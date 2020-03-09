God Speed
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- Version: 1.3
- Activations: 20
GodSpeed 是一個非常有利可圖的外匯交易機器人程式，它可以自動化執行交易。 程式包含許多設定選項，例如：止損、止盈、移動止損、自動調整交易量等。 它是利用機器學習以及神經網路進行迴圈訓練出來的交易算法，這是一種非常困難執行的運用，也是因為 運用 非常困難 ， 所以我們成功克服困難後就能享受甜美的果實，時間將會證明一切 !
輸入參數
- 單一圖表— 啟動一張圖表以啟動顧問。
- 使用商品 — XAUUSD或是其他雷同的商品報價 。
- 訂單編號— 訂單啟動的順序編號通常默認為1。
- 獨立交易— 如果為"是"，並且帳戶上有未平倉頭寸，則顧問不會以另一種貨幣開立新的系列訂單。
- 倉位計算— 顧問在計算手數時應使用哪個基數：淨值或餘額。
- 固定倉位— 在您的存款貨幣中導入固定金額的餘額。
- 風險控管— 分為1-99，99為風險最小，1為風險最大。
- 初始倉位— 為系列中的第一筆交易固定手數。
- 交易模式— 如果為"是"，則顧問將按照其邏輯運行。 如果為"否"，則顧問則以相反 邏輯運行 。
- 交易品質— 數值越大，交易頻率越低，但交易效果更好。
- 最低餘額 — $5000USD 。
- 推薦槓桿 — 1:400 或更高 。
- 時間範圍 — 使用H4時間範圍在單一圖表上運行EA 。
任何人在購買前都能發送 私信給我，可以詢問我有關顧問的一切問題 ， 我會盡可能地針對您的問題進行回應 。
在完成購買EA後，請一定要發送私信給我，我會將您加到我的私人群組，發給你設置文件和其他詳細說明。
我會幫助每個買家完成安裝和設置顧問，直到買家可以正確運行顧問。
如果您以前從未使用過EA，我將展示並教您如何使用它。
實時信號： GodSpeed
免責聲明：請使用者永遠不要忘記，過去的表現並不能保證未來的表現。 我始終建議先在模擬賬戶或極低風險的實盤賬戶上運行，從而更好地了解EA 是如何執行交易，以及它如何獲取利潤和虧損。 這是為了防止在交易過程中出現恐慌情緒。 了解系統是如何工作的，以及帳戶資金起伏如何是非常重要的，祝各位都能財富自由！
- 我只在mql5.com上出售我的智能交易顧問系統。 如果你看到我的顧問在其他資源上出售，請不要相信與購買。
- 顧問的 買家有權加入私人用戶群。 要收到加入群組的邀請，您必須在“ 評論”部分寫下添加到私人群組的請求 。
- 為了防止盜版情況目前只有購買顧問之後才能得到正確的交易參數設定，使用預設的參數設定顧問不會正常運作 。