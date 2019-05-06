TDI RT Clone

4.5
В основе индикатора TDI лежат следующие индикаторы: RSI, Moving Average, Bollinger bands, но основным из них нужно выделить RSI, весь расчет индикатора завязан от его значений.

Зеленая линия (линия RSI) – сглаженные простой (по умолчанию) скользящей средней значения индикатора RSI, период сглаживания 2.

Красная линия (сигнальная линия) – сглаженные простой (по умолчанию) скользящей средней значения индикатора RSI, период сглаживания 7.

Синие линии – индикатор Bollinger bands по умолчанию период 34, его можно изменить, а отклонение нет его значение фиксированное равно 1,6185.

Желтая линия – высчитывается, как сумма значений верхней и нижней синей линии индикатора Bollinger bands, деленная на 2.

Как интерпретировать индикатор TDI и открывать позиции на его основе
Во-первых, с помощью индикатора TDI, можно определить направления тренда: если желтая линия растет, то на рынке преобладает восходящая тенденция, если падает соответственно, нисходящая.

Во-вторых, ширина синих линий говорит о волатильности рынка. Если линии расширены – на рынке высокая волатильность, если сужаются (узкие) на рынке флэт, в этом случае вход в рынок не рекомендован, даже при наличии сигналов описанных ниже.

Дополнительно на график нанесены три уровня 32, 50, 68. Большую часть времени желтая линия двигается в пределах их границ. Исходя из этого логично передоложить, что ниже уровня 32 будет у нас зона перепроданности, а выше 68 – зона перекупленности.

Соответственно, при пересечении желтой линии снизу вверх уровня 32, либо на отбой от него дает нам сигнал на покупку, а пересечение сверху вниз уровня 68, либо на отбой от него сигнал на продажу.



На основе индикатора TDI можно разработать множество торговых систем. Разрабатывайте свою прибыльную стратегию, добавляйте дополнительные уровни, комбинируйте различные пересечения их линиями, пресечение линий между собой выше ниже уровней т.д.
Reviews 5
angel
331
angel 2023.03.30 08:06 
 

хороший индикатор

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angel
331
angel 2023.03.30 08:06 
 

хороший индикатор

John Winsome Munar
3471
John Winsome Munar 2022.06.21 03:41 
 

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Valentin Butorin
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Valentin Butorin 2020.10.17 09:32 
 

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Wan Ping Fei
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Ehsan Mohammad Sharifi
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Ehsan Mohammad Sharifi 2019.11.01 00:18 
 

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