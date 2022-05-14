Fibo All
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 14 May 2022
Утилита предназначена для упрощения графического анализа.Настроив один раз , можно сохранить в шаблон,все настройки сохранятся.В настройках меняются уровни фибоначчи , цвета,стили и толщина линий также текстовые метки на кнопках.Есть возможность расширить функционал , добавить временные зоны Фибоначчи ,Фибо арки ,линии по углу ,продление прямоугольных зон до текущей цены.Присылайте рекомендации,все можно осуществить в рамках бесплатной утилиты.