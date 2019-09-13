AutoBot5

Это полностью автоматизированный советник. Данный советник использует данные индикаторов SAR, ADX, EMA, SMA c некоторыми дополнениями. Не использует Мартингейл. Убыточные сделки пытается закрыть за счет прибыли прошлых сделок. При наличии на счете других открытых сделок или при ручном открытии сделок - сам закроет их при достижении прибыли. Советник использует виртуальные stoploss и  takeprofit. Рекомендуется работа на нескольких валютных парах одновременно (не менее 5)

Торговое плечо: от 100 до 500.

Точность котировок: Любые (и 3/5-значные и 2/4-значные). При 2/4-значных котировках размер TrailSize необходимо уменьшить в 10 раз.

Когда есть открытые позиции, не пополняйте депозит - возможно ошибочное закрытие позиций. 


Параметры

  • LotSize - Размер лота - размер лота (0 автоматический расчет лота, -1 плавный выход с рынка(без открытия новых позиций)).
  • TrailSize - Автотрал - Динамический стоп-лосс в пунктах. Используется для получения максимальной прибыли от каждой сделки.
  • Risk - Риск - Влияет на размер лота. При 100% риск на каждую сделку составляет около 20% от баланса.

Период графика: Любой (на работу советника это не влияет). В тестере стратегий указывать: период не выше M15.

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5 (4)
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Experts
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4.57 (23)
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UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +300% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
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Shengzu Zhong
4.53 (74)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
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Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
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Stanislav Tomilov
5 (2)
Experts
Built to dominate the gold market. Official Information Seller profile Official channel User Guide LIMITED PRICE — $400 Aura Gold Pro Edition is available now for only $400 , but from September 1 , the price will increase to $999 . After September 1, the price will be more than double.  Don’t wait until the price goes up — secure your copy now for $400. Live Trading Signals  Roboforex https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523 ICTrading https://www.
Quantum iGold MT5
Yassine Mouhssine
4.54 (39)
Experts
Quantum iGold MT5 – Advanced AI Trading System (XAUUSD) Quantum iGold MT5 is a fully automated trading system built using advanced Artificial Intelligence techniques. It employs a hybrid neural architecture that integrates LSTM and Transformer models to analyze price behavior on XAUUSD . This structure enables the system to detect market patterns, adapt to volatility changes, and generate technically refined trading signals in real time. After purchase, please contact me via MQL5 private messa
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Bogdan Ion Puscasu
4.85 (505)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
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Ayush V Jain
5 (4)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
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5 (8)
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Valentina Zhuchkova
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5 (10)
Experts
SomaGold is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for Gold (XAUUSD). One chart, one EA, 32 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. This is my first published EA on MQL5. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD The price increases by 100 USD for every 10 copies sold Early buyers lock in the lowest price for the lifetime of the product. Concept Instead
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Rocket MT4
Uladzimir Kirychenka
Experts
This Expert Advisor is designed for use on all currency pairs on any timeframes. Candlestick analysis from different timeframes is used for opening positions. Positions are closed using the automated trailing system or by an opposite signal. The EA does not have input parameters affecting the trading algorithm. Timeframe: any (candlesticks from M15 to H4 are used) Currency pair: any (it is recommended to simultaneously use at least 4 major currency pairs). Parameters LotSize - lot value paramet
AutoBot4
Uladzimir Kirychenka
Experts
This is a fully automated Expert Advisor. This indicator is based on the SAR indicator with certain additions and filters. Automatically adjusts to any broker. The smaller the spread, the better. Does not use Martingale. Attempts to close the unprofitable deals at the expense of the profit of previous deals. In case there are other deals opened on the account, or if they are opened manually, it will automatically close them once profit is reached. Precision of quotes : Any (both 3/5-digit and 2/
Rocket MT5
Uladzimir Kirychenka
Experts
This Expert Advisor is designed for use on all currency pairs on any timeframes. Candlestick analysis from different timeframes is used for opening positions. Positions are closed using the automated trailing system or by an opposite signal. The EA does not have input parameters affecting the trading algorithm. Timeframe: any (candlesticks from M15 to H4 are used) Currency pair: any (it is recommended to simultaneously use at least 4 major currency pairs). Parameters LotSize - lot value paramet
JumperPro
Uladzimir Kirychenka
Experts
The Expert Advisor uses the principle of price rollback with a strong initial move. Does not use Martingale. The EA tries to close losing trades through the profit of previous deals. If there are other open trades on the account or you trade manually, the EA will close these trades once they reach profit. Its operation is more confident when there are two or three more instances working in parallel on other currency pairs. It only works with currency pairs having USD. Timeframe is not important
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