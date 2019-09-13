Это полностью автоматизированный советник. Данный советник использует данные индикаторов SAR, ADX, EMA, SMA c некоторыми дополнениями. Не использует Мартингейл. Убыточные сделки пытается закрыть за счет прибыли прошлых сделок. При наличии на счете других открытых сделок или при ручном открытии сделок - сам закроет их при достижении прибыли. Советник использует виртуальные stoploss и takeprofit. Рекомендуется работа на нескольких валютных парах одновременно (не менее 5)

Торговое плечо: от 100 до 500.

Точность котировок: Любые (и 3/5-значные и 2/4-значные). При 2/4-значных котировках размер TrailSize необходимо уменьшить в 10 раз.

Когда есть открытые позиции, не пополняйте депозит - возможно ошибочное закрытие позиций.







Параметры

LotSize - Размер лота - размер лота (0 автоматический расчет лота, -1 плавный выход с рынка(без открытия новых позиций)).

размер лота (0 автоматический расчет лота, -1 плавный выход с рынка(без открытия новых позиций)). TrailSize - Автотрал - Динамический стоп-лосс в пунктах. Используется для получения максимальной прибыли от каждой сделки.

Динамический стоп-лосс в пунктах. Используется для получения максимальной прибыли от каждой сделки. Risk - Риск - Влияет на размер лота. При 100% риск на каждую сделку составляет около 20% от баланса.

Период графика: Любой (на работу советника это не влияет). В тестере стратегий указывать: период не выше M15.