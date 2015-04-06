Terry LuckyTrend

CB Midnight Volatile Cong Li Tang Experts

This EA trades a narrow range at night. At the top and bottom of the range, the EA will try to generate trades in the opposite direction. To open suitable trades, the Expert Advisor uses several indicators and analyzes several timeframes. In order to maintain the quality of the EA, we may choose to stop selling new licenses at any time. Current price $50 , finally price will be $499. By prioritising quality over quantity, we are able to ensure that the product remains a reliable and effectiv