Sinyal Biru Signal Indicator

Indicator ini berdasarkan Gain ADX

- Follow Trend

- Disertai Pivot, Support & Resistant Daily





Dengan indicator ini semoga menjadikan indicator yang porofit able, selama mengikuti signal yang tampil, apabila berwarna Hijau siap2 untuk Buy, dan berwarna Merah siap2 untuk Sell.





Akan tampil signal Sell/Buy di saat gain mencukupi, baik TF Kecil maupun TF Besar

TF Besar / High TF adalah Trend Kuat

TF Kecil / Low TF adalah Trend Lemah





Open Posisi pada High TF, signal akan menunjukkan Sell/Buy.