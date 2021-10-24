Color Rules The Best for MT5
- Indicators
- Adriano De Mello Moura
- Version: 1.0
- Activations: 5
Melhor regra de coloração pra RENKO no MT5. Lucre de forma simples no mercado Brasileiro e também no Forex.
Gatilhos precisos, indicando ótimos pontos de compra e venda no mercado.
Pode ser utilizado no Mini Dólar e Mini índice
Pode ser utilizado no mercado Forex.
O indicador contém a regra de coloração aplicada ao RENKO.
O indicador permite a alteração dos parâmetros: período e tamanho do renko
O indicador permite a alteração das cores dos renkos.