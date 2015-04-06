Terry LuckyTrend
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
- The used timeframe is M15.
- The EA optimized for all pairs:
This is not a scalping robot. Every trade has fixed Stop Loss and Take Profit. NO Martingale / Grid involved. The optimum Lot setting is 0.01 for every 50 USD.
You must have the current version running in MetaTrader 4.
Settings
Lots lot size is set by a user
BuyUp indent from important price level.
SellDown indent from important price level.
UpTF Time Frame for UP
UpL indent from important price level.
DownTF Time Frame for Down
TF1 indent from important price level.
TF2 indent from important price level.
StopLoss stop loss in points.
TakeProfit use Targetlvl please change TP to "1500";
TargetLevel Target Level 3 means 30
Slippage allowed slippage before an order is triggered;