AndInvest Impulse

Em uma negociação no Mercado Financeiro nada é mais importante que saber o momento certo de entrar em uma negociação. O AndInvest Impulse auxilia traders a capturar o momento exato de abrir uma negociação, para isto ele desenha topos e fundos facilitando a leitura do Price Action e após um breve momento de realização do mercado ele identifica o retorno da ponta compradora ou vendedora de força antecipada e sem repintura.

Comprovação de Resultados: https://youtu.be/CA1_ZtZY0vk

Funciona em qualquer ativo ou tempo gráfico, porém foi otimizado para o EUR/USD H4.

Não recomendamos o uso dele sem um sistema de negociação. Entre para o nosso canal no Telegram e aprenda nosso sistema de negociação gratuitamente.

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Video AndInvest Impulse
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