tick en cada barra.





Fig.10 Gráfico Equivolume 1 Tick por barra.



Cabe destacar que el sistema proporciona la visualización y el almacenamiento de los ticks. De modo que el gráfico de los tick se convierte en una herramienta idónea para los traders.



Características del Asesor Experto EqualVolumeBars

Al trabajar con los archivos del historial he observado algunas "características" que dificultaban la obtención directa de los resultados. Lamentablemente, el formato de archivos "hst" no está bastante documentado y los algoritmos de comprobación de los archivos del historial no están suficientemente explicados. Así que tuve que estudiar este tema siguiendo la "regla general".

Durante el proceso de desarrollo y pruebas del Asesor Experto EqualVolumeBars encontré uno de los criterios de los algoritmos de comprobación de los archivos del historial: un gráfico no puede tener dos barras con el mismo tiempo. Al trabajar con los ticks (especialmente con valores pequeños de la variable TicksInBar) aparecen a menudo varias barras en el gráfico con el mismo tiempo. La solución a este problema es sencilla: el tiempo escrito en el archivo creado (y por lo tanto se muestra en el gráfico) fue simulado. Y debido a la distorsión de la veracidad de la hora mostrada, he decidido crear una condición; en todos los gráficos generados, el período empieza desde 1970.01.01 00:00 y cada barra representa el siguiente minuto. No se tienen en cuenta las vacaciones.

Por lo tanto, el tiempo que aparece en los gráficos Equivolume no tiene ningún valor para nosotros. Su análisis es inútil.



La omisión de los ticks es otra característica.



Después de leer el historial de los ticks a partir de los archivos, el Asesor Experto sigue funcionando como de costumbre; se inicia cuando se recibe una nueva cotización y la añade al gráfico Equivolume. El terminal de MetaTrader 4 está diseñado de modo que si un Asesor Experto no ha finalizado el procesamiento del tick anterior, omitirá el siguiente tick. De modo que el gráfico Equivolume (en particular con los períodos pequeños) puede estar un poco distorsionado; precios omitidos.



Veamos el siguiente ejemplo: aparece una barra con todos los precios iguales (O=H=L=C) en el gráfico de dos ticks. Y no puede aparecer en una barra de dos ticks, ya que la condición para la formación de una barra es el cambio del precio. Supongo que el Asesor Experto ha omitido un tick entre los dos precios iguales y hemos obtenido una barra de un precio pero con dos ticks.



En principio, estos casos son bastante escasos y las distorsiones sólo son visibles con los "períodos" pequeños. Pero existe un problema y debe tenerlo en cuenta.

Lo último que le quiero comentar es muy obvio; cuando cambia el tiempo de referencia, el historial de Equivolume también cambia.



Por ejemplo, está analizando un gráfico que empieza en diciembre 2007. Luego quiere ver más y descarga el historial de los ticks de noviembre y vuelve a hacer los cálculos para el gráfico. El número de ticks en noviembre no puede ser un múltiplo del "período" seleccionado. En consecuencia, el gráfico de diciembre cambiará.



En principio, esto no es un problema, sólo es una característica. Pero hay que tenerla en cuenta.

Conclusión

En este artículo hemos analizado el proceso de creación de los gráficos Equivolume; gráficos de barras que contienen el mismo número de ticks.

El artículo incluye algunos ejemplos llevados a cabo con historiales de ticks existentes y describe los ajustes de los gráficos actualizados constantemente.

Describe también las características que hay que tener en cuenta al trabajar con el Asesor Experto EqualVolumeBars.

Espero que este artículo le haya proporcionado una herramienta muy útil y algunos elementos de reflexión.