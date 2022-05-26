Brazil Index Bot

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Informações Importantes sobre o Brazil Index Bot (BACKTEST VISUAL desativado para proteger parte da Estratégia.)

Se você está procurando um robô que cumpre aquilo que promete, você acabou de encontrar! O Brazil Index Bot irá superar todas as suas expectativas com certeza! E o melhor de tudo, é só colocar na sua conta, ligar e já começar a lucrar!

Deseja conhecer mais sobre o Brazil Index Bot e seus resultados? Baixe agora os relatórios detalhados em: https://bit.ly/INFOSBRAZILINDEXBOT (Utilize essa chave de decodificação pra baixar o arquivo: kdbxRGN7r07uDdCcYX2yL9aEvw0ydLDNAUyU7CKfWW4

O Brazil Index Bot é um sistema profissional de trade criado para a plataforma MT5 e otimizado para trabalhar com MINI ÍNDICE(WIN) & ÍNDICE FUTURO (IND) na B3 do BRASIL.

Nosso sistema utiliza Lógica Fuzzy nos timeframes (1M, 5M, 15M) para identificar a tendência dos preços, de acordo com os cálculos efetuados. Após identificada a tendência e volatilidade, o sistema posiciona de acordo com a volatilidade média uma ordem, e quando a posição é aberta o robô faz a condução da trade através de trailing stop inteligente, sempre buscando maximizar o lucro.

Caso ainda existam dúvidas por favor entre em contato por mensagem direta: https://www.mql5.com/pt/users/staetl_trader/

O Brazil Index Bot é um poderoso Expert Advisor(Robô de Investimentos), desenvolvido para melhor atender a todos aqueles que se valem de seu uso como sistema profissional de trading, tendo sido desenvolvido a facilitar suas operações, onde de forma 100% automatizada o Brazil Index Bot negociará totalmente sozinho, lhe trazendo excelentes resultados em sua conta de investimentos, desde que sua corretora forneça a você a plataforma MetaTrader 5.

Mesmo você sendo um iniciante ou até mesmo não possuindo nenhum conhecimento sobre investimentos, ainda sim será muito fácil utilizar o Brazil Index Bot, pois além de lhe fornecer materiais de apoio, fornecemos também todo suporte necessário pra que você possa utilizar e lucrar com o Brazil Index Bot.

O melhor de tudo é que no Brazil Index Bot:

NÃO FAZEMOS GRID;
 NÃO FAZEMOS HEDGE;
 MÁXIMO DE 3 TRADES/DIA;
 OPERAMOS COM STOP & TP;
 NÃO FAZEMOS MARTINGALE;
 NÃO FAZEMOS PREÇO MÉDIO;
 OPERAMOS SOMENTE DE MANHÃ;

Vantagens do Brazil Index Bot:

☑️ PODE SER USADO COM POUCO SALDO;
☑️ JÁ VÊM 100% CONFIGURADO PRA USO;
☑️ PODE SER USADO ATÉ MESMO SEM VPS;
☑️ NÃO PRECISA SABER NADA DE MERCADO;
☑️ TEMPO LIVRE PRA FAZER O QUE DESEJAR;
☑️ VERSÃO BRASIL(B3);
☑️ FUNCIONA EM QUALQUER CORRETORA METATRADER 5;

O Brazil Index Bot foi desenvolvido para que você possa aproveitar ao máximo a gama de possibilidades oferecidas por esta fantástica ferramenta de trading.
O Brazil Index Bot lhe permitirá operar uma poderosa estratégia robusta e de enorme potencial estatístico, sendo assim uma profissional ferramenta de trading automatizado.

Deve ser utilizado exclusivamente em mercado futuro, especificamente no Índice Bovespa(WIN/IND).
Deve ser utilizado exclusivamente no período gráfico/Timeframe M1, em sua plataforma MetaTrader 5.

Aprenda agora como utilizar o Brazil Index Bot: Por favor, Vá até a aba DISCUSSÃO e lá você terá acesso aos parâmetros de uso do robô.

Att, Trader Brasil

Reviews 1
Clemildes Horta
287
Clemildes Horta 2025.01.10 10:09 
 

Estou testando e até o presente momento satisfeito!

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Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
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4.2 (25)
Experts
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4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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Clemildes Horta
287
Clemildes Horta 2025.01.10 10:09 
 

Estou testando e até o presente momento satisfeito!

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