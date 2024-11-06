Complete Chart Trade

Principais Características:

  • Interface Amigável e Personalizável:

    • Painel Responsivo: Design adaptável que se ajusta ao tamanho do gráfico, permitindo fácil movimentação e posicionamento conforme sua preferência.
    • Controles Intuitivos: Acesso rápido a informações essenciais da conta, como saldo, lucro atual, lucro diário e posições abertas.
    • Parâmetros Personalizáveis: Ajuste facilmente o volume de lotes, níveis de Stop Loss e Take Profit diretamente no painel.

  • Execução de Ordens Simplificada:

    • Botões de Compra e Venda: Execute ordens de mercado instantaneamente com um único clique.
    • Ordens Pendentes: Configure e envie ordens Buy Limit e Sell Limit de forma rápida, definindo o preço desejado diretamente no painel.
    • Gerenciamento de Posições: Feche todas as posições abertas ou cancele ordens pendentes com facilidade através dos botões dedicados.

  • Indicação Visual no Gráfico:

    • Sinais de Compra e Venda: O EA desenha setas no gráfico indicando pontos de entrada potenciais, baseados em uma estratégia integrada.
    • Etiquetas Informativas: Além das setas, etiquetas de texto "COMPRA" e "VENDA" são exibidas para clareza adicional.
    • Personalização de Aparência: Ajuste as cores e tamanhos das setas e textos para melhor se adequar ao seu estilo de trading.

  • Estratégia Integrada:

    • Análise Técnica Automatizada: O EA utiliza indicadores técnicos confiáveis para identificar oportunidades de trading.
    • Atualização em Tempo Real: Monitora constantemente o mercado e atualiza os sinais conforme as condições mudam.
    • Flexibilidade: Ative ou desative o trading automático diretamente no painel, mantendo controle total sobre suas operações.

Benefícios para o Trader:

  • Eficiência Operacional: Centraliza as principais funções de trading em um único painel, reduzindo o tempo entre a análise e a execução.
  • Melhor Tomada de Decisão: Com informações críticas sempre visíveis, você pode tomar decisões mais informadas e oportunas.
  • Redução de Erros: A interface simplificada minimiza a chance de erros ao inserir ordens ou ajustar parâmetros.
  • Aumento da Produtividade: Foca no que realmente importa – a análise do mercado – enquanto o EA cuida dos aspectos operacionais.


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Multizigzag Binario
Jose Freitas Alves Neto
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