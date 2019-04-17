Profit stations

这EA是根据交易品种的特性研究后得出的交易模型而创造的.

特性:
最适合交易品种:EURUSD，其次是USDJPY、GBPUSD。
大部分情况连续亏损不超过3次。

本EA有追踪亏损策略，但遇到亏损达到一定比例时，会自动变更特殊的交易策略（此时订单相对变少），直到追回亏损。


使用说明：
本EA交易周期是30分钟，打开对应交易品种的图表和加载EA，并设定为30分钟周期。
参数ctime_start：根据日期追损，例如设置为2019.01.01 00：00：00，即从2019.01.01 00：00：00开始计算账户的亏损。
例子1：你要从2017年3月11日 12点10分 开始测试EA，就需要把参数ctime_start设置为2017.03.11 12：10：00。
例子2：如果你当前账户的历史订单是亏损的，参数ctime_start设置的日期在亏损订单的日期前面，EA就会来追踪这个亏损，直到追回亏损。
参数tprofit：盈利金额指数（例如设为3，则盈利范围在2至4之间），即设置为3时，即每单盈利金额约为3美元（EURUSD）


建议：

当参数tprofit设置为3时，每一个交易品种的账户净值至少为100美元(杠杆1:500)，例如同时加载在EURUSD、USDJPY、GBPUSD，参数tprofit都设置为3时，即账户净值应至少为300美元。（每个交易品种的参数tprofit可以各不相同）


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Olivier Nomblot
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NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
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