RoboScanner
- Experts
- Mehmet Alkan
- Version: 20.0
- Activations: 5
- Pariteler(EURUSD M30)
- Fibonacci
- 2MA
- Momentum
- Trend1
- Trend2
- Support-Resistance-Pivot
- Parçalı kar alma
- Özel bir strateji ile yazılmış olan SCANNER yazılımı tarama yaparak gerekli koşullar oluştuğunda işleme girer.
- TakeProfit ve StopLoss bulunmaktadır.
- Martingalle ile işlem hacmini kar aldıkça arttırır.
- İşlem açıldığında dikey çubuk ile açılış tarihi ve saati ile ekranda uyarı verir.
- Ekranda bulunan bilgi ekranı ile kullanıcıya anlık bilgi aktarır.