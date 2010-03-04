Cazador de Oro
- Experts
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
Инструкция по использованию советника TrendHanter для MetaTrader 5
1. Установка советника
-
Скопируйте файлы:
-
Поместите файл TrendHanter.ex5 в папку:
MT5 → MQL5 → Experts
-
-
Запуск советника:
-
Откройте MT5.
-
Перетащите TrendHanter из раздела «Советники» на нужный график.
-
Во вкладке «Общие» разрешите:
-
✓ Автоматическую торговлю
-
✓ Разрешить оповещения
-
-
2. Настройка параметров
Во вкладке «Параметры» настройте:
|Группа параметров
|Ключевые настройки
|Описание
|Stochastic
|InpKPeriod=14 , InpDPeriod=3 , InpSlowing=3
|Периоды %K, %D и замедление
|EMA
|MA_FastPeriod=25 , MA_MidlePeriod=75 , MA_SlowPeriod=140
|Периоды быстрой, средней и медленной EMA
|RSI
|PeriodRSI=75
|Период RSI
|Order Parameters
|MagicNum=0770 , InpLotSize=0.01 , MinDistance=100
|Идентификатор, объем лота, мин. дистанция до EMA
|isOneOpen=true , PositionsTimeLag=2250
|Открывать только 1 сделку; задержка между сделками (сек)
|Stop and Take
|RiskRatio=1.5 , StepTrallForce=15 , AllowedPoint=15
|Риск-профит, шаг трейлинг-стопа, допуск
3. Логика работы советника
Шаг 1: Проверка условий торговли
-
Рынок открыт, достаточно средств.
-
Нет открытых сделок (если включен режим isOneOpen=true ).
Шаг 2: Анализ индикаторов
-
Тренд по EMA:
Быстрая EMA (25) > Средняя EMA (75) → восходящий тренд (покупка).
Быстрая EMA (25) < Средняя EMA (75) → нисходящий тренд (продажа).
-
Фильтр RSI+Stochastic:
Покупка: RSI > 50 и Stochastic < 20.
Продажа: RSI < 50 и Stochastic > 80.
Шаг 3: Открытие сделки
-
Покупка ( BUY ) при условиях:
-
Сигнал тренда + фильтр RSI/Stochastic.
-
Расстояние цены до медленной EMA (140) ≤ MinDistance .
-
Прошло ≥ PositionsTimeLag секунд с прошлой сделки.
-
-
Продажа ( SELL ) по аналогичным правилам.
Шаг 4: Управление сделкой
-
Трейлинг-стоп с шагом StepTrallForce пунктов.
-
Стоп-лосс = цена открытия ± AllowedPoint .
4. Визуализация
-
На графике отображаются:
-
Три линии EMA (25, 75, 140).
-
Индикаторы RSI и Stochastic в отдельных окнах.
-
Стрелки: зеленая (покупка), красная (продажа).
-
5. Важные особенности
-
Режимы открытия сделок:
-
isOneOpen=true : только 1 сделка одновременно.
-
isTwoOpen=true : разрешены 1 покупка + 1 продажа.
-
isFreeOpen=true : сделки на каждый сигнал.
-
-
Инверсия сигналов:
Активируйте Revers=true для торговли против тренда.
-
Защита от ложных сигналов:
Параметр MinDistance фильтрует входы у сильных движений.
6. Рекомендации
-
Символы: Пары с высокой волатильностью (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD).
-
Таймфреймы: M1 и выше.
-
Сет для М1 Золото https://t.me/TrendHunterEA/834
-
Тестирование: Запустите в тестере MT5 перед реальной торговлей.
-
Риск-менеджмент: Начинайте с лота 0.01 .
Примечание: Советник не требует знаний MQL5. Все настройки производятся через графический интерфейс.