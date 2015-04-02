Ghost Zone Touch
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- 版本: 1.10
- 激活: 5
Dotik območja duhov
Ghost Zone Touch je inteligentni veččasovni strokovni svetovalec, ki samodejno prepozna visoko verjetna območja podpore in upora z uporabo pivot analize in združevanja con na podlagi ATR. Svetovalec vstopa v posle le, ko cena doseže potrjen dotik kvalificiranega območja, kar pomaga trgovcem natančno zajeti
Ključne lastnosti
- Samodejno zaznavanje con v več časovnih okvirih
- Zazna območja podpore in odpora v več časovnih obdobjih hkrati.
- Združuje vrtilne vzpone in padce v cone visoke samozavesti pri trgovanju.
- Uporablja uteženo točkovanje za določanje prioritet sil
- Sistem za pametni vstop na dotik
- Odpre pozicije NAKUP, ko cena doseže potrjeno območje podpore.
- Odpre prodajne pozicije, ko cena doseže potrjeno območje upora.
- Potrjuje smer, iz katere cena vstopa v območje, da zmanjša lažne signale.
- Izbirna zaščita za eno trgovanje na cono.
- Samodejno upravljanje trgovine
- Nastavljiva zaustavitev izgube.
- Izbirni prevzem dobička.
- Dinamični vlečni stop.
- Izbirna zaščita pred izenačitvijo stroškov.
- Nastavljiva razdalja aktivacije vlečenja in korak vlečenja.
- Vgrajeni nadzor tveganj
- Največ odprtih pozicij.
- Časovnik ohlajanja trgovine.
- Razpršeni filter.
- Podpora za čarobne številke.
- Nadzor zdrsa.
- Vizualne trgovalne cone
- Nariše cone podpore in upora neposredno na grafikon.
- Prikaže samo najmočnejša bližnja območja.
- Samodejni preračun con, ko se tržna struktura razvija.
Trgovalna logika
Ghost Zone Touch neprekinjeno pregleduje zgodovinsko gibanje cen v več časovnih okvirih, da bi prepoznal pomembne pivotne točke. Bližnje pivotne točke se združijo v dinamične cone podpore in upora z uporabo izračunov na podlagi ATR.
Posel se izvede le, če:
- cona izpolnjuje minimalne zahteve glede trdnosti,
- cena doda coni nov pridih,
- smer približevanja potrjuje bodisi podporo bodisi odpor,
- so pogoji širjenja sprejemljivi,
- pravila ohlajanja so izpolnjena,
- največje omejitve položajev niso bile dosežene.
Idealno za
- Forex
- Zlato (XAUUSD)
- Indeksi
- CFD-ji
- Vsak visoko likviden trg, ki ga podpira MetaTrader 5
Glavne prednosti
- Popolnoma avtomatizirano trgovanje
- Analiza trga v več časovnih okvirih
- Inteligentno zaznavanje podpore in odpora
- Visokokakovostna potrditev na dotik
- Napredno upravljanje trailing stop naročil
- Vgrajena zaščita pred razpršitvijo in tveganjem
- Čista vizualizacija grafikonov
- Enostavne nastavitve za različne sloge trgovanja