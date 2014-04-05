Ava IcT Pro Signals Sinais Profissionais

Descrição sugerida (português)

AVA ICT Pro Signals é um indicador profissional para MetaTrader 5 baseado em conceitos ICT, projetado para encontrar pontos de reversão e continuidade com alta precisão. Ele combina pivôs inteligentes, detecção de FVG e leitura de momentum para gerar sinais de compra e venda visualmente claros no gráfico.

O indicador não repinta, é leve e funciona em qualquer par e timeframe, o que permite usar a mesma lógica em Forex, índices, ouro e criptomoedas. As entradas são marcadas com bolinhas e setas, facilitando a leitura mesmo para quem não domina totalmente a teoria ICT.

Você pode ajustar o período dos pivôs, a força do sinal e o uso de confirmação por FVG para adaptar o comportamento do indicador ao seu estilo (scalping, day trade ou swing trade). O AVA ICT Pro Signals é ideal para quem deseja uma ferramenta objetiva para operar zonas de liquidez, mitigação de FVG e reversões de tendência, sem complicar o gráfico.

Short description 

Professional ICT-based indicator for MT5 combining smart pivots, FVG detection and momentum filters to generate clear, non‑repainting buy/sell signals on any symbol and timeframe.

Se quiser, diga qual limite de caracteres o formulário do Market está pedindo (short/long description) que ajusto o texto exatamente para caber.


🔥 AVA ICT Pro Signals - Sinais PROFISSIONAIS ✅ ICT Pivots + FVG + Momentum ✅ Bolinhas visuais COMPRA✅ VENDA ✅ 100% SEM REPINTURA ✅ Super LEVE (não trava) ✅ TODOS pares/timeframes 🎯 CONFIGURAÇÃO: • Período Pivot: 11 • Força Sinal: 2 • FVG Confirmar: Sim 💎 AVA TRADING BRAZIL ⭐⭐⭐⭐⭐ SUPORTE 24h

おすすめのプロダクト
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
インディケータ
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
インディケータ
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai
FREE
FibExtender
Syed Oarasul Islam
インディケータ
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
BR Market Structure
Gustavo Franthesco Kerntopf
インディケータ
Watermark – Marca D'Água para MetaTrader 5 O Watermark é um indicador visual elegante e funcional projetado para exibir uma marca d'água centralizada no gráfico do MetaTrader 5. Ele mostra automaticamente: Símbolo atual (ex: EURUSD) Timeframe ativo (ex: H1) Nome completo do ativo (opcional) Ideal para traders que desejam personalizar visualmente seus gráficos com informações importantes, mantendo o espaço de negociação organizado e informativo. Principais Recursos: Marca d'água centralizada At
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Seasonal MT5 インジケーター Seasonal MT5 は、過去のデータに基づいて市場の季節的なパターンを視覚化するために設計された日足専用のインジケーターです。為替、株式、商品市場など、幅広い銘柄で再現性のあるサイクルを把握することができます。データドリブンな分析を重視するトレーダーに最適です。 主な機能: 過去の日足データに基づき季節的トレンドラインを描画。 季節的な高値・安値を結ぶ直線を表示し、トレンド方向を示唆。 月次ラインを描画し、月内の変動傾向を把握。 現在の取引日を示す縦線をカスタマイズ可能。 別ウィンドウでデータを正規化して表示し、明確な視覚化を実現。 入力パラメータ: 分析期間（既定: 10 年） スケール調整（既定: false） 拡張スケール（月数: 3） 反転表示（既定: false） シフト（日数）および価格適用範囲設定 縦線、直線、月次ラインの表示とカラー設定 利点: 日足ベースでの高精度な季節分析。 歴史的サイクルに基づく価格予測。 柔軟な設定と視覚的にわかりやすい表示。 トレード判断をサポートする強力な補助ツール。
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
インディケータ
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – リトレースメント、エクステンション、ピボットポイント Fibonacci Auto Levels Pro MT5 は、市場のスイングポイントを自動的に検出し、完全なフィボナッチ・リトレースメント、エクステンション、およびピボットポイントの構造をチャート上に描画する高度なテクニカル分析ツールです。 このインジケーターは、いくつかの独立したシステムを統合された単一の分析ツールに組み合わせています。 ピボットポイント (フィボナッチモード) ピボットポイントは、前期間の値幅に基づいて、潜在的なサポートおよびレジスタンスゾーンを特定するために使用されます。 このインジケーターは、前回の高値 (High)、安値 (Low)、終値 (Close) にフィボナッチ比率を適用して計算される フィボナッチ・ピボットポイント を使用します。 ピボットポイントの時間足は、手動で設定することも、以下のロジックを使用して自動で設定することもできます。 日中取引 ≤ 5 分 → 4 時間足 5–45 分 → 日足 45 分–4 時間 → 週足 日足
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
エキスパート
Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática. O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro. Com estratégia de rompimento ( breakout ) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block) , você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar. Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos. Na questão de gerenciamen
EZ Trends
Guillermo Pineda
インディケータ
EZ Trends は、リアルタイムで市場構造の変化を捉えるために設計された精密なトレンド検出インジケーターです。 独自の EMA–HMA ハイブリッドバンドシステムを使用し、ローソク足の色を自動的に変化させてトレンド方向を強調し、新しいトレンドの開始時に反応レベルを表示します。 その結果、トレーダーがモメンタムに沿い、市場ノイズを排除するのに役立つ実用的なツールとなります。 主な特徴 トレンド検出ロジック: EMA と HMA の平均を使用した3ラインチャネル。 ローソク足の平均レンジで上下バンドを動的に拡張。 ボラティリティに即応、収縮・拡大・ブレイクアウトの可能性を示す。 上昇トレンド: 価格が上バンドを上抜けてクローズ。 下降トレンド: 価格が下バンドを下抜けてクローズ。 ローソク足の色を自動変更（ライム＝上昇、ブルー＝下降）。 トレンド開始レベル: 新トレンド開始時に極端な安値/高値をロック。 点線水平ラインを引き、リテストやバリデーションゾーンを示す。 ビジュアルレイアウト: 中央線: EMA と HMA の点線平均。 上下線: 適応バンド。 ローソク色の変化と合わせて、市
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
ユーティリティ
Boleta RTrader - A Boleta Mais Completa para MetaTrader 5 A ferramenta definitiva para traders que buscam precisão, agilidade e controle total sobre suas operações no MetaTrader 5. **IMPORTANTE**: É aconselhável desabilitar no gráfico do MT5 o histórico de negociações somente quando for usar saídas parcias e precisar movimentar a ordem parcial para evitar delay. --- PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES: EXECUÇÃO DE ORDENS **Compra e Venda Instantâneas**: Execute ordens a mercado com um único clique **
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
インディケータ
Reversal Candlestick Patterns Indicator — Free Version This MT5 indicator identifies common bullish and bearish candlestick reversal patterns and displays them directly on the chart. It can be used on any market and timeframe, providing traders with clear visual references for potential reversal points. Main Features Automatic detection of well-known candlestick reversal patterns Works on all available MT5 timeframes Can be applied to Forex, Stocks, Commodities, Indices, and Cryptocurrency char
FREE
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
インディケータ
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
インディケータ
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
インディケータ
トラディショナル、フィボナッチ、ウッディー、クラシック、ディマーク、カマリラ、あらゆる時間枠のピボットを描画することができます。 すべてのタイプのピボットをサポート トラディショナル、フィボナッチ、ウッディー、クラシック、ディマーク、カマリラ あらゆるタイムフレームをサポート（M1...H1...D1...MN1...Yearly) サーバーのサマータイムをサポート シドニーオープンからUSクローズまでの外国為替日足セクションをサポート 暗号化取引をサポート Fill ピボットとトレンドの間のギャップ、非常に便利です。 ピボットポイントは、トレンドの方向を示し、需要と供給を監視するための決定的な領域を提供します。トレンド指標として、ピボットポイントは主にセンチメンタルな分析に役立ちます。PPより上の価格は強気の心理を示し、PPより下の価格は弱気の心理を示します。
FREE
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
インディケータ
The   DailyWeeklyMarkers   indicator helps traders visualize trading weeks by clearly marking the start of each day and week on the chart. It draws vertical separator lines for each day (including weekends if enabled) and highlights the beginning of new trading weeks with double lines for better clarity. This makes it easier to analyze price action within daily and weekly contexts. Who Is This Indicator For? Swing Traders   – Helps identify weekly opening gaps and key levels. Day Traders   – Vis
FREE
Fibonacci Waves MT5
Leonid Basis
インディケータ
The Fibonacci series.  This number sequence is formed as each subsequent number is a sum of the previous two. it turns out that it refers to its neighbors in the ratio 0.618 and 1.618 The most commonly used method for measuring and forecasting the length of the price movement is along the last wave, which ended in the opposite direction The Fibonacci Waves indicator could be used by traders to determine areas where they will wish to take profits in the next leg of an Up or Down trend.
Optimized Trend Tracker OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
インディケータ
Optimized Trend Tracker (OTT) Indicator The Optimized Trend Tracker (OTT) is a custom indicator designed to visualize trend direction and potential changes based on a configurable moving average and dynamic support/resistance levels. It provides multiple visualization and signal options, making it suitable for discretionary analysis or integration into automated systems. Key Features Configurable Moving Average Types Supports SMA, EMA, WMA, TMA, VAR, WWMA, ZLEMA, and TSF for flexible calculatio
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
インディケータ
TheCubeTheory - Seu Indicador de Análise de Mercado em Cubos Descrição Completa  O Que é o TheCubeTheory? O   TheCubeTheory   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que   mapeia os níveis de suporte e resistência   usando uma abordagem inovadora baseada em   cubos de tempo e Fibonacci . Desenvolvido pela   Ethernal , ele combina: Análise de Máximas e Mínimas   em períodos personalizáveis Níveis Automáticos   (8 níveis ajustáveis) Visualização em Tempo Real   com retângulos e linhas col
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
Market Structure ICT インジケーター 1. 自動化された市場構造 (Market Structure) 最大の利点は、主観的な判断によるミスを減らせることです。 正確なトレンド識別: トレンド継続のための BOS (Break of Structure) と、トレンド反転のための CHoCH (Change of Character) を自動的に識別します。 スイングの分類: ユーザーは市場構造のタイプ（短期、中期、長期）を選択でき、スキャルパーにもスイングトレーダーにも適しています。 2. プロフェッショナル・ダッシュボード 他のタイムフレームを確認するために画面を切り替える必要はありません。 一目でわかる分析: ダッシュボードは、1つの画面にすべてのタイムフレーム（M1からW1）のステータスを表示します。 スコアリングシステム: 小さなタイムフレームからのスコアを集計し、 全体的なバイアス (Overall Bias) （例：「強い強気」や「混在」）を要約します。これにより、自信を持ってエントリーできます。 トレンドの鮮度: BOSが「フレッシュブレイク（発生し
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
インディケータ
Automatic Fibonacci Levels Indicator The Automatic Fibonacci Levels Indicator is an essential tool for traders seeking to incorporate Fibonacci retracement and extension levels into their technical analysis seamlessly. This innovative indicator automatically identifies significant price movements and calculates key Fibonacci levels, providing traders with valuable insights into potential support and resistance areas. Key features: Automatic Calculation : Effortlessly plots Fibonacci levels base
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
The Weis Wave Bouble Side Indicator for MT5 is part of the toolkit (Wyckoff Academy Wave Market) The Weis Wave Bouble side Indicator for MT5 was created based on the already established Weis Wave created by David Weis. The Weis Wave Double Side indicator reads the market in waves as it was done by R. Wyckoff in 1900. It helps in the identification of effort x result, cause and effect, and Supply and demand Its differential is that it can be used below the zero axis, further improving plus operat
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
インディケータ
Introduction Harmonic Patterns are best used to predict potential turning point. Traditionally, Harmonic Pattern was identified manually connecting peaks and troughs points in the chart. Manual harmonic pattern detection is painfully tedious and not suitable for everyone. You are often exposed under subjective pattern identification with manual pattern detection. To avoid these limitations, Harmonic Pattern Plus was designed to automate your harmonic pattern detection process. The functionality
Show Informations On Chart for MT5
Eugenio Bravetti
インディケータ
Utility for show on charts the visual informations about: - a vertical line at start of each bar of selected timeframe - a vertical line at start of each day - a vertical line at start of each week - vertical lines at start / end of trading sessions selected - bid / ask prices, spread, money value for each point (of 1 standard lot) and last tick time recived" You can enable / disable each information and set the color for each line
FREE
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
インディケータ
スペシャルオファー ： ALL TOOLS 、1つあたり $35 のみ！ New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ボラティリティの高いトレード環境では、パワフルで直感的な分析ツールがあれば、チャンスを素早く捉えることができます。Fibonacci Trend Scanner は従来のFibonacciインジケーター機能とSuperTrendを統合しただけでなく、通貨ペアのスキャン、マルチタイムフレームのモニタリング、そしてトレンドが強気から弱気へ（またはその逆）転換する際にインテリジェントアラートを出す機能など、機能を拡張しています。 See more MT4 version at:   Fibonacci Trend MT4 Scanner See more products at:   A
CYP Trade Manager Pro MT5
Joseph Okou
ユーティリティ
CYP Trade Manager Pro MT5: The Trader's Edge in Position Management Transform How You Manage Trades - Focus on What Matters Why Most Traders Fail - And How CYP Trade Manager Pro Solves It Many traders have solid entry strategies but lack proper trade management - the key difference between professionals and amateurs. CYP Trade Manager Pro handles the critical "after entry" phase of trading that most EAs ignore, giving you the edge that institutional traders use every day. Who Is It For Manual
BR Watermark
Gustavo Franthesco Kerntopf
インディケータ
Watermark – Marca D'Água para MetaTrader 5 O Watermark é um indicador visual elegante e funcional projetado para exibir uma marca d'água centralizada no gráfico do MetaTrader 5. Ele mostra automaticamente: Símbolo atual (ex: EURUSD) Timeframe ativo (ex: H1) Nome completo do ativo (opcional) Ideal para traders que desejam personalizar visualmente seus gráficos com informações importantes, mantendo o espaço de negociação organizado e informativo. Principais Recursos: Marca d'água centralizada At
TeaCii Auto Fibonacci MTF
Tarun Chaudhry
インディケータ
TeaCii Auto Fibonacci MTF is an implementation of Fibonacci Levels The indicator is simple and yet more powerful than those in the market IMPORTANT: UNIQUE SELLING POINTS - The Levels are set automatically - You can see ANY TIMEFRAME Levels in ANY Chart. E.g. Watch H1 on M1. Watch M1 on H1 - The Levels are available in Buffers for EA Use - Helps you to get an edge early in by using multi timeframe Parameters TimeFrame  :  The timeframe of the indicator. It can be same, higher or lower than the
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
RiskAnalyzerMT5
Tolga Duyen
ユーティリティ
=== RISK ANALYZER MT5 === Professional position sizing and margin calculator for serious traders. MAIN FEATURES: • LOT SIZE CALCULATOR - Calculate optimal position size based on your risk • MARGIN CALCULATOR - See required margin, free margin, and margin level BEFORE trade • TRADING STATISTICS - Win rate, profit factor, expected payoff analysis • DRAWDOWN MONITORING - Track absolute and maximal drawdown • REAL-TIME RISK ANALYSIS - All metrics update automatically CALCULATE BEFORE YOU TRADE:
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
インディケータ
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
インディケータ
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
インディケータ
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
インディケータ
簡単に言えば、現在のローソク足の横に「ピップス」として知られる白い数字の動きが現れ始めたら、取引を開始できます。白い「ピップス」は、買いまたは売りの取引が現在アクティブであり、白色で示されるように正しい方向に動いていることを示しています。白いピップスの動きが止まり、静的な緑色に変わったとき、それは現在のモメンタムの終了を示します。数字の緑色は、買いまたは売りの取引から得られた「ピップス」での総利益を表します。 さらに、インジケーター内の他の高度でプロフェッショナルな分析ツールに従って取引を開始することも可能です。インジケーターに表示されるシグナルや色を観察することで、高精度で多数のスキャルピングチャンスを捉えることができます。テスト中またはリアルチャート上でインジケーターの動作を理解しておくことをお勧めします。 ほとんどのFX市場に対応：金（ゴールド）や人気の株価指数市場（ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダック、DAXなど）、およびEUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアでの取引に最適です。また、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主要な暗号
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
インディケータ
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
インディケータ
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
インディケータ
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
インディケータ
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信