Complete Chart Trade

Multi ZigZag Jose Freitas Alves Neto Indicators

# Indicador MultiZigZag Pro para MetaTrader 5 O MultiZigZag Pro é um poderoso indicador técnico para a plataforma MetaTrader 5 que identifica, de forma inteligente e flexível, os principais pontos de inflexão e tendências nos gráficos de preços. ## Características principais: - Algoritmo avançado que filtra ruídos e movimentos irrelevantes do mercado - Múltiplos timeframes para análise de tendências de curto a longo prazo - Parâmetros de profundidade e desvio personalizáveis para adaptação a