Complete Chart Trade
- Utilities
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- Version: 2.0
- Activations: 5
Principais Características:
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Interface Amigável e Personalizável:
- Painel Responsivo: Design adaptável que se ajusta ao tamanho do gráfico, permitindo fácil movimentação e posicionamento conforme sua preferência.
- Controles Intuitivos: Acesso rápido a informações essenciais da conta, como saldo, lucro atual, lucro diário e posições abertas.
- Parâmetros Personalizáveis: Ajuste facilmente o volume de lotes, níveis de Stop Loss e Take Profit diretamente no painel.
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Execução de Ordens Simplificada:
- Botões de Compra e Venda: Execute ordens de mercado instantaneamente com um único clique.
- Ordens Pendentes: Configure e envie ordens Buy Limit e Sell Limit de forma rápida, definindo o preço desejado diretamente no painel.
- Gerenciamento de Posições: Feche todas as posições abertas ou cancele ordens pendentes com facilidade através dos botões dedicados.
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Indicação Visual no Gráfico:
- Sinais de Compra e Venda: O EA desenha setas no gráfico indicando pontos de entrada potenciais, baseados em uma estratégia integrada.
- Etiquetas Informativas: Além das setas, etiquetas de texto "COMPRA" e "VENDA" são exibidas para clareza adicional.
- Personalização de Aparência: Ajuste as cores e tamanhos das setas e textos para melhor se adequar ao seu estilo de trading.
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Estratégia Integrada:
- Análise Técnica Automatizada: O EA utiliza indicadores técnicos confiáveis para identificar oportunidades de trading.
- Atualização em Tempo Real: Monitora constantemente o mercado e atualiza os sinais conforme as condições mudam.
- Flexibilidade: Ative ou desative o trading automático diretamente no painel, mantendo controle total sobre suas operações.
Benefícios para o Trader:
- Eficiência Operacional: Centraliza as principais funções de trading em um único painel, reduzindo o tempo entre a análise e a execução.
- Melhor Tomada de Decisão: Com informações críticas sempre visíveis, você pode tomar decisões mais informadas e oportunas.
- Redução de Erros: A interface simplificada minimiza a chance de erros ao inserir ordens ou ajustar parâmetros.
- Aumento da Produtividade: Foca no que realmente importa – a análise do mercado – enquanto o EA cuida dos aspectos operacionais.