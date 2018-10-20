Table of currency pairs
- Indicators
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- Version: 2.0
- Updated: 20 October 2018
- Activations: 10
1. Добавлен расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
2. При наведении курсора на показатель таблицы появляется всплывающая подсказка (Расхождение RSI, направление сделок, информация о свопе).
Table of currency pairs - разработана в помощь трейдеру торгующему на рынке Форекс по методу основанному на корреляционной зависимости валютных пар. Корреляционная зависимость между двумя инструментами рассчитывается через коэффициент К. Пирсона. Основная функция таблицы - вывод формализованного сигнала о возможном открытии "корзины" сделок в соответствии с предустановленными параметрами. При необходимости оповещения на другие устройства, сигнал может дублироваться посредством Push - уведомлений.
Применение:
- Расчет коэффициента корреляции (пересчет ведется на закрытии свечи).
- Возможность установки необходимых параметров сигнала (по показателю корреляции (антикорреляции), по относительному расхождению двух инструментов). Рекомендуемые параметры: показатель коэффициента К. Пирсона от "-70...... до -1", относительное расхождение показателя RSI не менее 20%.
- Для увеличения количества сигналов можно применять таблицу на нескольких таймфреймах одновременно (рекомендуемые таймфреймы от M15 до H1).
Параметры индикатора
- Revers quotes - обратные котировки.
- Direct quotation - прямые котировки.
- TimeFrame - таймфрейм.
- InpPeriodBars - период выборки.
- Price - параметр расчета.
- Period RSI - период индикатора RSI.
- The minimum difference RSI, % - относительный показатель расхождения двух инструментов.
- Template - примененный шаблон.
- Font - шрифт.
- Text size - размер текста.
- Line interval - межстрочный интервал.
- Color of table names - цвет названий таблиц.
- Color of the axes - цвет осей.
- The level of positive correlation - уровень положительной корреляции.
- Positive correlation color - цвет показателя положительной корреляции.
- The level of negative correlation - уровень отрицательной корреляции.
- The color of the negative correlation - цвет показателя отрицательной корреляции.
- The color of the other values - цвет остальных показателей таблицы.
- Negative correlation alert - алерт отрицательной корреляции.