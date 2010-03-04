Cazador de Oro

HorizontalVolumeProfile Vladimir Utkin Indicators

Индикаторы профиля объёма: основные понятия Определение Профиль объёма — это продвинутый индикатор технического анализа, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. С учётом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени, индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме. По сути, профиль объёма берёт в расчёт общий объём, торгуемый на определённом