Terry LuckyTrend

  • The used timeframe is M15.
  • The EA optimized for all pairs:

 

This is not a scalping robot. Every trade has fixed Stop Loss and Take Profit. NO Martingale / Grid involved. The optimum Lot setting is 0.01 for every 50 USD.

You must have the current version running in MetaTrader 4. 

Settings

 

Lots             lot size is set by a user

 BuyUp       indent from important price level.

 SellDown     indent from important price level.

 UpTF           Time Frame for UP

 UpL         indent from important price level.

 DownTF         Time Frame for Down

 TF1        indent from important price level.

 TF2        indent from important price level.

 StopLoss         stop loss in points.

 TakeProfit        use Targetlvl please change TP to "1500";

 TargetLevel      Target Level 3 means 30

 Slippage    allowed slippage before an order is triggered;

 


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Multi Sniper mq
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5 (4)
Experts
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Experts
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Quantum Gold Miner
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Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Trend Catcher Exp
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Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
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Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
Experts
EA Spectr is an automated professional multi-currency expert advisor that designed for long-term profitable trading. The EA continuously controls price movements and makes accurate trades based on market patterns, trend and technical indicators. The Ea contains a flexible news filter, high spread protection, separate time and days trading filters and allows to work with automatic and fixed trading lots. Each Ea trade is covered by stop loss and take profit levels. The EA does not use grid, mart
BB Return mt4
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BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Live Real Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2384841 Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is
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