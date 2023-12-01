Sinyal Biru Signal Indicator

4

Indicator ini berdasarkan Gain ADX

- Follow Trend

- Disertai Pivot, Support & Resistant Daily


Dengan indicator ini semoga menjadikan indicator yang porofit able, selama mengikuti signal yang tampil, apabila berwarna Hijau siap2 untuk Buy, dan berwarna Merah siap2 untuk Sell.


Akan tampil signal Sell/Buy di saat gain mencukupi, baik TF Kecil maupun TF Besar

TF Besar / High TF adalah Trend Kuat

TF Kecil / Low TF adalah Trend Lemah


Open Posisi pada High TF, signal akan menunjukkan Sell/Buy.

Reviews 6
Citra102030
14
Citra102030 2023.12.28 02:38 
 

100% working good.

I Made Amertayasa
250
I Made Amertayasa 2023.12.03 15:12 
 

Mantap suhu indikatornya...👍👍👍

Aravind Kolanupaka
10340
Aravind Kolanupaka 2023.12.12 05:43 
 

Good Indicator

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Очередная новогодняя гирлянда

Citra102030
14
Citra102030 2023.12.28 02:38 
 

100% working good.

Juhaya
914
Reply from developer Juhaya 2023.12.29 08:44
thank, Hope it is useful
Aravind Kolanupaka
10340
Aravind Kolanupaka 2023.12.12 05:43 
 

Good Indicator

Juhaya
914
Reply from developer Juhaya 2023.12.12 17:17
Thank you, I hope it's useful
I Made Amertayasa
250
I Made Amertayasa 2023.12.03 15:12 
 

Mantap suhu indikatornya...👍👍👍

Juhaya
914
Reply from developer Juhaya 2023.12.03 15:23
Terimakasih om, semoga bermanfaat
ardixoy
14
ardixoy 2023.12.01 17:18 
 

User didn't leave any comment to the rating

Juhaya
914
Reply from developer Juhaya 2023.12.03 15:23
Thx
baqua
16
baqua 2023.12.01 16:58 
 

User didn't leave any comment to the rating

Juhaya
914
Reply from developer Juhaya 2023.12.03 15:23
Thx
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