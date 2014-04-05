Ava IcT Pro Signals Sinais Profissionais

Vorgeschlagene Beschreibung

AVA ICT Pro Signals ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der auf ICT-Konzepten basiert und entwickelt wurde, um Umkehr- und Fortsetzungspunkte mit hoher Präzision zu finden. Er kombiniert intelligente Pivots, FVG-Erkennung und Momentum-Lesung, um visuell klare Kauf- und Verkaufssignale auf dem Chart zu erzeugen.

Der Indikator wird nicht neu gezeichnet, ist leichtgewichtig und funktioniert für jedes Paar und jeden Zeitrahmen, so dass Sie dieselbe Logik für Forex, Indizes, Gold und Kryptowährungen nutzen können. Die Einträge sind mit Punkten und Pfeilen markiert, so dass sie auch für diejenigen, die die IKT-Theorie nicht vollständig beherrschen, leicht zu lesen sind.

Sie können den Zeitraum der Pivots, die Stärke des Signals und die Verwendung der FVG-Bestätigung einstellen, um das Verhalten des Indikators an Ihren Stil anzupassen (Scalping, Daytrading oder Swingtrading). AVA ICT Pro Signals ist ideal für alle, die ein objektives Werkzeug für den Handel mit Liquiditätszonen, FVG-Bestätigung und Trendumkehr suchen, ohne den Chart zu verkomplizieren.

Kurze Beschreibung

Professioneller ICT-basierter Indikator für MT5, der intelligente Pivots, FVG-Erkennung und Momentum-Filter kombiniert, um klare, nicht übermalende Kauf-/Verkaufssignale für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu erzeugen.

Wenn Sie möchten, teilen Sie mir mit, welche Zeichenbegrenzung das Marktformular verlangt (kurze/lange Beschreibung), und ich werde den Text genau an die Anforderungen anpassen.





🔥 AVA ICT Pro Signals - PROFESSIONAL SIGNALS ✅ ICT Pivots + FVG + Momentum ✅ Visual bubbles BUY✅ SELL ✅ 100% NO SPLIT ✅ Super LIGHT (stürzt nicht ab) ✅ ALL pairs/timeframes 🎯 SETUP : - Pivot Period: 11 - Signal Strength: 2 - FVG Confirm: Ja 💎 AVA TRADING BRAZIL ⭐⭐⭐⭐⭐ 24h SUPPORT

