Dotik območja duhov

Ghost Zone Touch je inteligentni veččasovni strokovni svetovalec, ki samodejno prepozna visoko verjetna območja podpore in upora z uporabo pivot analize in združevanja con na podlagi ATR. Svetovalec vstopa v posle le, ko cena doseže potrjen dotik kvalificiranega območja, kar pomaga trgovcem natančno zajeti

Ključne lastnosti

Samodejno zaznavanje con v več časovnih okvirih Zazna območja podpore in odpora v več časovnih obdobjih hkrati. Združuje vrtilne vzpone in padce v cone visoke samozavesti pri trgovanju. Uporablja uteženo točkovanje za določanje prioritet sil

Sistem za pametni vstop na dotik Odpre pozicije NAKUP, ko cena doseže potrjeno območje podpore. Odpre prodajne pozicije, ko cena doseže potrjeno območje upora. Potrjuje smer, iz katere cena vstopa v območje, da zmanjša lažne signale. Izbirna zaščita za eno trgovanje na cono.

Samodejno upravljanje trgovine Nastavljiva zaustavitev izgube. Izbirni prevzem dobička. Dinamični vlečni stop. Izbirna zaščita pred izenačitvijo stroškov. Nastavljiva razdalja aktivacije vlečenja in korak vlečenja.

Vgrajeni nadzor tveganj Največ odprtih pozicij. Časovnik ohlajanja trgovine. Razpršeni filter. Podpora za čarobne številke. Nadzor zdrsa.

Vizualne trgovalne cone Nariše cone podpore in upora neposredno na grafikon. Prikaže samo najmočnejša bližnja območja. Samodejni preračun con, ko se tržna struktura razvija.



Trgovalna logika

Ghost Zone Touch neprekinjeno pregleduje zgodovinsko gibanje cen v več časovnih okvirih, da bi prepoznal pomembne pivotne točke. Bližnje pivotne točke se združijo v dinamične cone podpore in upora z uporabo izračunov na podlagi ATR.

Posel se izvede le, če:

cona izpolnjuje minimalne zahteve glede trdnosti,

cena doda coni nov pridih,

smer približevanja potrjuje bodisi podporo bodisi odpor,

so pogoji širjenja sprejemljivi,

pravila ohlajanja so izpolnjena,

največje omejitve položajev niso bile dosežene.

Idealno za

Forex

Zlato (XAUUSD)

Indeksi

CFD-ji

Vsak visoko likviden trg, ki ga podpira MetaTrader 5

Glavne prednosti