Версия 2.0 2018.10.20 1. Добавлен расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

2. При наведении курсора на показатель таблицы появляется всплывающая подсказка (Расхождение RSI, направление сделок, информация о свопе).

Table of currency pairs - разработана в помощь трейдеру торгующему на рынке Форекс по методу основанному на корреляционной зависимости валютных пар. Корреляционная зависимость между двумя инструментами рассчитывается через коэффициент К. Пирсона. Основная функция таблицы - вывод формализованного сигнала о возможном открытии "корзины" сделок в соответствии с предустановленными параметрами. При необходимости оповещения на другие устройства, сигнал может дублироваться посредством Push - уведомлений.

Применение:

Расчет коэффициента корреляции (пересчет ведется на закрытии свечи). Возможность установки необходимых параметров сигнала (по показателю корреляции (антикорреляции), по относительному расхождению двух инструментов). Рекомендуемые параметры: показатель коэффициента К. Пирсона от "-70...... до -1", относительное расхождение показателя RSI не менее 20%. Для увеличения количества сигналов можно применять таблицу на нескольких таймфреймах одновременно (рекомендуемые таймфреймы от M15 до H1).





Параметры индикатора

Revers quotes - обратные котировки.

- обратные котировки. Direct quotation - прямые котировки.

- прямые котировки. TimeFrame - таймфрейм.

- таймфрейм. InpPeriodBars - период выборки.

- период выборки. Price - параметр расчета.

- параметр расчета. Period RSI - период индикатора RSI.

- период индикатора RSI. The minimum difference RSI, % - относительный показатель расхождения двух инструментов.

- относительный показатель расхождения двух инструментов. Template - примененный шаблон.

- примененный шаблон. Font - шрифт.

- шрифт. Text size - размер текста.

- размер текста. Line interval - межстрочный интервал.

- межстрочный интервал. Color of table names - цвет названий таблиц.

- цвет названий таблиц. Color of the axes - цвет осей.

- цвет осей. The level of positive correlation - уровень положительной корреляции.

- уровень положительной корреляции. Positive correlation color - цвет показателя положительной корреляции.

- цвет показателя положительной корреляции. The level of negative correlation - уровень отрицательной корреляции.

- уровень отрицательной корреляции. The color of the negative correlation - цвет показателя отрицательной корреляции.

- цвет показателя отрицательной корреляции. The color of the other values - цвет остальных показателей таблицы.

- цвет остальных показателей таблицы. Negative correlation alert - алерт отрицательной корреляции.

P.S. Вызов двух графиков валютных пар осуществляется посредством наведения курсора на показатель таблицы и нажатия левой кнопки мыши одновременно с клавишей "Ctrl". Шаблон поместить в папку "Files".