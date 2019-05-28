HourGlassEA
- Experts
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- Version: 1.5
- Updated: 8 January 2023
- Activations: 5
!!!! ВНИМАНИЕ! установите Minimum lot 0.01
Советник HourGlassEA — это безиндикаторный, мультивалютный робот, принцип работы которого является выставление сеток ордеров. Ставится ордер и в случае движения цены в противоположном направлении, выставляется серия ордеров с фиксированным расстоянием между ордерами. Советник ждёт откат цены, при котором закрывает серию ордеров с профитом, и цикл повторяется. Советник торгует сетками одновременно в двух направлениях — сетки строятся и на покупку (buy), и на продажу (sell).
Советник работает автоматически круглосуточно и без вмешательства человека.
У Советника есть своя система обработки импульсов цены и гэпов (разрыв цены, пропуск торгов на части графика) любого размера, это алгоритм отложенных ордеров выставляемых на участке графика с разрывом цены, они эффективно обрабатывают импульсы на новостях и при потере связи.
Рекомендуемый депозит 3000 единиц на одну пару. (Minimum lot 0.01).
Советник доказал свою устойчивость в сложных экономических условиях.
Советник очень прост в настройке.
Таймфрейм м1
Входные параметры
Chose settings: AUDNZD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, EURCAD, EURJPY (выбор необходимой пары)
Use sell order (true/false) разрешить/запретить открывать ордера Sell, можно менять в любое время
Use Buy order (true/false) разрешить/запретить открывать ордера Buy, можно менять в любое время
Open first sell order (true/false) разрешить/запретить советнику открывать первый ордер Sell. Используется для вывода советника из торгов, при закрытии сетки ордеров, можно менять в любое время.
Open first buy order (true/false) разрешить/запретить советнику открывать первый ордер Buy. Используется для вывода советника из торгов, при закрытии сетки ордеров, можно менять в любое время.
MagicNumber идентификатор Magic
MaxSpread максимально допустимый спред (0 – контроль отключен)
Money for min lot вычисление лота первого ордера (0 - отключен) если отключен, то первый лот всегда будет равный Minimum lot. Для примера, если Money for min lot = 2000 и Minimum lot = 0.01 , то при балансе счета меньше 4000 первый ордер будет равен 0.01, а при балансе от 4000 до 5999 первый ордер будет равен 0.02, при балансе от 6000 до 7999 первый ордер будет равен 0.03 и.т.д.
Minimum lot лот первого ордера.
How are you Artem .. I'm looking for HourGlass FREE ( v. 1.2 or v. 1.3 ) that works for the currency pair USDCAD & AUDNZD - It's already available but it doesn't work - I rented the paid version for it ( v. 1.4 ) but the currency pair USDCAD & AUDNZD doesn't work in it either - Please fix the free or paid version of a pair USDCAD & AUDNZD ... Thanks