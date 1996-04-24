ArrowHacker MT5

Informações Importantes sobre o ArrowHacker (Não repinta! Não gera sinais atrasados!)



Se você está procurando um indicador que cumpre aquilo que promete, você acabou de encontrar! O ArrowHacker irá superar todas as suas expectativas com certeza! E o melhor de tudo, é só colocar na sua conta, ligar e já começar a lucrar!



O ArrowHacker é um sistema profissional de trade criado para as plataformas MT4 & MT5 e otimizado para trabalhar com qualquer ativo na plataforma MetaTrader 5, sejam moedas, metais, ações, commodities, índices e muito mais.



Nosso sistema utiliza uma poderosa lógica para identificar a tendência dos preços, de acordo com os cálculos efetuados. Após identificada a tendência e volatilidade, o sistema irá buscar e lhe sinalizar as melhores oportunidades do mercado, sempre buscando maximizar o lucro. E ainda pra facilitar com SINAIS de operações por meio de SETAS(Não repintam!) e uma janela de alerta com sinais sonoros.



Caso ainda existam dúvidas por favor entre em contato por mensagem direta: https://www.mql5.com/pt/users/staetl_trader/



Mesmo você sendo um iniciante ou até mesmo não possuindo nenhum conhecimento sobre investimentos, ainda sim será muito fácil utilizar o ArrowHacker, pois além de lhe fornecer materiais de apoio, fornecemos também todo suporte necessário pra que você possa utilizar e lucrar com o ArrowHacker .



O melhor de tudo é que no ArrowHacker :

✅ NÃO REPINTA NEM ATRASA;

✅ NÃO FAZEMOS GRID;

✅ NÃO FAZEMOS HEDGE;

✅ OPERAMOS COM STOP & TP;

✅ NÃO FAZEMOS MARTINGALE;

✅ NÃO FAZEMOS PREÇO MÉDIO;



Observação Importante: Se você desejar poderá também se valer de outras estratégias e combinações desde que sempre com manejo de risco controlado.



Vantagens do ArrowHacker:



☑️ PODE SER USADO COM POUCO SALDO;

☑️ JÁ VÊM 100% CONFIGURADO PRA USO;

☑️ PODE SER USADO ATÉ MESMO SEM VPS;

☑️ NÃO PRECISA SABER NADA DE MERCADO;

☑️ TEMPO LIVRE PRA FAZER O QUE DESEJAR;

☑️ VERSÕES MT4 & MT5;



O ArrowHacker lhe permitirá operar uma poderosa estratégia robusta e de enorme potencial estatístico, sendo assim uma profissional ferramenta de trading.



Deve ser utilizado no período gráfico/Timeframe M15, podendo também ser utilizado em outros timeframes(M1,M5).

Informação Importante sobre seu uso em gráficos Renko: Esta ferramenta funciona normalmente sobre gráficos Renko, sendo esta uma excelente alternativa para suavização dos sinais e elevação do índice de acerto da ferramenta!



Uma das coisas mais importantes e mais desejadas por todos é a oportunidade de se operar de maneira simples, fácil e extremamente lucrativa. E o melhor de tudo, sem você precisar ficar horas na frente do seu computador esperando por uma boa oportunidade.



Aqui é o lugar onde você terá acesso ao que há de melhor em se tratando de soluções profissionais. Venha você pro mundo dos melhores traders do mercado!

Aprenda agora como utilizar o ArrowHacker: Por favor, Vá até a aba DISCUSSÃO e lá você terá acesso à dicas de uso e parâmetros do indicador.



Trader Brasil - A revolução começa agora!