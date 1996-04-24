Ultra Spike Finder For Boom and Crash
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
>>> Comment ajouter des indicateurs personnalisés ou des EA à MT5 <<<
> Ouvrez MT5,
> allez dans Fichier> Ouvrir le dossier de données,
> puis sélectionnez MQL / 5> 'Experts' ou 'Indicateurs'
> et collez votre fichier MQL4 / EX4 ou MQL5 / EX5 dans ce dossier.
Lorsque vous redémarrez la plate-forme, vous devriez maintenant voir votre EA / indicateur personnalisé dans la fenêtre du navigateur.
Vous pouvez le faire glisser et le déposer sur le (s) graphique (s) de votre choix.
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