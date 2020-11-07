MyFlate
- Indicators
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- Version: 1.10
- Updated: 27 November 2020
Индикатор изначально предназначался для торгового робота который в дальнейшем опубликуется.
Рисует на графике флет. То-есть покой тренда. Очень отчетливо выражает флет по параметрам по умолчанию.
flateWigth - допустимая ширина или разница между барами по которому индикатор будет засчитывать флет.
Индикатор работает в реальном времени. Для наглядного просмотра работы можно запустить в тестере.
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