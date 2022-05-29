Informações Importantes sobre o Bra50 Index Bot (BACKTEST VISUAL desativado para proteger parte da Estratégia.)



Se você está procurando um robô que cumpre aquilo que promete, você acabou de encontrar! O Brazil Index Bot irá superar todas as suas expectativas com certeza! E o melhor de tudo, é só colocar na sua conta, ligar e já começar a lucrar!

Deseja conhecer mais sobre o Bra50 Index Bot e seus resultados? Baixe agora os relatórios detalhados em: https://bit.ly/INFOSBRAZILINDEXBOT (Utilize essa chave de decodificação pra baixar o arquivo: kdbxRGN7r07uDdCcYX2yL9aEvw0ydLDNAUyU7CKfWW4

O Bra50 Index Bot é um sistema profissional de trade criado para a plataforma MT5 e otimizado para trabalhar com MINI ÍNDICE & ÍNDICE FUTURO (Bra50) no Forex pela corretora ActivTrades.

Nosso sistema utiliza Lógica Fuzzy nos timeframes (1M, 5M, 15M) para identificar a tendência dos preços, de acordo com os cálculos efetuados. Após identificada a tendência e volatilidade, o sistema posiciona de acordo com a volatilidade média uma ordem, e quando a posição é aberta o robô faz a condução da trade através de trailing stop inteligente, sempre buscando maximizar o lucro.

Caso ainda existam dúvidas por favor entre em contato por mensagem direta: https://www.mql5.com/pt/users/staetl_trader/

O Bra50 Index Bot é um poderoso Expert Advisor(Robô de Investimentos), desenvolvido para melhor atender a todos aqueles que se valem de seu uso como sistema profissional de trading, tendo sido desenvolvido a facilitar suas operações, onde de forma 100% automatizada o Bra50 Index Bot negociará totalmente sozinho, lhe trazendo excelentes resultados em sua conta de investimentos, desde que sua corretora forneça a você a plataforma MetaTrader 5.



Mesmo você sendo um iniciante ou até mesmo não possuindo nenhum conhecimento sobre investimentos, ainda sim será muito fácil utilizar o Bra50 Index Bot, pois além de lhe fornecer materiais de apoio, fornecemos também todo suporte necessário pra que você possa utilizar e lucrar com o Bra50 Index Bot.



O melhor de tudo é que no Bra50 Index Bot:

✅ NÃO FAZEMOS GRID;

✅ NÃO FAZEMOS HEDGE;

✅ MÁXIMO DE 3 TRADES/DIA;

✅ OPERAMOS COM STOP & TP;

✅ NÃO FAZEMOS MARTINGALE;

✅ NÃO FAZEMOS PREÇO MÉDIO;

✅ OPERAMOS SOMENTE DE MANHÃ;



Vantagens do Bra50 Index Bot:

☑️ PODE SER USADO COM POUCO SALDO;

☑️ JÁ VÊM 100% CONFIGURADO PRA USO;

☑️ PODE SER USADO ATÉ MESMO SEM VPS;

☑️ NÃO PRECISA SABER NADA DE MERCADO;

☑️ TEMPO LIVRE PRA FAZER O QUE DESEJAR;

☑️ VERSÃO INTERNACIONAL(FOREX);

☑️ FUNCIONA EM QUALQUER CORRETORA METATRADER 5;



O Bra50 Index Bot foi desenvolvido para que você possa aproveitar ao máximo a gama de possibilidades oferecidas por esta fantástica ferramenta de trading.

O Bra50 Index Bot lhe permitirá operar uma poderosa estratégia robusta e de enorme potencial estatístico, sendo assim uma profissional ferramenta de trading automatizado.



Deve ser utilizado exclusivamente em mercado futuro, especificamente no Índice Bovespa(Bra50).

Deve ser utilizado exclusivamente no período gráfico/Timeframe M1, em sua plataforma MetaTrader 5.

Aprenda agora como utilizar o Bra50 Index Bot: Por favor, Vá até a aba DISCUSSÃO e lá você terá acesso aos parâmetros de uso do robô.

Att, Trader Brasil