Ava IcT Pro Signals Sinais Profissionais

Descrição sugerida (português)

AVA ICT Pro Signals é um indicador profissional para MetaTrader 5 baseado em conceitos ICT, projetado para encontrar pontos de reversão e continuidade com alta precisão. Ele combina pivôs inteligentes, detecção de FVG e leitura de momentum para gerar sinais de compra e venda visualmente claros no gráfico.

O indicador não repinta, é leve e funciona em qualquer par e timeframe, o que permite usar a mesma lógica em Forex, índices, ouro e criptomoedas. As entradas são marcadas com bolinhas e setas, facilitando a leitura mesmo para quem não domina totalmente a teoria ICT.

Você pode ajustar o período dos pivôs, a força do sinal e o uso de confirmação por FVG para adaptar o comportamento do indicador ao seu estilo (scalping, day trade ou swing trade). O AVA ICT Pro Signals é ideal para quem deseja uma ferramenta objetiva para operar zonas de liquidez, mitigação de FVG e reversões de tendência, sem complicar o gráfico.

Short description

Professional ICT-based indicator for MT5 combining smart pivots, FVG detection and momentum filters to generate clear, non‑repainting buy/sell signals on any symbol and timeframe.

