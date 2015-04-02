Ghost Zone Touch

Dotik območja duhov

Ghost Zone Touch je inteligentni veččasovni strokovni svetovalec, ki samodejno prepozna visoko verjetna območja podpore in upora z uporabo pivot analize in združevanja con na podlagi ATR. Svetovalec vstopa v posle le, ko cena doseže potrjen dotik kvalificiranega območja, kar pomaga trgovcem natančno zajeti

Ključne lastnosti

  • Samodejno zaznavanje con v več časovnih okvirih
    • Zazna območja podpore in odpora v več časovnih obdobjih hkrati.
    • Združuje vrtilne vzpone in padce v cone visoke samozavesti pri trgovanju.
    • Uporablja uteženo točkovanje za določanje prioritet sil
  • Sistem za pametni vstop na dotik
    • Odpre pozicije NAKUP, ko cena doseže potrjeno območje podpore.
    • Odpre prodajne pozicije, ko cena doseže potrjeno območje upora.
    • Potrjuje smer, iz katere cena vstopa v območje, da zmanjša lažne signale.
    • Izbirna zaščita za eno trgovanje na cono.
  • Samodejno upravljanje trgovine
    • Nastavljiva zaustavitev izgube.
    • Izbirni prevzem dobička.
    • Dinamični vlečni stop.
    • Izbirna zaščita pred izenačitvijo stroškov.
    • Nastavljiva razdalja aktivacije vlečenja in korak vlečenja.
  • Vgrajeni nadzor tveganj
    • Največ odprtih pozicij.
    • Časovnik ohlajanja trgovine.
    • Razpršeni filter.
    • Podpora za čarobne številke.
    • Nadzor zdrsa.
  • Vizualne trgovalne cone
    • Nariše cone podpore in upora neposredno na grafikon.
    • Prikaže samo najmočnejša bližnja območja.
    • Samodejni preračun con, ko se tržna struktura razvija.

Trgovalna logika

Ghost Zone Touch neprekinjeno pregleduje zgodovinsko gibanje cen v več časovnih okvirih, da bi prepoznal pomembne pivotne točke. Bližnje pivotne točke se združijo v dinamične cone podpore in upora z uporabo izračunov na podlagi ATR.

Posel se izvede le, če:

  • cona izpolnjuje minimalne zahteve glede trdnosti,
  • cena doda coni nov pridih,
  • smer približevanja potrjuje bodisi podporo bodisi odpor,
  • so pogoji širjenja sprejemljivi,
  • pravila ohlajanja so izpolnjena,
  • največje omejitve položajev niso bile dosežene.

Idealno za

  • Forex
  • Zlato (XAUUSD)
  • Indeksi
  • CFD-ji
  • Vsak visoko likviden trg, ki ga podpira MetaTrader 5

Glavne prednosti

  • Popolnoma avtomatizirano trgovanje
  • Analiza trga v več časovnih okvirih
  • Inteligentno zaznavanje podpore in odpora
  • Visokokakovostna potrditev na dotik
  • Napredno upravljanje trailing stop naročil
  • Vgrajena zaščita pred razpršitvijo in tveganjem
  • Čista vizualizacija grafikonov
  • Enostavne nastavitve za različne sloge trgovanja

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Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Эксперты
Советник Snake EURUSD Real — полностью автоматический робот, торгующий на рынке форекс. Робот торгует на любой паре, но лучшие результаты достигнуты на EURUSD M15. Система также работает с любым брокером, предоставляющим плавающий спред. Преимущества Советник не использует такие системы, как мартингейл, хеджирование и т.д. Советник использует стоп-лосс и трейлинг-стоп для получения прибыли. Кроме того, вы также можете установить тейк-профит (на EURUSD я использовал 93). Наилучшие результаты тес
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Эксперты
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует стратегию основанную на использовании 7 индикаторов  Envelopes,  на каждом таймфрейме(M5, M15, M30, H1, H4) по 7 индикаторов Envelopes.  Торговля идёт по стратегии "Price Action" (ценовая активность), советник ищет одновременный сигнал по 5 таймфреймам: M5, M15, M30, H1, H4 и затем открывает ордер.  Советник использует  встроенный   алгоритм Мартингейла и Усреднения. Советник использует экономические новости для достижения более точных сигналов.  Используется скрытый Тейк п
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Эксперты
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Эксперты
Traders Toolbox Premium  - это универсальный инструмент   создан на основе обширного обучения общим торговым стратегиям с целью автоматизации этих стратегий и расчетов.   Функции: 19 отдельных сигналов   - Каждый из этих сигналов ,   которые   смещены в нейронной сети конфигурации стиля ,   чтобы составить окончательный / общий результат.   Каждый сигнал имеет свои собственные настройки,   которые   при необходимости   можно   настроить или оптимизировать.   Всестороннее On   экран    Дисплей
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