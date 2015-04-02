Ghost Zone Touch

Dotik območja duhov

Ghost Zone Touch je inteligentni veččasovni strokovni svetovalec, ki samodejno prepozna visoko verjetna območja podpore in upora z uporabo pivot analize in združevanja con na podlagi ATR. Svetovalec vstopa v posle le, ko cena doseže potrjen dotik kvalificiranega območja, kar pomaga trgovcem natančno zajeti

Ključne lastnosti

  • Samodejno zaznavanje con v več časovnih okvirih
    • Zazna območja podpore in odpora v več časovnih obdobjih hkrati.
    • Združuje vrtilne vzpone in padce v cone visoke samozavesti pri trgovanju.
    • Uporablja uteženo točkovanje za določanje prioritet sil
  • Sistem za pametni vstop na dotik
    • Odpre pozicije NAKUP, ko cena doseže potrjeno območje podpore.
    • Odpre prodajne pozicije, ko cena doseže potrjeno območje upora.
    • Potrjuje smer, iz katere cena vstopa v območje, da zmanjša lažne signale.
    • Izbirna zaščita za eno trgovanje na cono.
  • Samodejno upravljanje trgovine
    • Nastavljiva zaustavitev izgube.
    • Izbirni prevzem dobička.
    • Dinamični vlečni stop.
    • Izbirna zaščita pred izenačitvijo stroškov.
    • Nastavljiva razdalja aktivacije vlečenja in korak vlečenja.
  • Vgrajeni nadzor tveganj
    • Največ odprtih pozicij.
    • Časovnik ohlajanja trgovine.
    • Razpršeni filter.
    • Podpora za čarobne številke.
    • Nadzor zdrsa.
  • Vizualne trgovalne cone
    • Nariše cone podpore in upora neposredno na grafikon.
    • Prikaže samo najmočnejša bližnja območja.
    • Samodejni preračun con, ko se tržna struktura razvija.

Trgovalna logika

Ghost Zone Touch neprekinjeno pregleduje zgodovinsko gibanje cen v več časovnih okvirih, da bi prepoznal pomembne pivotne točke. Bližnje pivotne točke se združijo v dinamične cone podpore in upora z uporabo izračunov na podlagi ATR.

Posel se izvede le, če:

  • cona izpolnjuje minimalne zahteve glede trdnosti,
  • cena doda coni nov pridih,
  • smer približevanja potrjuje bodisi podporo bodisi odpor,
  • so pogoji širjenja sprejemljivi,
  • pravila ohlajanja so izpolnjena,
  • največje omejitve položajev niso bile dosežene.

Idealno za

  • Forex
  • Zlato (XAUUSD)
  • Indeksi
  • CFD-ji
  • Vsak visoko likviden trg, ki ga podpira MetaTrader 5

Glavne prednosti

  • Popolnoma avtomatizirano trgovanje
  • Analiza trga v več časovnih okvirih
  • Inteligentno zaznavanje podpore in odpora
  • Visokokakovostna potrditev na dotik
  • Napredno upravljanje trailing stop naročil
  • Vgrajena zaščita pred razpršitvijo in tveganjem
  • Čista vizualizacija grafikonov
  • Enostavne nastavitve za različne sloge trgovanja

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Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
专家
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
PivotStorm
Li Yin Fang
专家
PivotStorm - 自适应 XAUUSD 市场结构突破交易 EA MetaTrader 5 专业自动交易系统 PivotStorm 是一款面向黄金（XAUUSD）市场的专业 MetaTrader 5 Expert Advisor。 该系统针对喜欢结构化突破交易的交易者设计，通过市场结构分析、智能挂单执行以及多层风险管理，实现纪律化的自动交易。 不同于简单的突破机器人，PivotStorm 不追逐每一次价格波动，而是等待经过确认的重要市场结构，并在风险可控的条件下执行交易。 为什么选择 PivotStorm？ 黄金市场具有明显趋势行情，同时也存在大量假突破。PivotStorm 遵循核心理念：等待有意义的市场结构，然后进行受控风险执行。 EA 不尝试预测所有市场走势。系统通过识别关键价格区域，构建突破交易场景，并按照预设风险规则管理交易执行。 查看MQL5 信号： 点击这儿 核心技术 1. 市场结构突破引擎 PivotStorm 分析确认后的市场结构，并识别重要交易水平。 系统分析： 确认后的摆动高低点 突破区域 价格运动有效性 市场动量状态 帮助系统过滤短期噪声，关注更有意义
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
专家
Scalp Master 专家顾问（EA）是一种完全自动化的交易系统，专为趋势市场中的剥头皮策略设计。它用于在高流动性市场中识别短期交易机会，同时重点关注交易质量和风险控制。该EA适合偏好系统化、规则化交易且不进行手动操作的交易者。 它在低点差和高流动性的品种上表现最佳，包括： XAUUSD（黄金） EURUSD GBPUSD USDJPY BTCUSD USTEC（美国科技指数） 其他主要和次要货币对（低点差且执行稳定） 该策略专为趋势市场设计，旨在避免震荡或不可预测行情等低质量交易环境。 主要特点： 完全自动化交易系统，无需手动操作 移动平均线与RSI过滤器，提高胜率并避免低概率交易 集成新闻过滤器，在重大经济事件期间降低风险 高级移动止损系统，动态管理持仓 专注风险控制与回撤降低 Scalp Master 会在交易前和交易过程中持续评估市场条件，确保交易符合系统逻辑。趋势、动量和波动率过滤器的结合有助于提升交易质量。 该EA适用于提供稳定执行、低点差和高流动性的经纪商。适合初学者和希望使用结构化剥头皮策略的专业交易者。 最低入金：$100 推荐入金：$1000 输入设置： 请不要
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
专家
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
专家
Mercaria Unicorn — 用于 MetaTrader 5 黄金（XAUUSD）的自适应网格交易系统。由具有实盘经验的交易者开发，适合各种经验水平。 概述 Mercaria Unicorn 是一款用于黄金（XAUUSD）及其他差价合约（CFD）品种的自适应交易系统。与参数固定的普通网格机器人不同，它会根据所选的波动性配置和您的存款，自动调整层数、手数和风险阈值。 所有关键决策都可在图表上的可视化控制面板中操作，因此您可以即时更改设置，而无需重新打开输入窗口。本系统适合偏好低维护设置的交易者、按新闻日历管理风险的有经验交易者，以及希望在自身入场策略之上使用仓位管理器的专业交易者。 发售价格随销量增加而逐步上调。每次购买均包含通过 MQL5 Market 提供的所有未来更新。 主要功能 自适应引擎。四种波动性配置（Normal、Spike M、Spike L、Black Swan）涵盖平静日、新闻日、剧烈意外行情和危机情形，可在面板上一键切换，无需重启。Autosizing 模块通过带有内置安全缓冲的数学模型，为您的余额计算安全的层数和手数。手数缩放使每个以美元
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
专家
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
专家
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
专家
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
专家
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
专家
MoneyMaker 稳定提款机 Lite 版本，是一款针对外汇的自动智能交易系统！以下简称本 EA 智能交易系统。Lite版本仅支持MetaTrader 5! 本 EA 智能交易系统的目的是稳定盈利，而不是让你拥有一夜暴富的能力！ 本 EA 智能交易系统的 Lite 版本仅作用于 EUR/USD 货币兑，不能用于其他货币兑交易、其他 CFD 产品交易以及大宗商品交易或期指商品交易！ 本 EA 智能交易系统，只适合运行在允许进行对冲交易的的外汇交易商平台！ 本 EA 智能交易系统，采用马丁格尔与网格交易系统为基础，通过大数据分析对 EUR/USD 货币兑的多年历史数据进行各项特征进行层层分析，得到了精准的分析结果！ 本 EA 智能交易系统的代码融入数据模糊处理技术，使得本 EA 智能交易系统在进行下单和平仓操作时自动处理价位而并非依靠限价订单来完成下单和止盈平仓操作！ 本 EA 智能交易系统的特点在于稳定盈利！根据市场的情况，平均每日盈利 $60~$180 ！ 本 EA 智能交易系统没有资金回撤！常规时期最大动态亏损$ 400 以内！对于 COVID-19 时的市场熔断机制， 500
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
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