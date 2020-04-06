PRo

Автоматический торговый советник - скальпер, использующий для торговли период низкой волатильности рынка. Советник использует продвинутый алгоритм для поиска точек входа, а так же несколько дополнительных фильтров на вход и выход из сделки. Советник не нуждается в оптимизации или какой-либо дополнительной настройке.

Мониторинг работы советника: https://www.mql5.com/ru/signals/author/whitelake


Особенности

  • Не использует мартингейл, усреднение, пересиживание убыточных сделок.
  • На всех ордерах используются невидимые для брокера StopLoss и TakeProfit.
  • Не требует оптимизации и настройки. Использует готовые стратегии (сеты найдете в комментариях).
  • Гибкая система управления рисками.
  • Продвинутый алгоритм входа и выхода из сделки.
  • Контроль спреда.


Торговля и тестирование

  • Торговая пара: EURUSD
  • Таймфрейм: M1
  • Необходим ECN счет с минимальным спредом(рекомендуемые брокеры в комментариях и на странице сигнала).
  • Для торговли  необходим VPS с минимальным пингом до брокера (до 10 ms).
  • Оптимизацию и тестирование следует проводить в TDS2. Тестирование стандартным тестером стратегий не соответствует реальной торговле.
  • Не рекомендуется тестирование ранее 2016 года, советник настроен под текущий рынок.


Параметры

  • Mode: выбор стратегии.
  • MagicNumber: идентификатор советника.
  • Slippage: проскальзывание.
  • Lot Size: размер торгового лота (используется, если Risk per trade: 0).
  • Risk: риск на сделку. Торговый лот рассчитывается автоматически, исходя из размера вашего депозита и возможного убытка по стоп-лоссу. Например: при значении 5, при закрытии сделки по стоп-лоссу, вы потеряете 5% депозита. Размер лота отображается в информационной панели.
  • Max Spread - фильтр спреда, выше которого ордер не откроется.  Не рекомендуется увеличивать данный параметр. Открытие сделок в условиях расширенного спреда приведет к убыткам.
  • TP - тейкпрофит.   Не рекомендуется менять данный параметр в большую сторону. Советник работает в период слабой волатильности, увеличение может привести к тому, что цена не дотянется до тейкпрофита.
  • SL: фиксированный StopLoss. Указывается по 4-х знаку, переводится в 5-ти знак автоматически.
  • GMT Offset: Смещение GMT. Указывается летнее время вашего брокера. Устанавливается один раз. Менять на зимнее время не нужно, это происходит автоматически.


Рекомендации

  1. Не рекомендуется использовать в торговле высокий Risk, это может привести к большим убыткам.
  2. Используйте брокеров, которые уже проверены и показали достойные результаты на торговле данным советником. Список найдете в комментариях и в описании торгового сигнала.
  3. Выключайте торговлю во второй половине декабря и первой половине января. Риск убытков в это время повышен.
  4. Помните, что профит на истории не гарантирует будущий профит.


