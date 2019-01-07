Big Candles
- Indicators
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- Version: 1.10
- Updated: 9 January 2019
- Activations: 5
Индикатор Big Candles показывает кратное превышение размера свечи относительно среднего показателя рассчитанного за определенный период. Индикатор отмечает размер свечи на графике в пипсах и сигнализирует о появлении “большой” свечи.
Описание параметров:
HistoryBars - Количество баров для отображения индикатора
countN - Период расчета среднего размера свечи
factor - Во сколько раз длина свечи превышает средннее значение, для отображения сигнала
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