Table of currency pairs

Версия 2.0 2018.10.20

1. Добавлен расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
2. При наведении курсора на показатель таблицы появляется всплывающая подсказка (Расхождение RSI, направление сделок, информация о свопе).

Table of currency pairs - разработана в помощь трейдеру торгующему на рынке Форекс по методу основанному на корреляционной зависимости валютных пар. Корреляционная зависимость между двумя инструментами рассчитывается через коэффициент К. Пирсона. Основная функция таблицы - вывод формализованного сигнала о возможном открытии "корзины" сделок в соответствии с предустановленными параметрами. При необходимости оповещения на другие устройства, сигнал может дублироваться посредством Push - уведомлений.

Применение:

  1. Расчет коэффициента корреляции (пересчет ведется на закрытии свечи).
  2. Возможность установки необходимых параметров сигнала (по показателю корреляции (антикорреляции), по относительному расхождению двух инструментов). Рекомендуемые параметры: показатель коэффициента К. Пирсона от "-70...... до -1", относительное расхождение показателя RSI не менее 20%.
  3. Для увеличения количества сигналов можно применять таблицу на нескольких таймфреймах одновременно (рекомендуемые таймфреймы от M15 до H1).


Параметры индикатора

  • Revers quotes - обратные котировки.
  • Direct quotation - прямые котировки.
  • TimeFrame - таймфрейм.
  • InpPeriodBars - период выборки.
  • Price - параметр расчета.
  • Period RSI - период индикатора RSI.
  • The minimum difference RSI, % - относительный показатель расхождения двух инструментов.
  • Template - примененный шаблон.
  • Font - шрифт.
  • Text size - размер текста.
  • Line interval - межстрочный интервал.
  • Color of table names - цвет названий таблиц.
  • Color of the axes - цвет осей.
  • The level of positive correlation - уровень положительной корреляции.
  • Positive correlation color - цвет показателя положительной корреляции.
  • The level of negative correlation - уровень отрицательной корреляции.
  • The color of the negative correlation - цвет показателя отрицательной корреляции.
  • The color of the other values - цвет остальных показателей таблицы.
  • Negative correlation alert - алерт отрицательной корреляции.
P.S. Вызов двух графиков валютных пар осуществляется посредством наведения курсора на показатель таблицы и нажатия левой кнопки мыши одновременно с клавишей "Ctrl". Шаблон поместить в папку "Files".
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Denis Khokhlov
Utilities
Trading Assistent is a multifunctional trading panel that combines all necessary tools for professional trading. The panel provides complete control over positions, in-depth risk analysis, and fast order execution. MAIN FUNCTIONAL BLOCKS Position Management: - Real-time viewing of all open positions - Sorting by symbol, profit, volume, and type - Visual indication of profitable and losing positions - Bulk closing operations - Breakeven function for profit protection Trading Operations: - I
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