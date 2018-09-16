VG Statistics
- Indicators
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- Version: 2.0
- Updated: 16 September 2018
- Activations: 5
Все трейдеры знают, что без статистики работать нельзя и ведут статистику на бумаге или используют интернет ресурсы.
Индикатор "VG-Statistics" создает статистику по истории Ваших сделок.
Для правильной работы нужно выбрать нужный период в истории сделок и нажать кнопку "Развернуть" в левом углу графика, по умолчанию будут
подсчитаны все сделки загруженные в ваш терминал с учетом комиссии и свопа, для подсчета например только "EURUSD" установите индикатор
на график "EURUSD" и в настройках измените значение "true" на "false". Можно исключить время или день недели с подсчета нажав на квадратик
с лева например "понедельник" и нажать кнопку "Пересчитать" и увидеть результат если бы Вы не торговали по понедельникам.