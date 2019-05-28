HourGlassEA

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!!!! ВНИМАНИЕ! установите Minimum lot 0.01

Советник HourGlassEA — это безиндикаторный, мультивалютный  робот, принцип работы которого является выставление сеток ордеров. Ставится ордер и в случае движения цены в противоположном направлении, выставляется серия ордеров с фиксированным расстоянием между ордерами. Советник ждёт откат цены, при котором закрывает серию ордеров с профитом, и цикл повторяется. Советник торгует сетками одновременно в двух направлениях — сетки строятся и на покупку (buy), и на продажу (sell).

Советник работает автоматически круглосуточно и без вмешательства человека.

У Советника есть своя  система обработки импульсов цены и гэпов (разрыв цены,  пропуск торгов на части графика) любого размера, это алгоритм отложенных ордеров выставляемых на участке графика с разрывом цены, они эффективно обрабатывают импульсы на новостях и при потере связи.

Рекомендуемый депозит 3000 единиц на одну пару. (Minimum lot 0.01).

Советник доказал свою устойчивость в сложных экономических условиях.

Советник очень прост в настройке.

Таймфрейм м1

Входные параметры

Chose settings: AUDNZD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, EURCAD, EURJPY (выбор необходимой пары) 

Use sell order (true/false) разрешить/запретить открывать ордера Sell, можно менять в любое время

Use Buy order (true/false) разрешить/запретить открывать ордера Buy, можно менять в любое время

Open first sell order (true/false) разрешить/запретить советнику открывать первый ордер Sell. Используется для вывода советника из торгов, при закрытии сетки ордеров, можно менять в любое время.

Open first buy order (true/false) разрешить/запретить советнику открывать первый ордер Buy. Используется для вывода советника из торгов, при закрытии сетки ордеров, можно менять в любое время.

MagicNumber идентификатор Magic

MaxSpread максимально допустимый спред (0 – контроль отключен)

Money for min lot вычисление лота первого ордера (0 - отключен) если отключен, то первый лот всегда будет равный Minimum lot. Для примера, если Money for min lot = 2000 и Minimum lot = 0.01 , то при балансе счета меньше 4000 первый ордер будет равен 0.01, а при балансе от 4000 до 5999 первый ордер будет равен 0.02, при балансе от 6000 до 7999 первый ордер будет равен 0.03 и.т.д.

Minimum lot лот первого ордера.


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6332126
174
6332126 2022.10.05 08:15 
 

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Artem Tsepkov
4171
Reply from developer Artem Tsepkov 2023.01.08 19:43
Fixed
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