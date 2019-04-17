Profit stations

这EA是根据交易品种的特性研究后得出的交易模型而创造的.





特性:

最适合交易品种:EURUSD，其次是USDJPY、GBPUSD。

大部分情况连续亏损不超过3次。

本EA有追踪亏损策略，但遇到亏损达到一定比例时，会自动变更特殊的交易策略（此时订单相对变少），直到追回亏损。



使用说明：

本EA交易周期是30分钟，打开对应交易品种的图表和加载EA，并设定为30分钟周期。

参数ctime_start：根据日期追损，例如设置为2019.01.01 00：00：00，即从2019.01.01 00：00：00开始计算账户的亏损。

例子1：你要从2017年3月11日 12点10分 开始测试EA，就需要把参数ctime_start设置为2017.03.11 12：10：00。

例子2：如果你当前账户的历史订单是亏损的，参数ctime_start设置的日期在亏损订单的日期前面，EA就会来追踪这个亏损，直到追回亏损。

参数tprofit：盈利金额指数（例如设为3，则盈利范围在2至4之间），即设置为3时，即每单盈利金额约为3美元（EURUSD）





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