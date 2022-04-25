TendecialCX

Ayuda a interpretar la tendencia del precio de mercado de acuerdo a las mediciones en tiempo real, ideal para reforzar los resultados mostrados por el RSI las bandas de Bollinguer.

Recuerde que el mercado de instrumentos financieros es altamente volatil, no opere con dinero que ponga en riesgo su estabilidad financiera. Solo use fondos que este dispuesto a perder. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Mantenga Siempre control sobre el riesgo.