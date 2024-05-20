Forex GPT Full

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Этот советник расширенная версия Forex GPT MA который самостоятельно создает сразу 4 нейронных сети и обучается во время работы или при запуске в тестере стратегий, сеть  создается из значений средней цены (на основе индикатора Moving Average).

Другие мои продукты смотрите тут.

Советник не использует сторонних библиотек, ни чего не подключает, все расчеты происходят внутри советника, с возможностью сохранения данных нейронной сети и всех его параметров при обучении, перезапуске или переносе на другой терминал с помощью файлов создаваемых в процессе его работы!

1. Основной принцип работы.

2. Построение сразу 4 нейронной сети.

3. Проверка вариантов нейронной сети.

4. Блок открытия и расчет виртуальных ордеров.

5. Фильтр для анализа и отбора виртуальных ордеров.

6. Описание входных параметров.


1. Основной принцип работы.

Данный советник в своей работе использует и создает 4 нейронных сети используя значения средней цены. Для значения средней цены используем индикатор Moving Average.  Советник на каждом новом баре строит сетку из ячеек на прошлых данных проверяя есть ли в ячейке средняя цена.  Для построения сети используем координатную ось x и y, при нахождении в ячейке средней цены записывает в нее - 1, если цены нет то - 0. Таким образом формируется вариант сети, и так происходит на каждом новом баре, далее советник проверяет в своей нейронной сети есть ли такой вариант расположения и если нет, то добавляет этот вариант в сеть и дает сигнал на открытие виртуальных ордеров, а если уже есть, то блок расчета виртуальных ордеров начинает открывать виртуальные ордера и отслеживать изменение цены и фиксирует либо прибыль либо убыток по каждому варианту который есть в сети. Таким образом советник просчитывает виртуально каждый вариант и накапливает историю сделок по каждому варианту нейронной сети.

    Дальше виртуальные ордера фильтруются по 3 фильтрам и при достижении критериев и наличия сигналов от сети ставятся в торговлю. При включенной опции советник может сохранять все данные работы в файлы, для обучения на истории или для переноса на другой терминал.


2. Построение нейронной сети.

Для понимания как советник строит свою нейронную сеть обратимся к рисунку picture №1 https://c.mql5.com/31/1112/forex-gpt-ma-screen-2118.jpg

Итак мы видим график цены с индикатором Moving Average со значением period=2 и с разлинованная сетка (красные линии) ячейки сети. По оси Х мы берем бары можно использовать с шагом или каждый бар, на рисунке используется step=4. По оси Y берем значения от цены открытия текущего бара, вверх строим сетку прибавляя delta, а вниз вычитая delta.

Получается так: советник смотрит текущий бар и если в ячейке есть значения индикатора Moving Average то в эту ячейку советник пишет 1, если там нет значения индикатора Moving Average то записывает 0. 

Построение сети идет от левой верхней ячейки слева направо вниз построчно, при включенной опции советника Filesave=true данные нейронной сети записываются в файл построчно, каждая строка в файле это вариант сети выпрямленный в одну строку в порядке ее построения - левой верхней ячейки слева направо вниз picture №2 https://c.mql5.com/31/1112/forex-gpt-ma-screen-3578.png.

 

  На данном рисунке содержимое файла *_neural.csv в нем хранится варианты нейронной сети каждая строчка это 1 вариант нейронной сети со значениями 0 и 1.

В данном случае это формирование сети x=4 y=11 и delta=70, чтобы увидеть визуально надо разбить 1 - ую строку по x=4 y=11 – picture №3: https://c.mql5.com/31/1112/forex-gpt-ma-screen-6086.png

 Это же можно видеть в режиме включенной панели информации Enable panel=true

На данном примере хорошо видно как формируется сеть из x=4 y=11 и step=1 – picture №4: https://c.mql5.com/31/1112/forex-gpt-ma-screen-1840.png 

Бары формируются так справа налево 0,1,2,3 и в сети правый столбик в середине стоит 1, далее второй столбик тоже в середине стоит 1 и в 3 столбике 1 стоит выше 1 которые были до этого, потому что там цена выше них и в левом столбике 1-ца еще ниже тех единиц так как цена там была ниже тех значений.

Вот так происходит формирование нейронной сети, которая хранится в виде массива данных в памяти советника и при включенной опции Filesave=true выгружается в каждый понедельник в файлы MQL4/files/ при торговле и при тестировании в tester/files/.


3. Проверка вариантов нейронной сети.

После того как 1 вариант нейросети сформировался советник на каждом новом баре отслеживает новый вариант сети если он отличается от того что уже есть, то советник добавляет его в свою базу открывая при этом виртуальные ордера в обоих направлениях, таким образом советник отслеживает и sell и buy для каждого варианта сети, уже потом при анализе какой вариант sell или buy будет иметь хорошую оценку тот и будет торговать. На каждом баре советник проверяет строит как бы сеть и смотрит как там расположен индикатор и в соответствии с этим принимает решение, если такого нет варианта то добавляет если есть, то открывает виртуальные ордера. Так продолжается пока работает советник.


4. Блок открытия и расчет виртуальных ордеров.

В советнике реализован механизм открытия и анализ уже открытых виртуальных ордеров. Используя массивы переменных, советник отслеживает сигналы от блока нейронной сети и при поступлении начинает следить с каждым баром как меняется цена, используя значения 1 – го бара open, high, low, close. Учитывая направление торговли блок считает прибыль у каждого ордера и ведет расчет каждого варианта сети. В расчетах используются значения максимальной прибыли и минимальной для просадки, профит фактор, прибыль и убытки, количество ордеров для каждого варианта сети. Таким образом если в нейронной сети будет 20 вариантов, то в блоке виртуальных ордеров будет 20 вариантов переменных SL, TP, PF, DD, ordercount для sell и такие же значения для buy. Все эти значения хранятся в памяти советника в виде массива данных, при включенной опции Filesave=true советник выгружает эти значения в файлы: MQL4/files/ при торговле и при тестировании в tester/files/:  

*_buy_d1_v1.csv, *_buy_d1_v2.csv и их же копии на всякий случай.

*_sell_d1_v1.csv, *_ sell _d1_v2.csv и их же копии на всякий случай.

Каждая строка это значения SL, TP, PF, DD, ordercount для одного варианта сети.(см рисунок picture №5: https://c.mql5.com/31/1112/forex-gpt-ma-screen-3958.png )

 *_data.csv – сюда пишет информацию о дате выгрузки, количество вариантов сети и сколько профита по фильтрам, баланс  общий.  По этому  файлу  ориентируемся с какой даты по какую советник накопил историю для перезапуска или при переносе после обучения на истории.


5. Фильтр для анализа и отбора виртуальных ордеров.

Все варианты сети считаются виртуальными ордерами. При том что каждый вариант сети ведет статистику сразу по двум направлениям торговли и в buy и в sell. Все значения могут быть хорошими и плохими убыточными и положительными, для поиска наилучших вариантов сделан фильтр, который отбирает из всех значений лучшие по определенному критерию. Реализовано 3 вида фильтрации:

Для фильтров используются расчеты: 

Filtr1 -   По максимальной прибыли.

Filtr2 -   По максимальной прибыли*профит фактор.

Filtr3 -   По максимальной прибыли*профит фактор*количество ордеров.

Каждый фильтр включается и выключается, при включенных фильтрах возможно открытие сразу 3 ордеров одновременно.


6. Входные параметры

Magicnumber - номер для идентификации своих ордеров; 

Lot - Размер лота;

On/off ММ - включение или выключения мани менеджмента; 

Risk % - Процент от депозита для ММ;

Enable Panel - Включение панели информации;

panel fon Color - Цвет фона панели информации;

panel text Color - Цвет текста  панели информации;

breakeven on/off -  включение безубытка;

breakeven distance -  дистанция для включения для переноса SL в+;

breakeven pips -  на какое количество пунктов выставлять  SL в+;

ON or OFF Trailing -  включение трейлинг стопа;

MinProfit for Trailing   -  дистанция для включения переноса SL в+;

TrailingStop -  на какое количество пунктов выставлять  SL в+;

TrailingStep -  на какое количество пунктов двигать  SL в+;

Filesave - При включении советник будет сохранять все параметры в файлы в формате *.scv - при тестировании в папке терминала tester/files/папка с параметрами советника/filename*.scv. При торговле  в папке терминала MQL4/Files/ папка с параметрами советника/filename*.scv

Filename - названия файлов для сохранения информации:  Filename_buy.csv, Filename_buy_copy.scv, Filename_sell.csv,  Filename_sell_copy.scv,  Filename_data.csv,  Filename_data_copy.scv,  Filename _neural .csv,  Filename _neural _copy.scv;

PF - минимальное значения профит фактора для фильтрации виртуальных ордеров;

MA - период индикатора  Moving Average для определения нейронной сети;

SL* - значение Stop Loss - 16 вариантов расчета;

TP* -  значение Take Profit - 16 вариантов расчета ;

k_sl_tp - коэффициент для умножений значений SL TP;

delta - диапазон значений цены в пунктах, для формирования сети по оси Y;

step -  шаг в барах, для формирования сети по оси Х;

Input net_x - количество ячеек по оси Х;

Input net_y -  количество ячеек по оси Y;

profittestmax - минимальный профит для виртуальных ордеров для начала открытия реальных ордеров;

dd_max - максимальная просадка для виртуальных ордеров больше которой не будут фильтроваться для отбора к реальной торговле;

NumberOfTry - количество попыток открытия, модификации ордеров;

Slippage - проскальзывание;


   Итог:

После того как виртуальные ордера от фильтровались есть еще опция:  profittestmax, где указывается профит в валюте депозита , например там стоит 50, значит реальная торговля начнется только тогда, когда профит виртуальных ордеров по вариантам сети превысит эти значения. 

Получается что советник как буд то сам проводит оптимизацию параметров просчитывая все 16 вариантов SL TP по каждой нейронной сети с разными значениями delta и выбирает из них лучшие варианты и торугет уже по ним.

При включенной опции Filesave=true  файлы пишутся раз в неделю – с утра в понедельник.

Если вы спросите почему сеть состоит только из максимально  х=4 и y=13, то ответ такой: чем больше размер сети тем больше в ней вариантов которые будут меньше повторяться на истории и следовательно по ним будет мало статистики, еще это увеличивает ресурсы и время работы компьютера для поиска и обучения сети, и есть еще не маловажный параметр возможности хранения переменных то же не безграничны и ограничена возможностями языка программирования MQL4. При огромных количествах тестирования и оптимизации оставлены максимальные параметры именно х=4 и y=13.



Reviews 1
Phil
629
Phil 2024.06.23 12:31 
 

I tested this EA more by chance and was surprised that it is the first EA where you can already see in the tester that the neural network is visible and can already learn from the test results and all this within the terminal. I currently have the EA in the live test and give this brilliant product 5 stars. However, I will provide further feedback to hopefully confirm the 5 stars.

And I would like to see an MT5 version of this EA in the future, as MT5 is simply faster and offers more possibilities and resources.

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LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Buy Goldbot One and choose 1 EA for free!! (for 2 trade accounts) JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Ultimate Combo Deal   ->   click here Introducing   Goldbot One , a highly sophisticated trading robot engineered for the gold market. With its focus on breakout trading, Goldbot One leverages both support and resistance levels to identify prime trading opportunities. This expert advisor is crafted for traders who seek
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Experts
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Experts
Algorithmic Trading  based on Supply and Demand Principles.  Super High Quality Software that covers all trading styles Manual, Semi-Auto and Full-Auto. Now trading Becomes Effortless, offering full control over your trading strategy through a User-Friendly graphical Trading Panel. Through various settings and customization options, every trader can create a strategy that fits their own needs and personal trading style. It is offering limitless possibilities and this is the magic of this unique
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
Experts
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Experts
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Experts
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
Divo MT4
Anton Kondratev
5 (2)
Experts
DIVO EA is a Multi-Currency , Flexible , Fully Automated and Multi-Faceted Tool for Identifying Vulnerabilities in the Market Only 7 Copies of 10 Left  for 590 $ Next Price 1475 $ Settings FAQ Optimization About Settings Real Monitoring How to install Not  Grid , Not  Martingale , Not   AI   , Not   Neural Network. Default Settings for One chart  GBPUSD M15   (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  After Buying EA, be sure to Write to ME in Private Messages, I will add you to a Private Group , sen
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
AI Sniper is a smart, adaptive trading robot developed specifically for MT4 terminals. AI Sniper for MT4 was created for traders who want more than a simple Forex bot. It is a precision-built Expert Advisor designed to analyze the market, detect strong trading opportunities, and execute trades with logic, discipline, and speed. Powered by advanced algorithmic logic and refined trading methodologies, AI Sniper helps traders turn raw market movement into structured trading decisions. The system c
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
Experts
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Experts
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Stp
Vladislav Filippov
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
Gold HFT Scalper Pro MT4
Sivakumar Paul Suyambu
1 (1)
Experts
Gold HFT Scalper Pro MT4 A high-frequency tick scalper engineered exclusively for GOLD (XAUUSD). Places BUY_STOP and SELL_STOP pending orders just above and below the live market, automatically re-centres them on every tick, and exits with a dynamic trailing stop — all with built-in daily loss protection and real-margin validation before every order. XAUUSD Only -  No Martingale -  No Grid -  Low Drawdown -  Fully Automated -  M1 Timeframe Symbol XAUUSD Timeframe (period) M1 Minimum deposit 500
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Experts
TikiPip EA – Total stability with controlled risk management I developed TikiPip EA with traders in mind who value stability and responsible capital management. It doesn't seek to promise magical results, but rather to offer stable monthly returns, while maintaining control over capital. It's a robust tool that operates 24/5, with adaptive intelligence based on volatility, allowing it to adapt to all types of markets. Visit the TikiPip EA Channel here: TIKIPIP EA - CHANNEL You can check res
Vini MT4
Vinicius Pereira De Oliveira
5 (1)
Experts
Vini MT4 is a multi-symbol Expert Advisor for swing trading based on composite candlestick patterns, designed for traders already proficient in MetaTrader 4. The system combines pattern detection with adaptive parameters that automatically adjust to market volatility (ATR) and momentum (Stochastic), without requiring manual configuration for each market condition. The EA operates from a single chart instance and can simultaneously trade multiple symbols across three timeframes (M15, M30 and H1),
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This advisor independently creates   a neural network   and is trained during operation or when launched in the strategy tester; the network is created from the average price values (based on the Moving Average indicator). See my profile for my other products. The advisor does not use third-party libraries, does not connect anything, all calculations occur inside the advisor, with the ability to save neural network data and all its parameters when training, restarting or transferring to another
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Phil
629
Phil 2024.06.23 12:31 
 

I tested this EA more by chance and was surprised that it is the first EA where you can already see in the tester that the neural network is visible and can already learn from the test results and all this within the terminal. I currently have the EA in the live test and give this brilliant product 5 stars. However, I will provide further feedback to hopefully confirm the 5 stars.

And I would like to see an MT5 version of this EA in the future, as MT5 is simply faster and offers more possibilities and resources.

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