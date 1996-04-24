CryptoHacker MT5

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Caso ainda existam dúvidas por favor entre em contato por mensagem direta: https://www.mql5.com/pt/users/staetl_trader/

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Deve ser utilizado exclusivamente em mercado Crypto.
Deve ser utilizado exclusivamente no período gráfico/Timeframe M15, podendo também ser utilizado em outros timeframes(M1,M5).

Informação Importante sobre seu uso em gráficos Renko: Esta ferramenta funciona normalmente sobre gráficos Renko, sendo esta uma excelente alternativa para suavização dos sinais e elevação do índice de acerto da ferramenta!

Uma das coisas mais importantes e mais desejadas por todos é a oportunidade de se operar de maneira simples, fácil e extremamente lucrativa. E o melhor de tudo, sem você precisar ficar horas na frente do seu computador esperando por uma boa oportunidade.

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Aprenda agora como utilizar o CryptoHacker: Por favor, Vá até a aba DISCUSSÃO e lá você terá acesso à dicas de uso e parâmetros do indicador.

Trader Brasil - A revolução começa agora!

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Bra50 Index Bot
Rodrigo Silva
Experts
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ArrowHacker MT5
Rodrigo Silva
Indicators
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