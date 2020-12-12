ParabolaB

Аренда от 30$ в месяц. Сделка открывается на уровне, определяемом индикатором "полосы Болинджера", стоп лосс двигается по Параболику, т.е риск постоянно снижается. Тейк-профит - определенное количество пунктов. Рекомендую использовать советник на 15 минутном тайм-фрейме на паре EURUSD. В скрине приложен график доходности с января  до декабря  2020 года с использованием Мартина. Мaртингейл рекомендую использовать только для разгона депозита. Так же возможно настраивать время начала и окончания торговли. Пять месяцев торгует на реале, без Мартингейла, прибыль составила больше 100 %, текущие настройки прилагаю.
Recommended products
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experts
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Adaptive SF Pro Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA   - is a smart and reliable automatic multi-pair scalping trading system! Swap-free !  No Martingale!  No Grid!  9 Set_files available for 9 pairs!   M15 timeframe! Download EA Set_files for testing and trading: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Features of EA: - Scalping techniques. - No Rollover influence. - No Swaps involved. - No keeping orders from Fri t
Gold Coin M5
Andrey Kozak
2.33 (9)
Experts
Gold Coin M5 is an automated trading robot designed to trade the gold market (XAUUSD) using the M5 period. This robot is designed for traders who want to trade automatically on short-term time intervals (scalping). Peculiarities: Scalping strategy: The robot uses a scalping strategy based on instant entry and exit from positions based on short-term price movements. Optimized for XAUUSD on M5: The XAUUSD Scalper is specifically tuned to trade the XAUUSD pair on the M5 time frame, allowing it to
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Expert Grid rsi Pro
Mykhailo Zakervashevych
Experts
General Description Grid RSI Pro v3.1 is an advanced trading Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses a grid strategy with RSI indicator filtering. The EA automatically opens orders at specified levels, creating a grid of orders to capture market fluctuations. Version 3.1 includes enhanced risk management features and improved signal filtering systems. Key Features 1. Trading Strategies RSI Strategy : Position opening when RSI reaches overbought (80) or oversold (20) levels Fixed Points : Posit
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Experts
Hedge Hogg is not the classic hedge strategy you often see, with two trades opening at the same time hedging each other from the beginning. It is rather a trend following hedge strategy, meaning trades are opened in the direction of the trend using a proven dynamic grid algorithm, and starting to hedge when the trend changes. The whole basket is closed as soon as breakeven is reached or the trailed profit target is hit. I have developed the strategy for GBPUSD on the M15 timeframe.  It can basic
You CDI
Evgeny Vlasov
Experts
You CDI (You Can Do It) Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется состояние рынка , при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максим
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experts
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Experts
I want to bring to your attention a unique, one-of-a-kind adviser. Where you can create your own strategy from sets of indicators, patterns, candlestick patterns, regression direction (trend) and various customizable functions (grid, trailing, repeat move, etc.). Advisor functions: 1. Ability to enable one of the buy/sell/buy_sell directions 2. Fixed lot or percentage of the Deposit 3. TR-in pips or wave indicator  4. SL-in pips or wave indicator  5. SL support:      - trailing stop on p
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Hercules Gold VIP
Hossein Davarynejad
4 (1)
Experts
//// HERCULES GOLD VIP ////  ///  MT5 VERSION BOUNS  /// the cutting-edge Gold  development expert meticulously crafted for daily time frame strategies with an integrated stop-loss mechanism. As the developer behind this powerful tool, let me delve into the key features and advantages that make   a must-have for your daily Gold trading endeavors: . Daily Time Frame Precision: HERCULES GOLD VIP  is tailored to excel in the   daily   time frame, ensuring optimal precision for your Gold  trading st
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Added the ability to change the Lost size and make the EA the Lowest Price possible. If you buy it you will get support and future updates. Please support its evolution. This EA is plug-and-play. Aussie Precision is a time-sensitive Expert Advisor for MetaTrader 5, specifically designed for the AUD/USD currency pair. It is built to execute trades at predefined, controlled moments and is ideal for traders looking to automate high-precision entries based on timing. All time-based actions are align
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 is a unique expert advisor that can trade the Matrix Arrow Indicator's MT4 signals with a trade panel on the chart, manually or 100% automatically.  Matrix Arrow Indicator MT4 will determine the current trend at its early stages, gathering information and data from up to 10 standard indicators, which are: Average Directional Movement Index (ADX), Commodity Channel Index (CCI), Classic Heiken Ashi candles, Moving Average, Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative
Guinevere
Charbel Abboud
Experts
GUINEVERE EA is a combination of the newest generation forex strategies made of the latest algorithms of machine learning and artificial intelligence to anticipate changes in the market. It does NOT use any risky strategies like MARTINGALE, AVERAGING, GRIDS… All positions are always covered with adequate S/L and T/P. The maximum accuracy backtest shows past performance of Guinevere EA, however we always warn users that past results do not guarantee the same performance in the future. Download GU
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
Experts
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Experts
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
Experts
ORIX System — a trading robot developed specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe. The Expert Advisor is based on price behavior analysis and market structure elements and does not use standard technical indicators. The EA does not use martingale, trading grids, averaging against the market, hedging, opening trades without a stop-loss, or high-frequency or chaotic trading. Live signals Main requirements and recommendations Currency pair: GBPUSD Timeframe: M5 Minimum deposit:
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Experts
Generate controlled returns with an  AI-assisted , risk-diversified and Gold-optimized EA . GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD. [ Live Signal ] - [  Dedicated group | Version MT5 - MT4 ] After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions. Why choose this EA? Dynamic multi-strategy approach Advanced
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
Experts
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
Forex Dominance MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Forex Market. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Discounted price   . The price will increase by $50 with every 5 purchases. No Risky Strategies   –   Does not use martingale or grid methods Artificial Intelligence Integration: At the heart of this EA les a sophisticated AI engine capable of recognizing complex patte
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Buy Goldbot One and choose 1 EA for free!! (for 2 trade accounts) JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Ultimate Combo Deal   ->   click here Introducing   Goldbot One , a highly sophisticated trading robot engineered for the gold market. With its focus on breakout trading, Goldbot One leverages both support and resistance levels to identify prime trading opportunities. This expert advisor is crafted for traders who seek
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Filter:
No reviews
Reply to review