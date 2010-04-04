God Speed

GodSpeed 是一個非常有利可圖的外匯交易機器人程式，它可以自動化執行交易。 程式包含許多設定選項，例如：止損、止盈、移動止損、自動調整交易量等。 它是利用機器學習以及神經網路進行迴圈訓練出來的交易算法，這是一種非常困難執行的運用，也是因為 運用 非常困難 所以我們成功克服困難後就能享受甜美的果實，時間將會證明一切 !

輸入參數

  • 單一圖表— 啟動一張圖表以啟動顧問。
  • 使用商品 — XAUUSD或是其他雷同的商品報價
  • 訂單編號— 訂單啟動的順序編號通常默認為1。
  • 獨立交易— 如果為"是"，並且帳戶上有未平倉頭寸，則顧問不會以另一種貨幣開立新的系列訂單。
  • 倉位計算— 顧問在計算手數時應使用哪個基數：淨值或餘額。
  • 固定倉位— 在您的存款貨幣中導入固定金額的餘額。
  • 風險控管— 分為1-99，99為風險最小，1為風險最大。
  • 初始倉位— 為系列中的第一筆交易固定手數。
  • 交易模式— 如果為"是"，則顧問將按照其邏輯運行。 如果為"否"，則顧問則以相反 邏輯運行
  • 交易品質— 數值越大，交易頻率越低，但交易效果更好。
  • 最低餘額 $5000USD 
  • 推薦槓桿    1:400 或更高
  • 時間範圍   使用H4時間範圍在單一圖表上運行EA

任何人在購買前都能發送 私信給我，可以詢問我有關顧問的一切問題 我會盡可能地針對您的問題進行回應

在完成購買EA後，請一定要發送私信給我，我會將您加到我的私人群組，發給你設置文件和其他詳細說明。

我會幫助每個買家完成安裝和設置顧問，直到買家可以正確運行顧問。

如果您以前從未使用過EA，我將展示並教您如何使用它。

實時信號： GodSpeed


免責聲明：請使用者永遠不要忘記，過去的表現並不能保證未來的表現。 我始終建議先在模擬賬戶或極低風險的實盤賬戶上運行，從而更好地了解EA 是如何執行交易，以及它如何獲取利潤和虧損。 這是為了防止在交易過程中出現恐慌情緒。 了解系統是如何工作的，以及帳戶資金起伏如何是非常重要的，祝各位都能財富自由！

  • 我只在mql5.com上出售我的智能交易顧問系統。 如果你看到我的顧問在其他資源上出售，請不要相信與購買。  
  • 顧問的 買家有權加入私人用戶群。 要收到加入群組的邀請，您必須在“ 評論”部分寫下添加到私人群組的請求
  • 為了防止盜版情況目前只有購買顧問之後才能得到正確的交易參數設定，使用預設的參數設定顧問不會正常運作 

Önerilen ürünler
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Uzman Danışmanlar
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Uzman Danışmanlar
EuroNest Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading EURUSD on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into EuroNest Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the
Scalper Grid
Sze Yu Ma
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Features Summary   This EA leverages strategies and algorithms of the two popular strategies, scalping and grid trading. After tuning it not only takes advantage of scalper’s high win rate, but also grid system’s high resilience in the case of an unexpected trend.  Phased setup allows you to fine-tune volume, take-profit etc. strategies differently at different level of grid and equity. It also allow the EA to get out of a trending market easily by adjusting the TP target automatically. When Tim
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Uzman Danışmanlar
Gilded Egg EA  is a fully automated trading system, which is especially effective in trading  XAUUSD  on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into Gilded Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the ma
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Uzman Danışmanlar
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Fibo Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Fibo Eagle EA for MT4 - Fibonacci-Based Grid Trading Expert Advisor Overview FiboEagleEA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want an automated trading system powered by the Fibonacci sequence. This EA integrates grid trading principles with advanced money management tools, delivering a blend of precision, adaptability, and profitability potential. Whether you're new to trading or a seasoned professional, FiboEagleEA adjusts to various market conditions, making it a ve
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Neural Odin
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Vigorous EA
Ryan Brown
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Vigorous EA is one of our best EA’s! It has been successfully backtested +21 years.  It scalps the EURUSD pair up to 100 times a week and makes a profit EVERY day! If you’re looking for an EA that makes a consistent profit every day, this is it! Trades the EURUSD every day Profitable backtests for the past 21 years Projected monthly profit of 1-3% a month (default settings) Recommended starting account size is $5k Recommended leverage is 250:1 50-100 scalp trades a week How does Vigorou
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Uzman Danışmanlar
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
Intensive
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Combo All In One is an EA combo 10 strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS STRA
Xauusd snake
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Uzman Danışmanlar
Here's an attractive English description for your MT4 EA: XAUUSD SNAKE EA - Master Gold Trading with Lethal Precision The Most Intelligent Predator in Automated Trading XAUUSD Snake isn't just another Expert Advisor: it's a precision-engineered machine designed to extract consistent profits from the world's most volatile and lucrative market - GOLD. Key Features: Over 90% Win Rate Proven algorithm with exceptional results Consistent performance across different market conditions Hi
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Uzman Danışmanlar
Grid Hero is a fully automated EA that uses a revolutionary Grid algorithm (P.A.M.A.) together with a signature synergy of Price Action trading and an Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit. Grid Hero was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" development methodology based on "In-Sample" phase (2012 to 2017) and "Out-Of-Sample" phase (2004 to 2011). It has passed 13 years back test of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 t
No loss strategy EA
Luckius E Kajoka
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The NO_LOSS_STRATEGY_EA is the EA that is not accepting loss by hedging the position of trade direction, it doesn't matter what direction the market will go if the market goes up it will hit the take profit or when the market will go down it will also hit the take profit by regulating the amount of lot size used, in the end, the trades will close in total profit. The EA is suitable to trade on all pairs but the most tested pairs and is very suitable for a good profit are GBPJPY, GBPUSD, USDJPY,
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Battle Bot
Meinrik Sikuvi Sipahu
Uzman Danışmanlar
This robot is designed to trade based on supply and demand, It trades currency pairs.  Use this robot on the m1 and m5 timeframe. avoid using the robot during news as this can have a negative affect on the performance of this EA. This robot uses the alligator indicator with the RSI indicator to get its entries. Its aim is to catch the lowest and highest points of a market trend during the specific time period.
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
BreakoutGenius EA
Jan Burkhard
Uzman Danışmanlar
BreakoutGenius EA: Revolutionizing Trading Welcome to the BreakoutGenius EA, your reliable trading partner. This Expert Advisor uniquely combines the precision of the MACD indicator with an advanced breakout strategy to deliver consistent and stable returns in the financial markets. Innovative Trading Strategy : At the heart of our EA is the unique combination of an optimized MACD indicator with a sophisticated breakout strategy. This method has been carefully developed and perfected over years
Goal Time
Mourad Ezzaki
Uzman Danışmanlar
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
GoldBulldozer
Chiedozie Titus Ugwu
Uzman Danışmanlar
GoldBulldozer, MT4 platformu ve Altın Metal Ticareti çifti için tasarlanmış ve optimize edilmiş profesyonel bir otomatik ticaret sistemidir. Bu sistem terminalinizde bağımsız olarak çalışır, robot çalışırken bilgisayarın açık olması gerektiğinden bilgisayarınızda veya bir VPS üzerinde çalıştırabilirsiniz. Robot, piyasayı günde 24 saat analiz eder, İşlemlerini Altın (XauUsd) çiftinde H1 Zaman Çerçevesinde açar. bir insandan daha etkili olduğu için. Güncellemeler ve optimizasyonlar sürekli ola
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir ölçeklendirme stratejisi arayan yatırımcılar için titizlikle hazırlanmış, gelişmiş ve düşük riskli bir uzman danışman olan Algo Gold EA ile tanışın. Düşüşü en aza indirmeye ve güçlü risk yönetimini uygulamaya odaklanan bu otomatik ticaret sistemi, hem canlı hem de demo hesaplarda tutarlı sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Algo Gold EA'nın öne çıkan özelliklerinden biri, kar hedeflerine ulaşıldığında ticaret faaliyetini durdurma yeteneğidir. Bu, karların canlı hesaplardan çek
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Uzman Danışmanlar
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
The Golden Way
Lin Lin Ma
Uzman Danışmanlar
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt