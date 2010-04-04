RoboScanner

  • Pariteler(EURUSD M30)
  • Fibonacci
  • 2MA 
  • Momentum
  • Trend1
  • Trend2
  • Support-Resistance-Pivot
  • Parçalı kar alma
  • Özel bir strateji ile yazılmış olan SCANNER yazılımı tarama yaparak gerekli koşullar oluştuğunda işleme girer.
  • TakeProfit ve StopLoss bulunmaktadır.
  • Martingalle ile işlem hacmini kar aldıkça arttırır.
  • İşlem açıldığında dikey çubuk ile açılış tarihi ve saati ile ekranda uyarı verir.
  • Ekranda bulunan bilgi ekranı ile kullanıcıya anlık bilgi aktarır.


