GodSpeed 是一個非常有利可圖的外匯交易機器人程式，它可以自動化執行交易。 程式包含許多設定選項，例如：止損、止盈、移動止損、自動調整交易量等。 它是利用機器學習以及神經網路進行迴圈訓練出來的交易算法，這是一種非常困難執行的運用，也是因為 運用 非常困難 ， 所以我們成功克服困難後就能享受甜美的果實，時間將會證明一切 !

輸入參數

單一圖表— 啟動一張圖表以啟動顧問。

使用商品 — XAUUSD或是其他雷同的商品報價 。

訂單編號— 訂單啟動的順序編號通常默認為1。

獨立交易— 如果為"是"，並且帳戶上有未平倉頭寸，則顧問不會以另一種貨幣開立新的系列訂單。

倉位計算— 顧問在計算手數時應使用哪個基數：淨值或餘額。

固定倉位— 在您的存款貨幣中導入固定金額的餘額。

風險控管— 分為1-99，99為風險最小，1為風險最大。

初始倉位— 為系列中的第一筆交易固定手數。

交易模式— 如果為"是"，則顧問將按照其邏輯運行。 如果為"否"，則顧問則以相反 邏輯運行 。

交易品質— 數值越大，交易頻率越低，但交易效果更好。

最低餘額 — $5000USD 。

推薦槓桿 — 1:400 或更高 。

時間範圍 — 使用H4時間範圍在單一圖表上運行EA 。

任何人在購買前都能發送 私信給我，可以詢問我有關顧問的一切問題 ， 我會盡可能地針對您的問題進行回應 。

在完成購買EA後，請一定要發送私信給我，我會將您加到我的私人群組，發給你設置文件和其他詳細說明。

我會幫助每個買家完成安裝和設置顧問，直到買家可以正確運行顧問。

如果您以前從未使用過EA，我將展示並教您如何使用它。

實時信號： GodSpeed





免責聲明：請使用者永遠不要忘記，過去的表現並不能保證未來的表現。 我始終建議先在模擬賬戶或極低風險的實盤賬戶上運行，從而更好地了解EA 是如何執行交易，以及它如何獲取利潤和虧損。 這是為了防止在交易過程中出現恐慌情緒。 了解系統是如何工作的，以及帳戶資金起伏如何是非常重要的，祝各位都能財富自由！