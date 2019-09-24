MA reverse Crossover MT4

Finex MT4 Ervand Oganesyan Experts

Powerful pullback EA to trade any forex pair. Live performance: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - send a private message to request the set files Quick start - Set the EA on M15 chart of EURGBP (sell only), EURCHF (buy only), USDCAD (buy only), EURUSD (sell only). - One-time risk is about 300 usd per pair for min lot. Make sure risks are comfortable for you. - Make sure the time zone settings are correct. The defaults are valid for most brokers. - Left the rest at their defaults, there