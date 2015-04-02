Ghost Zone Touch

Dotik območja duhov

Ghost Zone Touch je inteligentni veččasovni strokovni svetovalec, ki samodejno prepozna visoko verjetna območja podpore in upora z uporabo pivot analize in združevanja con na podlagi ATR. Svetovalec vstopa v posle le, ko cena doseže potrjen dotik kvalificiranega območja, kar pomaga trgovcem natančno zajeti

Ključne lastnosti

  • Samodejno zaznavanje con v več časovnih okvirih
    • Zazna območja podpore in odpora v več časovnih obdobjih hkrati.
    • Združuje vrtilne vzpone in padce v cone visoke samozavesti pri trgovanju.
    • Uporablja uteženo točkovanje za določanje prioritet sil
  • Sistem za pametni vstop na dotik
    • Odpre pozicije NAKUP, ko cena doseže potrjeno območje podpore.
    • Odpre prodajne pozicije, ko cena doseže potrjeno območje upora.
    • Potrjuje smer, iz katere cena vstopa v območje, da zmanjša lažne signale.
    • Izbirna zaščita za eno trgovanje na cono.
  • Samodejno upravljanje trgovine
    • Nastavljiva zaustavitev izgube.
    • Izbirni prevzem dobička.
    • Dinamični vlečni stop.
    • Izbirna zaščita pred izenačitvijo stroškov.
    • Nastavljiva razdalja aktivacije vlečenja in korak vlečenja.
  • Vgrajeni nadzor tveganj
    • Največ odprtih pozicij.
    • Časovnik ohlajanja trgovine.
    • Razpršeni filter.
    • Podpora za čarobne številke.
    • Nadzor zdrsa.
  • Vizualne trgovalne cone
    • Nariše cone podpore in upora neposredno na grafikon.
    • Prikaže samo najmočnejša bližnja območja.
    • Samodejni preračun con, ko se tržna struktura razvija.

Trgovalna logika

Ghost Zone Touch neprekinjeno pregleduje zgodovinsko gibanje cen v več časovnih okvirih, da bi prepoznal pomembne pivotne točke. Bližnje pivotne točke se združijo v dinamične cone podpore in upora z uporabo izračunov na podlagi ATR.

Posel se izvede le, če:

  • cona izpolnjuje minimalne zahteve glede trdnosti,
  • cena doda coni nov pridih,
  • smer približevanja potrjuje bodisi podporo bodisi odpor,
  • so pogoji širjenja sprejemljivi,
  • pravila ohlajanja so izpolnjena,
  • največje omejitve položajev niso bile dosežene.

Idealno za

  • Forex
  • Zlato (XAUUSD)
  • Indeksi
  • CFD-ji
  • Vsak visoko likviden trg, ki ga podpira MetaTrader 5

Glavne prednosti

  • Popolnoma avtomatizirano trgovanje
  • Analiza trga v več časovnih okvirih
  • Inteligentno zaznavanje podpore in odpora
  • Visokokakovostna potrditev na dotik
  • Napredno upravljanje trailing stop naročil
  • Vgrajena zaščita pred razpršitvijo in tveganjem
  • Čista vizualizacija grafikonov
  • Enostavne nastavitve za različne sloge trgovanja

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Experts
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 it is a fully automated “pullback” trading system, which is especially effective in trading on popular “pullback” currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. Timeframe: M15 Base currency pairs: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD  Additional pairs: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD After buying EA, be sure to write to me in private messages, i will add
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium is an All-in-One Tool  created based on extensive training on common trading strategies in order to automate those strategies and calculations . (designed and programmed by Jason Kisogloo) Fe atures: 19 Individual Signals - Each one of these signals can be biased in a neural network style configuration to constitute the final / overall result. Each signal has its own settings to be customised or optimised if needed. Comprehensive On Screen Display - Six snap away Panels
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