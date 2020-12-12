Аренда от 30$ в месяц. Сделка открывается на уровне, определяемом индикатором "полосы Болинджера", стоп лосс двигается по Параболику, т.е риск постоянно снижается. Тейк-профит - определенное количество пунктов. Рекомендую использовать советник на 15 минутном тайм-фрейме на паре EURUSD. В скрине приложен график доходности с января до декабря 2020 года с использованием Мартина. Мaртингейл рекомендую использовать только для разгона депозита. Так же возможно настраивать время начала и окончания торговли. Пять месяцев торгует на реале, без Мартингейла, прибыль составила больше 100 %, текущие настройки прилагаю.