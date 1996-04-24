Ultra Spike Finder For Boom and Crash

>>> Comment ajouter des indicateurs personnalisés ou des EA à MT5 <<<

> Ouvrez MT5,

> allez dans Fichier> Ouvrir le dossier de données,

> puis sélectionnez MQL / 5> 'Experts' ou 'Indicateurs'

> et collez votre fichier MQL4 / EX4 ou MQL5 / EX5 dans ce dossier.





Lorsque vous redémarrez la plate-forme, vous devriez maintenant voir votre EA / indicateur personnalisé dans la fenêtre du navigateur.





Vous pouvez le faire glisser et le déposer sur le (s) graphique (s) de votre choix.









>>> Pour recevoir des notifications sur votre téléphone mobile <<<

> Aller aux outils

> Options

> Notifications

> Activer les notifications push

> Collez votre identifiant Metaquotes

> OK





>>> Pour voir votre identifiant MetaQuotes <<<

> Vers MT5 sur votre téléphone

> et obtenez-le sous la section Messages

S'il n'apparaît pas, vous pouvez vous inscrire et vous connecter à votre compte sur www.mql5.com >>> Un serveur privé virtuel (VPS) <<< Un VPS est un ordinateur en ligne qui fonctionne 24/7 et est toujours connecté à Internet.







