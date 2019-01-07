Индикатор Big Candles показывает кратное превышение размера свечи относительно среднего показателя рассчитанного за определенный период. Индикатор отмечает размер свечи на графике в пипсах и сигнализирует о появлении “большой” свечи.

Описание параметров:

HistoryBars - Количество баров для отображения индикатора

countN - Период расчета среднего размера свечи

factor - Во сколько раз длина свечи превышает средннее значение, для отображения сигнала



