Big Candles

Индикатор Big Candles показывает кратное превышение размера свечи относительно среднего показателя рассчитанного за определенный период. Индикатор отмечает размер свечи на графике в пипсах и сигнализирует о появлении “большой” свечи.

 Описание параметров:

 HistoryBars     - Количество баров для отображения индикатора

 countN            -  Период расчета среднего размера свечи

 factor               - Во сколько раз длина свечи превышает средннее значение, для отображения   сигнала


Recommended products
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicators
Night Ghost - Arrow indicator for binary options. This is a reliable assistant to you in the future! - No redrawing on the chart -Works great on EUR/USD currency pairs! -Indicator accuracy up to 90% (Especially at night) -No long setup required (Perfectly set up for Binary Options) - Not late signals - The appearance of a signal on the current candle -Perfect for M1 period (No More!) - Eye-friendly candle color (Red and Blue) -Installed Alert Working with it: - Blue arrow shows signa
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicators
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Dynamic Scalping Oscillator" - is an advanced custom Crypto_Forex indicator - efficient Trading tool for MT4!  - New generation of Oscillators - see pictures to check how to use it. - Dynamic Scalping Oscillator has adaptive Oversold/Overbought zones. - Oscillator is an auxiliary tool to find exact entry points from dynamic OverSold/OverBought areas. - Oversold values: below Green line, Overbought values: over Orange line . - This indicator is great to combine with Price Action patterns as wel
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicators
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicators
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicators
This indicator monitors the market for a flat state and possible breakout. The flat state is detected as a predefined number of consecutive bars during which price fluctuates inside a small range. If one of the next bars closes outside the range, breakout is signaled. The indicator shows 3 lines: blue - upper bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; red - lower bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; yellow - center of flat ranges (NOT including breakout areas). When a b
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicators
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicators
This indicator was designed for aggressive scalping and quick entries in binary options , generating signals on every candle , so you can know exactly what is happening at all times. Join the Happy Scalping channel: MQL5 It does not repaint : the current candle's signal is generated in REAL TIME , which means it may change while the candle is still forming, depending on whether the price rises or falls compared to the previous candle's close. But once the candle closes , the signal color becom
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicators
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicators
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicators
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicators
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
MFI Flat Detector mt
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "MFI FLAT Detector" - is an efficient auxiliary tool in trading! No Repaint. I offer you to upgrade your trading methods with this great indicator for MT4. - Indicator shows price Flat areas on the chart. It has "Flat sensitivity" parameter - which is responsible for flat detection. - "MFI FLAT Detector" is very useful for divergence detection and it is great to combine with Price Action as well. - You can use it for trend following systems to detect flat zones and avoid
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicators
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
FX FVG iFVG Signal MT4
Qian Guofeng
Indicators
FX FVG iFVG Signal MT4 is a MetaTrader 4 chart indicator designed for forex traders who use Fair Value Gap and Inversion Fair Value Gap concepts. The indicator automatically marks bullish FVG, bearish FVG, bullish iFVG, and bearish iFVG zones on the chart. When price returns to an iFVG area and candle confirmation is detected, the indicator shows a potential BUY or SELL pop-up alert. The tool is designed mainly for H1 and M30 trading. H1 can be used for market direction, while M30 can be used to
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicators
VR Cub is an indicator for getting high-quality entry points. The indicator was developed to facilitate mathematical calculations and simplify the search for entry points into a position. The trading strategy for which the indicator was written has been proving its effectiveness for many years. The simplicity of the trading strategy is its great advantage, which allows even novice traders to successfully trade with it. VR Cub calculates position opening points and Take Profit and Stop Loss targe
Price Magnets
Ivan Simonika
Indicators
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicators
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicators
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicators
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
The coated chart
Jin Wang
Indicators
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicators
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicators
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
Credible Cross System
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Credible Cross System   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. The indicator works based on instant price movements. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not c
Good Signal
Yaroslav Varankin
Indicators
The indicator is designed for binary options and short-term transactions on Forex To enter a trade when a signal appears blue up arrow buy red down arrow sell signal For Forex enter on a signal exit on the opposite signal or take profit For binary options Enter on 1 candle, if the deal goes negative, set a catch on the next candle Works on all timeframes If you apply a filter like Rsi, you will get a good reliable strategy.. The algorithm is at the stage of improvement and will be further develo
SG ZigZag Trend PRO
Alexandr Chebotarev
Indicators
SG ZigZag Trend PRO SG ZigZag Trend PRO is a professional market structure and trend visualization indicator for MetaTrader 4. The indicator is designed to make price swings, market structure and potential reversal areas easier to identify directly on the chart. It combines ZigZag-based swing analysis with additional trend information, moving averages and visual BUY/SELL indications in a clean trading interface. MAIN FEATURES • Automatic detection of significant market swing points • HH, HL
HC ARROW
Cuong Pham
Indicators
The indicator shows you buy/sell signals and does not repaint. It works well with almost all pairs, while the best ones are GBPUSD, XAUUSD and EURUSD. The product works better on H1 and H4. You can change the parameters in the inputs tab to get the best signals and the best trade results on each pair. You can enable/disable alerts when signal appears. The indicator is easy to use. Parameters barstrip & Sensitive: amount of bars to process the highest and lowest prices (relates to the internal l
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicators
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
Beast Super Signal
Florian Zuercher
4.73 (89)
Indicators
Limited SALE Now On!!! Get 20% OFF! Was $249, now only $199! The Beast Super Signal indicator is a straightforward, trend-based indicator that's easy to use. It continuously monitors current market conditions, looking for new trends or opportunities to join existing ones. When all of its internal strategies align perfectly, the indicator provides a buy or sell signal. Just act on the signal arrow alert; no additional confirmation is needed. This versatile trading tool works across all currency
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Finesia Sniper
Robby Suhendrawan
Indicators
Finesia Scalper - High Probability & Non-Repainting System Discounted   Price   !!     Secure the Lowest Price Today. Next The price will increase to   250 USD . Are you looking for a powerful, high-probability trading indicator that removes the guesswork from your chart? Finesia Scalper is a professional-grade, 100% non-repainting trading tool designed to provide you with ultimate precision. Built on a proven algorithm, this indicator seamlessly combines three highly effective trading methodolo
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years, Quantum Breakout PRO is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout box. I
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Indicators
Trading Special – 30% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for your pers
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Indicators
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Indicators
A. What is A2SR ?   * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Indicators
The AW Candle Patterns indicator is a combination of an advanced trend indicator combined with a powerful candle pattern scanner. It is a useful tool for recognizing and highlighting the thirty most reliable candlestick patterns. In addition, it is a current trend analyzer based on colored bars with a   plug-in multi-timeframe trend panel that can be resized and positioned. A unique ability to adjust the display of patterns depending on the trend filtering. Advantages: Easily identifies candle p
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 It works best on lower timeframes, such as 1-minute, 5-minute, and 15-minute charts. Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does not attempt to predict tops or bottoms
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
Indicators
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Indicators
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicators
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicators
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicators
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whips
Filter:
John Winsome Munar
3471
John Winsome Munar 2022.06.21 04:01 
 

User didn't leave any comment to the rating

lywer
179
lywer 2021.09.19 11:18 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review