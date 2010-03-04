Cazador de Oro

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Инструкция по использованию советника TrendHanter для MetaTrader 5

1. Установка советника

  1. Скопируйте файлы:

    • Поместите файл  TrendHanter.ex5  в папку:
      MT5 → MQL5 → Experts

  2. Запуск советника:

    • Откройте MT5.

    • Перетащите  TrendHanter  из раздела «Советники» на нужный график.

    • Во вкладке «Общие» разрешите:

      • ✓ Автоматическую торговлю

      •  ✓ Разрешить оповещения

2. Настройка параметров

Во вкладке «Параметры» настройте:

Группа параметров Ключевые настройки Описание
Stochastic InpKPeriod=14 ,  InpDPeriod=3 ,  InpSlowing=3  Периоды %K, %D и замедление
EMA MA_FastPeriod=25 ,  MA_MidlePeriod=75 ,  MA_SlowPeriod=140 Периоды быстрой, средней и медленной EMA
RSI PeriodRSI=75 Период RSI
Order Parameters MagicNum=0770 ,  InpLotSize=0.01 ,  MinDistance=100 Идентификатор, объем лота, мин. дистанция до EMA
isOneOpen=true ,  PositionsTimeLag=2250 Открывать только 1 сделку; задержка между сделками (сек)
Stop and Take RiskRatio=1.5 ,  StepTrallForce=15 ,  AllowedPoint=15 Риск-профит, шаг трейлинг-стопа, допуск

3. Логика работы советника

Шаг 1: Проверка условий торговли

  • Рынок открыт, достаточно средств.

  • Нет открытых сделок (если включен режим  isOneOpen=true ).

Шаг 2: Анализ индикаторов

  • Тренд по EMA:
    Быстрая EMA (25) > Средняя EMA (75) → восходящий тренд (покупка).
    Быстрая EMA (25) < Средняя EMA (75) → нисходящий тренд (продажа).

  • Фильтр RSI+Stochastic:
    Покупка: RSI > 50 и Stochastic < 20.
    Продажа: RSI < 50 и Stochastic > 80.

Шаг 3: Открытие сделки

  • Покупка ( BUY ) при условиях:

    • Сигнал тренда + фильтр RSI/Stochastic.

    • Расстояние цены до медленной EMA (140) ≤  MinDistance .

    • Прошло ≥  PositionsTimeLag  секунд с прошлой сделки.

  • Продажа ( SELL ) по аналогичным правилам.

Шаг 4: Управление сделкой

  • Трейлинг-стоп с шагом  StepTrallForce  пунктов.

  • Стоп-лосс = цена открытия ±  AllowedPoint .

4. Визуализация

  • На графике отображаются:

    • Три линии EMA (25, 75, 140).

    • Индикаторы RSI и Stochastic в отдельных окнах.

    • Стрелки: зеленая (покупка), красная (продажа).

5. Важные особенности

  • Режимы открытия сделок:

    • isOneOpen=true : только 1 сделка одновременно.

    • isTwoOpen=true : разрешены 1 покупка + 1 продажа.

    • isFreeOpen=true : сделки на каждый сигнал.

  • Инверсия сигналов:
    Активируйте  Revers=true  для торговли против тренда.

  • Защита от ложных сигналов:
    Параметр  MinDistance  фильтрует входы у сильных движений.

6. Рекомендации

  • Символы: Пары с высокой волатильностью (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD).

  • Таймфреймы: M1 и выше.

  • Сет для М1 Золото https://t.me/TrendHunterEA/834

  • Тестирование: Запустите в тестере MT5 перед реальной торговлей.

  • Риск-менеджмент: Начинайте с лота  0.01 .

Примечание: Советник не требует знаний MQL5. Все настройки производятся через графический интерфейс.






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NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (53)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is  Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Experts
BYRDI - The Distributed Trading Network That Coordinates the Portfolio. Most Expert Advisors see one terminal, one account, and one set of positions. BYRDI sees the wider network. BYRDI connects separate MetaTrader 5 terminals into a coordinated trading mesh. Each node can keep its own account, broker, markets, strategy, AI model, capital allocation, and risk settings while sharing the information needed for wider portfolio awareness. The network can coordinate execution, limit duplicated expos
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.82 (45)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Summer sale - 399 USD only instead of 499 USD until end of August. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signa
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RealChannel
Vladimir Utkin
1 (1)
Experts
The indicator based on the trading channel in the MT5 trading terminal is a tool that automatically builds a channel formed by the peaks of the price chart in an upward and downward sequence. This indicator helps traders identify support and resistance levels, market trends, as well as set stop-loss and take-profit levels for optimal trade management. This version of the indicator is equipped with a basic trading logic, which can be disabled in the settings and used as an indicator for your tra
FREE
Tick Volume Balance
Vladimir Utkin
Indicators
The Tick Volume Balance indicator is created based on the tick volumes of the instrument on the selected timeframe, taking into account the trading balance of supply and demand prices. The indicator considers the nature of candle formation used in the Price Action strategy. With equal volume, a regular candle and a candle with a pattern will have a larger size and will be colored according to its pattern. I would like to note that large volume candles colored in bullish and bearish colors at t
DeltaVolumeValue
Vladimir Utkin
Indicators
In the fast-paced world of cryptocurrency trading, understanding market dynamics is crucial for making informed decisions. One of the key indicators that traders use to analyze market behavior is Volume Delta, which offers insights into the balance between buying and selling pressure. This article explores the concept of Volume Delta, its significance in order flow analysis, and how it can be used effectively in trading strategies. By providing a clear understanding of this indicator, traders ca
CumulativeVolumeDeltaClassic
Vladimir Utkin
Indicators
### **User Guide for CVD Indicator Installation and Usage in MT5**   **Indicator Name:** Cumulative Volume Delta (CVD)   **Version:** 1.00   **Purpose:** Visualizes buy/sell pressure balance through volume analysis.   --- ### **Installation**   1. Download `CVD.mq5` file.   2. In MT5:      - `File` → `Open Data Folder`      - Navigate to `MQL5/Indicators`      - Paste the file into the folder.   3. Restart MT5.   4. In the "Navigator" panel:      - Right-click `CVD` → "Attach to Chart"    
HorizontalVolumeProfile
Vladimir Utkin
Indicators
Индикаторы профиля объёма: основные понятия Определение Профиль объёма — это продвинутый индикатор технического анализа, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. С учётом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени, индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме. По сути, профиль объёма берёт в расчёт общий объём, торгуемый на определённом
EMA StdDiv Oscilator Ind
Vladimir Utkin
Indicators
### EMA Oscillator Analysis   **Working Principle:**   1. **Main Line Calculation (BufferV):**      - Computes price deviation from adaptive EMA.      - Formula: `BufferV[i] = Close[i] - (alpha * Close[i] + (1-alpha) * BufferV[i-1])`      - Where `alpha = 2/(ema_period+1)`.   2. **Volatility Bands:**      - `BufferDev`/`BufferNegDev`: ±1 standard deviation.      - `BufferDevLimit`/`BufferNegDevLimit`: ±2 standard deviations (multiplied by `limit_factor`).      - Standard deviation is calculate
Positioner EA
Vladimir Utkin
Utilities
What is this?   This Expert Advisor adds a visual trading panel to MetaTrader 5 charts. Key features:   - Open/close trades with one click   - Manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels   - Auto-apply risk settings   - Light/dark theme toggle    Interface:   1. Main panel with buttons:      - `BUY` – open buy order      - `SELL` – open sell order      - `CLOSE ALL` – close all trades      - `On/Off` – hide/show panel   2. Input fields:      - `Stop Loss (SL)` – SL distance in points  
StochasticExtremesTrader
Vladimir Utkin
Experts
Complete Advisor Description for MetaTrader 5 Video  https://youtu.be/7BKaf6kB-OQ?si=MB684rKT8f2f1rmv Advisor Logic The advisor uses a   dual stochastic   system: Senior timeframe   defines the trend. Junior timeframe   finds entry points. Fractal levels   build support/resistance. Signals are filtered by: Order rules ( isFreeOpen / isTwoOpen / isOneOpen ) Reverse signals ( Revers ) Stop levels based on fractals or %/pips. Key Parameters Parameter Group Parameter Description Stochastic SeniorTF
GraphicPatternsBuilder
Vladimir Utkin
Indicators
Description of the "GraphicPatternsBuilder" Indicator    Principle of Operation and Advantages:   The indicator automatically plots support (green) and resistance (red) lines on the chart, identifying key price levels. Works on any asset (cryptocurrency, stocks, Forex) and all timeframes.    Key Advantages:  1.  Automation of Routine Work  – The indicator independently identifies significant extrema and draws lines.   2.  Two Construction Algorithms :      -  Type 1 : Line is built using two
ImbalanceDetector
Vladimir Utkin
Indicators
ImbalanceCandleAnalyzer: Your Algorithmic Edge on ICT Imbalances Stop Guessing. Start Trading with the Precision of Professional Smart Money. Dear Trader, if you're familiar with the ICT strategy, you know that Price Imbalances (or FVGs) are the cornerstone of high-probability entries. These are the "roadmaps" left by smart money. But manually hunting for them on the chart wastes hours, leads to missed opportunities, and human error. What if you could automate this process? The   ImbalanceCandle
RangerTrader
Vladimir Utkin
Experts
Advertising Brochure: Trading Advisor Ranger v1.02 Professional Range Trading Tool "Range Breaker" Strategy: Innovative Market Approach Ranger is an intelligent trading system based on price range breakouts with mathematically verified risk management. The algorithm combines entry precision with multi-level capital protection. TOP-10 Ranger Advantages in Ascending Effectiveness: 10. Multi-Level Deposit Protection - Automatic lot calculation based on risk percentage - Built-in volatility fi
Cazador RSI
Vladimir Utkin
Experts
Cazador RSI Expert Advisor    Technical Overview & Algorithm Description Core Trading Strategy The Cazador RSI EA implements a sophisticated   RSI-based momentum strategy   with   pyramiding/averaging   capabilities: Entry Signals: BUY Trigger : RSI crosses above 20 level (oversold bounce) SELL Trigger : RSI crosses above 80 level (overbought reversal) Multiple Timeframe Confirmation : Uses current and historical RSI values Averaging System: Dynamic Position Sizing : Lot size increases
SessionsRangeZone
Vladimir Utkin
Indicators
RangeZone  Indicator General Overview: Global Exchange Trading from East to West World financial markets operate on the principle of continuous trading sessions, where activity moves with the sun from one financial center to another. Understanding this dynamic is key to successful trading! How Trading Moves Around the World: Asian Session   (Sydney, Tokyo): Opens first, sets the tone for daily volatility Japanese yen, Australian dollar, Asian indices Often forms key support/resistance level
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